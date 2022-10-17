Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.10.2022 22:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2022 22:39
    ABONE OL

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatini soran gazeteciyi fırçaladı

    ABD'ye icazet turuna çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna yansımayan kayıp sır 8 saati büyük merak konusu olmuştu. CHP MYK toplasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik süreçte nerede olduğuna, kimlerle görüştüğüyle ve hamburger yiyip yemediğiyle ilgili soruları duyunca gazeteciyi fırçaladı. Öztrak, "Genel Başkanımızın böyle bir laf söylediğini nereden duymuşlar. Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok. Bu soruyu gönderenlerin her şeyden önce gazeteci olması beklenir. Böyle bir soruyu birleri eline tutuşturduğu anda en azından bunun doğruluğunun soruşturulması lazım. Bu yapılan gazetecilik değildir, ayıptır" dedi.

    8 saat sorusunu duyunca gazeteciyi fırçaladı

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında kamuoyuna yansımayan 8 saatlik süreçte nerede olduğuna, kimlerle görüştüğüyle ve hamburger yiyip yemediğiyle ilgili bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Öztrak, tepkiyle yanıt verdi.

    8 SAAT SORUSUNU SORAN GAZETECİYİ FIRÇALADI | VIDEO

    "SORUYU BİRİLERİ ELİNE TUTUŞTURDU"
    Öztrak, "Genel Başkanımızın böyle bir laf söylediğini nereden duymuşlar. Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok. Bu soruyu gönderenlerin her şeyden önce gazeteci olması beklenir. Böyle bir soruyu birleri eline tutuşturduğu anda en azından bunun doğruluğunun soruşturulması lazım. Bu yapılan gazetecilik değildir, ayıptır" dedi.



    KILIÇDAROĞLU'NUN KAYIP 8 SAATİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitmişti. Kurmayları tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaret sırasında CHP lideri, basından habersiz bir şekilde 8 saat ortadan kaybolmuştu.



    İddia gündeme bomba gibi düşerken, Kılıçdaroğlu'nun Boston'un ardından tarifeli uçakla başkente geçeceğinin bilindiği ancak son dakika kararıyla uçak biletini yakarak karayolunu tercih ettiği öne sürülmüştü.



        Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu, "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirmişti.



        CHP liderinin uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve kullandığı güzergahta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı Pensilvanya'dan da geçtiği ortaya çıkmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Reklam
        Haberler Güncel CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatini soran gazeteciyi fırçaladı
            SON DAKİKA