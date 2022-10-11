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    • 11.10.2022 17:07
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    • 11.10.2022 17:20
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin son bombaları! TELE 1'in üstünü çizdi... 'Barack Obama' detayı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Ekim'de başladığı ABD ziyaretini 13 Ekim tarihine kadar sürdürecek. Takvim.com.tr'nin daha önce 'Derinlerden Gelme Sesi' manşetiyle detaylarını duyurduğu ve Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' için gitmesine rağmen bir fiyasko ile sonuçlanmasının muhtemel olduğunu aktardığı bu ziyarete ilişkin yeni bombalar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde yanında götürdüğü gazeteciler kadar götürmedikleri de bir mesaj içeriyordu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP tarafından fonlandığı bilinen ve Ekrem İmamoğlu ile yakın TELE 1'den kimseyi geziye davet etmediği ortaya çıktı. TELE 1 duruma tepki gösterirken gezinin bir fiyaskoya dönüştüğünü söyledi. TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, CHP'nin bu tavrını eleştirirken, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekti. Bir bomba daha patlatan Polat, Kılıçdaroğlu'nun Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan randevu istediğini ancak talebin karşılıksız kaldığını söyledi.

    takvim.com.tr
    ABD’ye uçarken ’Mangır’ı harcadı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Ekim'de başladığı ABD ziyaretini 13 Ekim tarihine kadar sürdürecek.

    Takvim.com.tr'nin günler öncesinden 'Derinlerden Gelme Sesi' manşetiyle detaylarını duyurduğu ve Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' için gitmesine rağmen bir fiyasko ile sonuçlanmasının muhtemel olduğunu aktardığı bu ziyarete ilişkin yeni bombalar ortaya çıktı.

    Yeni çıkan detaylar CHP içindeki medya kavgasını açıkça ifşa etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye uçtuğu uçakta yanında götürdüğü gazeteciler kadar götürmedikleri de bir mesaj içerdi.

    KILIÇDAROĞLU'NUN UÇURDUĞU GAZETECİLER KİM?
    Kılıçdaroğlu'nun uçağında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV'de program yapan İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Açık Alan Derneği'nin başında ve Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo yer aldı.

    TELE 1'E ÇİZİK ATTI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gezite TELE 1'den kimseyi davet etmediği ortaya çıktı.

    Muharrem İnce'nin CHP tarafından fonlandığını ifşa ettiği TELE 1'in uçağa çağırılmaması kanalda rahatsızlık yarattı.

        TELE 1'DEN 'FİYASKO' RESTİ
        Daha önce CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından da finanse edilidiği bilinen TELE 1'in Kemal Kılıçdaroğlu tarafından devre dışı bırakılmasına kanal geziyi 'Fiyasko' diye eleştirerek rest çekti.

        TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, CHP'nin bu tavrını eleştirirken, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekti.

        Yılmaz Polat davet edilmemelerini şu sözlerle eleştirdi;

        "Bu hata TELE 1'in değil. Tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini düzenleyen kişi ya da kişilerin… TELE 1'e ABD ziyareti ile ilgili bir davet gitmiş olsaydı ben de orada olurdum. Bu ziyaret belki geç gerçekleşti ya da geç programlandı ama en azından TELE 1'e haber verilseydi. Ben yıllardır ABD'de diplomasi gazeteciliği yapan biriyim herhalde yazdıklarım TELE 1'in izlenme oranlarıyla çok daha farklı olacaktı."

        "ŞİMDİLİK SADECE BİR SİTEM OLARAK KALSIN"
        TELE 1 sunucusu Zeynel Lüle ise, "Hem Washington'da yokuz hem de buradan birisine davet gitmediği için uçakta yokuz. Bu tabi sitemlerimize sebep olan bir şey. TELE 1'in ziyaret içinde olmaması bizim hatamız değil, yapılan seçimler içerisinde olmamamız yine bizim hatamız değil. Şimdilik sadece bir sitem olarak kalsın" ifadelerini kullandı.

