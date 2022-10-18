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    • Güncel
    • 18.10.2022 13:31
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    • 18.10.2022 13:58
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    İzmir'de deprem mi oldu son dakika? 18 EKİM son dakika deprem İzmir yakınında, Kuşadası! Kandilli AFAD son depremler listesi!

    İzmir yakınlarında deprem meydana geldiği açıklandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Kandilli AFAD son depremler listesi!

    Takvim
    İzmir’de korkutan deprem!

    Ülkemizde meydana gelen Son Depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 18 Ekim Son Dakika deprem bilgisi...

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Kuşadası 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.



    Büyüklük
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.10.18 12:52:16 37.8772 27.2285 7.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.10.18 12:18:57 37.6008 29.2398 0.0 -.- 1.1 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
    2022.10.18 11:37:37 36.2410 29.3127 14.2 -.- 2.1 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
    2022.10.18 11:17:38 37.9273 27.2557 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.10.18 11:16:46 37.9317 27.2722 8.7 -.- 1.9 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
    2022.10.18 11:08:48 37.0913 28.9923 3.1 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
    2022.10.18 10:38:08 38.0423 27.0258 21.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel


        2022.10.18 10:35:52 38.0262 27.0920 14.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 09:56:18 39.0812 27.5902 0.0 -.- 1.6 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
        2022.10.18 09:38:23 37.7875 27.0163 20.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 09:15:00 37.9243 27.2243 4.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 08:56:02 37.9035 27.2243 6.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 08:45:14 37.9005 27.2618 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 08:32:48 38.3205 39.0690 5.0 -.- 3.8 3.9 MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
        2022.10.18 08:18:06 37.9193 27.2580 16.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 07:36:30 37.9275 27.2177 4.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 07:30:54 37.9295 27.2408 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 07:28:28 37.9235 27.2178 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 07:19:21 37.9433 27.1937 3.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 07:12:02 37.9402 27.2077 8.0 -.- 3.1 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 07:06:56 37.9475 27.2088 2.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 07:03:43 37.9103 27.2378 5.4 -.- 3.3 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 06:31:20 38.3573 39.0748 5.0 -.- 4.1 4.0 DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2022.10.18 06:27:38 36.1275 29.0890 15.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.10.18 04:54:42 37.0790 28.4195 6.9 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.10.18 04:44:32 37.9233 27.2563 8.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.18 03:14:49 40.7017 32.8078 8.6 -.- 1.9 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel


        2022.10.18 02:16:22 37.0010 35.9767 7.5 -.- 3.3 3.3 DOKUZTEKNE-CEYHAN (ADANA) İlksel
        2022.10.18 02:09:27 37.0070 36.0218 9.7 -.- 2.3 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
        2022.10.17 23:54:52 37.0593 28.4202 12.1 -.- 1.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.10.17 23:49:11 37.7468 41.3032 16.1 -.- 3.3 -.- SUCEKEN-(BATMAN) İlksel
        2022.10.17 22:14:25 35.0810 27.2777 8.2 -.- 3.7 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.10.17 21:23:32 40.8730 33.0073 12.5 -.- 1.7 -.- KIZILIBRIK-ATKARACALAR (CANKIRI) İlksel
        2022.10.17 20:33:03 40.8493 40.8423 5.4 -.- 2.3 -.- ORTAKLAR-CAMLIHEMSIN (RIZE) İlksel
        2022.10.17 18:14:58 36.3060 27.0243 18.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.10.17 18:02:17 37.9220 27.2210 7.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.17 16:40:43 37.9625 27.6560 8.4 -.- 2.3 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
        2022.10.17 16:19:57 39.1958 27.9820 20.8 -.- 2.2 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
        2022.10.17 16:05:57 38.9283 26.1262 6.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.17 16:02:37 37.6723 27.7985 17.1 -.- 2.2 -.- GOZKAYA-KOCARLI (AYDIN) İlksel
        2022.10.17 14:33:34 40.6412 26.5750 2.2 -.- 1.4 -.- MECIDIYE-KESAN (EDIRNE) İlksel
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        Haberler Güncel İzmir'de deprem mi oldu son dakika? 18 EKİM son dakika deprem İzmir yakınında, Kuşadası! Kandilli AFAD son depremler listesi!
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