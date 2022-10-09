ABD'ye ayak bastı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'derin' icazeti: Johns Hopkins Üniversitesi ziyaretinin çarpıcı şifreleri...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine giderayak tartışmaların gölgesinde ABD seferine çıkıyor.
Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, yanına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo'yu da alarak ilk durağı Boston'a hareket etti.
18:40'ta Boston'a varan olan Kılıçdaroğlu, 20:30'da konaklamak üzere Kendall Otel'e geçecek.
Sabah programına MIT Üniversitesi ziyareti ile başlayacak Kılıçdaroğlu ardından Media laboratuvarını ziyaret edecek. Daha sonra Bob Lager ile toplantı yapacak. Programına Türk ögrencilerle söyleşi ile devam edecek olan CHP lideri sonrasında Bilge Yıldız ile görüşecek. Ardından MIT Nano Turu yaparak Dr. Mehmet Toner ile görüşecek.
JOHN HOPKİNS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ ETKİNLİĞE KATILACAK
11:10'da Prof. Joel Shulman ile görüşecek olan Kılıçdaroğlu bu görüşmenin ardından Washington'a uçacak, burada büyükelçi ile bir araya gelecek ve sonrasında John Hopkins Üniversitesi'nde öğrenciler ile soru-cevap etkinliğine katılacak.
Öğle programına 12:10'da Center Of American Progress ziyareti ile başlayacak olan Kılıçdaroğlu, yapılacak bir toplantının ardından Washington Post ziyareti ile Cemal Kaşıkçı için başsağlığı dileyecek. Ardından Kaşıkçı'nın arkadaşları tarafından kurulmuş bir dernek olan DAWN'ı ziyaret edecek. Daha sonra Blockchain Dernegi ile görüşerek, American Purpose ve Jeffrey Gedmin Derneği ile akşam yemeği yiyecek.