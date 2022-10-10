Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD ziyareti başladı.
Seçimlere giderayak zamanlaması manidar bir şekilde yapılan bu hamle 'icazet seferi' yorumlarını beraberinde getirirken Kılıçdaroğlu, bu durumu perdelemek için "bilim ve teknoloji için gidiyorum" maskesine sığındı.
'İcazet' söylemleri CHP liderini o kadar kaygılandırmış olacak ki; söz konusu ziyaretin hiçbir siyasal içeriği olmadığını iddia etti.
"ABD'DE HİÇ SİYASİ GÖRÜŞME İSTEMEDİM"
Konuya ilişkin CHP yandaşı mangır medyasının baş aktörü Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdılar elbette. Siyasetin girdabından çıkıp dünyanın en parlak beyinleri ile geleceği konuşmaya geldim" ifadelerini kullandı.
ABD'DEN SONRA ROTA ALMANYA VE İNGİLTERE
ABD yolculuğunu 'ilk durak' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, İngiltere ve Almanya'ya ziyaretler gerçekleştireceğini ve buralarda kendi tabiriyle 'dünyaya anlam katan değerli kişilerle' buluşacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, Washington - Londra - Berlin hattındaki trafiklerinin ardından Türkiye için yapısal bir reçete açıklayacağını da duyurdu.
Bu detay tüm dikkatleri üzerine topladı...
KİRLİ VE GİZLİ PAZARLIKLAR
CHP Genel Başkanı'nın icazet turunun ilk ayağı olan ABD'den sonra Avrupa hükümetlerinin kapısını arşınlaması, arka planda yapılacak olan kirli ve gizli pazarlıkları gündeme getirdi.
Ziyaretleri bitince Türkiye için yapısal reçete açıklayacağını ifade etmesi bu durumu destekler nitelikte.
'İCAZETİ' BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE ÖRTBAS ETME ÇABASI
Tüm bu yaşananlar dikkate alındığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yaptığı 'icazet' seferini 'bilim ve teknoloji' maskesiyle örtbas etme çabası da gözler önüne serildi.