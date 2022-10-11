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    • 11.10.2022 10:45
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    Kılıçdaroğlu'nun yeni gözdesi: ABD ziyaretinde Hacer Foggo da yer aldı! Derneği Amerika'dan fonlanıyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'de bulunacak. Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye götürdüğü gazeteciler arasında İsmail Saymaz, Orhan Bursalı gibi isimler yer alırken Hacer Foggo da kafilede yer alan ve dikkat çeken isimlerden biriydi. Peki Hacer Foggo kim? Foggo Açık Alan Derneği'nin başında ve Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu. Hacer Foggo, daha önce Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu önünde yaptığı açıklamada kamuoyu önüne çıkmıştı. Foggo'nun başında olduğu kuruluşlar ise ABD tarafından fonlanıyor.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun yeni gözdesi ABD tarafından fonlanıyor

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri öncesinde 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD seferinde! Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin altında yatan neden ise: icazet!

    YANINDA KİMLER VAR?
    Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan isimler ise dikkat çekiyor. Halk TV'den İsmail Saymaz, Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı, Faik Öztrak, Selin Sayek Böke, Yunus Emre gibi isimlerin yanında Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Hacer Foggo da kafilede yer aldı.

    HACER FOGGO KİMDİR?
    Hacer Foggo, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına ilk olarak geçtiğimiz nisan ayı başında Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'na düzenlediği baskın tiyatrosunda çıktı.

    Hacer Foggo, Tokat Zile'de doğdu. 1989 yılında gazeteciliğe başladı. Yaklaşık 20 yıl gazete, dergi ve radyolarda, söyleşiler, işçi-sendika ve insan hakları üzerine yazılar yazdı. Aynı zamanda sivil toplum alanında çalışmalar yaptı. 2014'te 'Kentsel dönüşümün perde arkası: Zorunlu göçler" konulu toplantının sunuculuğunu üstlendi.

        Foggo, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi derneklerde uzun süre aktif olarak çalıştı. 2000'li yıllarda İstanbul ve Edirne'de Roman sempozyumu organizasyonunda yer aldı. Foggo aynı zamanda Kırmızı Püskül 1843-1846 Nesturi Katliamı kitabını kaleme aldı.

        Hacer Foggo 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 18'nci sıradan milletvekili adayı oldu. Foggo, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olarak çalışmalarına devam ediyor.

        DERNEĞİNİ ABD FONLUYOR
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte açıklama yaptığı CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi üyesi Hacer Foggo'nun derneğinin Amerikan Turkish Philanthropy Funds (TPF) vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıktı.

        TPF kendini şöyle tanıtıyor: "Turkish Philanthropy Funds (TPF), Türk ve Türk-Amerikan topluluklarına yönelik yüksek etkili sosyal yatırımlar için önde gelen ABD topluluk vakfıdır." Amerika'da bağış yapan kişilerle Türkiye'deki sivil toplum örgütleri arasında iletişim kurma amacıyla çalıştığını belirten TPF, kendi belirlediği bazı ölçütleri karşılayan kuruluşlarla ortaklık kurduğunun hibe ve fon sağladığını açıklıyor. Vakfın hibe sağladığı öncelikli alanlar: cinsiyet eşitliği, eğitim, afet yardımı, sosyal ve ekonomik kalkınma.

        Açık Alan Derneği'nin sitesinde "Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı olarak bizleri çeşitli fon, hibe, kurumsal bağış ve bireysel bağışlarla destekleyen paydaşlarımız ve destekçilerimiz" başlığının altında yer alan bir başka kuruluş ise Amerikan istihbaratının yan örgütlerinden Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI). NDI, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve ABD Dışişleri Bakanlığı'yla ortak çalışmalar yürütüyor. Yöneticileri arasında eski ABD dışişleri bakanları ve yöneticileri bulunan Enstitü'ye Sorosçu Açık Toplum Vakfı'nın da destek verdiği belirtiliyor.

            Açık Alan Derneği, Ocak 2020-Aralık 2021 faaliyet raporunda 2020 yılı itibariyle hibe aldığı kurumların Sivil Toplum Destek Vakfı, Heinrich Böll Vakfı, Dalyan Vakfı, AB Etkiniz Programı ve NDI olduğunu belirtiyor.

            Heinrich Böll Vakfı'nın Türkiye'de başka kuruluşlara da fon sağladığı biliniyor. Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Bianet, resmi internet sitesinde 1997'den beri Heinrich Böll Vakfı'ndan maddi destek aldığını belirtiyor.

            KILIÇDAROĞLU'NUN PROGRAMINI GAYRİRESMİ EKİP HAZIRLADI
            Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti ile ilgili olarak tartışılan bir başka konu da programı kimin hazırladığı ve randevuları kimin aldığı. CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın ziyaretle ilgili programdan haberdar olmadığı, sonradan öğrendiği iddia ediliyor. Özcan'ın yakın çevresinin, "Özcan ziyaretle ilgili kendisine danışılmamasından ve kendisinin devre dışı bırakılmasından son derece rahatsız. Sert tepki gösterdi. Bu tepkinin nereye kadar gidebileceğini kestirmek zor" dediği öğrenildi.

            Yurter Özcan'ın gelişmelere Kılıçdaroğlu'na, "Ziyaretleriniz esnasında ben ABD'de olmayacağım Almanya'ya gidiyorum" diye tepki gösterdiği de iddia edildi.

            Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini "Gayriresmi Danışmanlar Grubu" diye bilinen bir ekibin planladığı konuşuluyor. Bu ekibin içinde kimler olduğu açıklanmazken, ABD'ye yakın isimlerden oluştuğu ifade ediliyor.

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