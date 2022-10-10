



"ABD'DE HİÇ SİYASİ GÖRÜŞME İSTEMEDİM"

Konuya ilişkin CHP yandaşı mangır medyasının baş aktörü Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdılar elbette. Siyasetin girdabından çıkıp dünyanın en parlak beyinleri ile geleceği konuşmaya geldim" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN SONRA ROTA ALMANYA VE İNGİLTERE

ABD yolculuğunu 'ilk durak' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, İngiltere ve Almanya'ya ziyaretler gerçekleştireceğini ve buralarda kendi tabiriyle 'dünyaya anlam katan değerli kişilerle' buluşacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Washington - Londra - Berlin hattındaki trafiklerinin ardından Türkiye için yapısal bir reçete açıklayacağını da duyurdu.



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KİRLİ VE GİZLİ PAZARLIKLAR

CHP Genel Başkanı'nın icazet turunun ilk ayağı olan ABD'den sonra Avrupa hükümetlerinin kapısını arşınlaması, arka planda yapılacak olan kirli ve gizli pazarlıkları gündeme getirdi.



Ziyaretleri bitince Türkiye için yapısal reçete açıklayacağını ifade etmesi bu durumu destekler nitelikte.