        CHP YÖNETİMİNİN ZİYARETTEN HABERİ YOKTU
        Yılmaz Polat ziyaretin perde arkasına ilişkin şunları aktardı;
        "Benim bu ziyaretten haftalar önce haberim oldu. Bu haberi duyunca Ankara'dan çeşitli kaynaklardan bu haberi teyit ettirdim. Ama üst düzey CHP'li isimlerin önemli bir kesiminin bu ziyaretten haberinin olmadığını duydum. Bu da çok ilginç."

        "Konuyla ilgili 'Bu ziyaretin zamanı değil!' şeklinde biz yazı yazdım. Başlığını da 'Kılıçdaroğlu'na ABD'den tuzak mı' şeklinde bir başlık attım ve Kılıçdaroğlu'nun gömesini de istedim. Ekim ayında yapılan bu ziyaretin mahsurları var. 8 Kasım'da bir kongre seçimleri var 2 kanatta da demokratlar yani ABD Başkanı Biden'ın partisi çoğunlukta. Bu çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıracakları şeklinde çeşitli amereler var. ABD tek gündem maddesi seçimler. Yani Washington'da bir siyasetçi bulmak mümkün değil. Belki Türkiye'yle ilgililer ama şu anda değil."

        "TEKNOLOJİ DİYORLAR AMA PERDE ARKASI ÖYLE DEĞİL"
        Polat, "Son güne kadar gezinin iptal edileceğinden emindim ama olmadı. Perde arkasını çok iyi biliyorum. 'Tamamen teknolojiye yönelik bir gezi gibi ama' işin perde arkası maalesef öyle değil..." dedi.

        SANDERS VE OBAMA RANDEVU VERMEDİ
        Bazı isimlerden randevu istendiğini ancak karşılık bulmadığını belirten Polat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki kez kaybeden Barney Sanders'tan bile randevu alamadığını belirterek bir de Obama bombası patlattı.

        Ziyaretin fiyaskoya dönüştüğünü ima eden Polat, "Muhalefetin güçlü adayının yönetimle de görüşebilmesi lazımdı." ifadelerini kullanırken "Bu ziyaret ABD'deki seçimlerden sonra yapılmalıydı." dedi.

            ENVER AYSEVER KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE DALGA GEÇMİŞTİ
            Öte yandan TELE1'de program yapan Enver Aysever de Kemal Kıllıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı ile canlı yayında dalga geçmişti. Enver Aysever, eleştirilerini imalar yoluyla dile getirdi. Aysever konuyla ilgili olarak şu sözleri söyledi:

            "Bir mutluluk geldi bana, bir refah bir heyecan... Yani sanki cebimdeki para ikiye katlandı, sanki kadın hakları yeniden tesis edildi, sanki çocuklarımız tacizden, tecavüzden kurtuldu, sanki büyük yatırım yapıldı...

            Kemal Kılıçdaroğlu başkan olunca, daha olmadan oy kaybetme pahasına türban sorununu çözecekmiş Sayın Kılıçdaroğlu...

            "AMAN EFENDİM CANIM EFENDİM"
            Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki... İçimden Kılıçdaroğlu ile söyleşi yapıp 'Aman efendim, haklısınız efendim... O kadar haklısınız ki hiç bu kadarını görmedim. Hanımefendiye selamlar. Eminim o da bundan memnun olacaktır. Olmaz mı? Pardon efendim! Sayın Genel Başkan... Aman efendim canım efendim...' demek geldi içimden vallahi."

            CHP'NİN MEDYA SAVAŞI
            Yaşanalar CHP içindeki savaşı bir kez daha açığa çıkardı. Kılıçdaroğlu'nun hamlelerini eleştiren ve Ekrem İmamoğlu'na yakın duran mangır medyası Kılıçdaroğlu tarafından çizildi. Son dönemde kameralar karşısında samimi pozlar verseler de CHP içindeli Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesinin medya üzerinden sürdüğü görülmüş oldu.

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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin son bombaları! TELE 1'in üstünü çizdi... 'Barack Obama' detayı
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