Kılıçdaroğlu'nun yeni gözdesi: ABD ziyaretinde Hacer Foggo da yer aldı! Derneği Amerika'dan fonlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri öncesinde 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD seferinde! Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin altında yatan neden ise: icazet!
YANINDA KİMLER VAR?
Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan isimler ise dikkat çekiyor. Halk TV'den İsmail Saymaz, Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı, Faik Öztrak, Selin Sayek Böke, Yunus Emre gibi isimlerin yanında Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Hacer Foggo da kafilede yer aldı.
HACER FOGGO KİMDİR?
Hacer Foggo, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına ilk olarak geçtiğimiz nisan ayı başında Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'na düzenlediği baskın tiyatrosunda çıktı.
Hacer Foggo, Tokat Zile'de doğdu. 1989 yılında gazeteciliğe başladı. Yaklaşık 20 yıl gazete, dergi ve radyolarda, söyleşiler, işçi-sendika ve insan hakları üzerine yazılar yazdı. Aynı zamanda sivil toplum alanında çalışmalar yaptı. 2014'te 'Kentsel dönüşümün perde arkası: Zorunlu göçler" konulu toplantının sunuculuğunu üstlendi.