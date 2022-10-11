Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin son bombaları! TELE 1'in üstünü çizdi... 'Barack Obama' detayı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Ekim'de başladığı ABD ziyaretini 13 Ekim tarihine kadar sürdürecek.
Takvim.com.tr'nin günler öncesinden 'Derinlerden Gelme Sesi' manşetiyle detaylarını duyurduğu ve Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' için gitmesine rağmen bir fiyasko ile sonuçlanmasının muhtemel olduğunu aktardığı bu ziyarete ilişkin yeni bombalar ortaya çıktı.
Yeni çıkan detaylar CHP içindeki medya kavgasını açıkça ifşa etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye uçtuğu uçakta yanında götürdüğü gazeteciler kadar götürmedikleri de bir mesaj içerdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN UÇURDUĞU GAZETECİLER KİM?
Kılıçdaroğlu'nun uçağında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV'de program yapan İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Açık Alan Derneği'nin başında ve Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo yer aldı.
TELE 1'E ÇİZİK ATTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gezite TELE 1'den kimseyi davet etmediği ortaya çıktı.
Muharrem İnce'nin CHP tarafından fonlandığını ifşa ettiği TELE 1'in uçağa çağırılmaması kanalda rahatsızlık yarattı.