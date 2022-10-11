Kılıçdaroğlu'nun yeni gözdesi: ABD ziyaretinde Hacer Foggo da yer aldı! Derneği Amerika'dan fonlanıyor

KILIÇDAROĞLU'NUN PROGRAMINI GAYRİRESMİ EKİP HAZIRLADI

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti ile ilgili olarak tartışılan bir başka konu da programı kimin hazırladığı ve randevuları kimin aldığı. CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın ziyaretle ilgili programdan haberdar olmadığı, sonradan öğrendiği iddia ediliyor. Özcan'ın yakın çevresinin, "Özcan ziyaretle ilgili kendisine danışılmamasından ve kendisinin devre dışı bırakılmasından son derece rahatsız. Sert tepki gösterdi. Bu tepkinin nereye kadar gidebileceğini kestirmek zor" dediği öğrenildi.