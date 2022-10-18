İzmir'de deprem mi oldu son dakika? 18 EKİM son dakika deprem İzmir yakınında, Kuşadası! Kandilli AFAD son depremler listesi!

Ülkemizde meydana gelen Son Depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 18 Ekim Son Dakika deprem bilgisi...
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kuşadası 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.10.18 12:52:16 37.8772 27.2285 7.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 12:18:57 37.6008 29.2398 0.0 -.- 1.1 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.10.18 11:37:37 36.2410 29.3127 14.2 -.- 2.1 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.10.18 11:17:38 37.9273 27.2557 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 11:16:46 37.9317 27.2722 8.7 -.- 1.9 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.10.18 11:08:48 37.0913 28.9923 3.1 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.10.18 10:38:08 38.0423 27.0258 21.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel