Son dakika: CHP'li Avcılar Belediyesi'nde işçiler kazan kaldırdı! İşçilere greve çıkmayın diye tehdit!

Avcılar Belediyesi ve bin 200 işçiyi temsil eden sendika arasında anlaşma sağlanamadı. Daha önce grev kararı asan işçiler bugün iş bırakma eylemine başladı. Ambarlı Mahallesi'nde toplanan işçiler, Avcılar Belediye Binası'na kadar yürüdü.
İşçiler taleplerin dile getirildiği sloganlar atarken belediye binasına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli protesto edildi.
Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul otobüsün üzerinde konuşma gerçekleştirdi.
"GREVE ÇIKMAYIN DİYE TEHDİTTE BULUNUYORLAR"
Yurdakul, "Burada insanlar yasal hakkını kullanıyor, bazı mihraklar kullanmayın diyorlar. Yasal haklarımızı demokratik bir şekilde kullanıyoruz, sayın başkanın da duyarlı olmasını istiyoruz.