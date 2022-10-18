Son dakika: CHP'li Avcılar Belediyesi'nde işçiler kazan kaldırdı! İşçilere greve çıkmayın diye tehdit!

Yurdakul, "Bizim de talebimiz 'Bizi sona bırakırsanız İstanbul'da bitirdiğiniz son ilçeden yüzde 5 fazla zam isteriz' oldu. Nedeni ise şuydu, biz üç ay önce bitirmiş olsaydık ve bu 100 lira almış olsaydık, 100 liraya çocuğumuza alacağımız montu şimdi 200 liraya alabiliyoruz.