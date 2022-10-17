CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatini soran gazeteciyi fırçaladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında kamuoyuna yansımayan 8 saatlik süreçte nerede olduğuna, kimlerle görüştüğüyle ve hamburger yiyip yemediğiyle ilgili bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Öztrak, tepkiyle yanıt verdi.

8 SAAT SORUSUNU SORAN GAZETECİYİ FIRÇALADI | VIDEO

"SORUYU BİRİLERİ ELİNE TUTUŞTURDU"

Öztrak, "Genel Başkanımızın böyle bir laf söylediğini nereden duymuşlar. Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok. Bu soruyu gönderenlerin her şeyden önce gazeteci olması beklenir. Böyle bir soruyu birleri eline tutuşturduğu anda en azından bunun doğruluğunun soruşturulması lazım. Bu yapılan gazetecilik değildir, ayıptır" dedi.