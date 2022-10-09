ABD'ye ayak bastı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'derin' icazeti: Johns Hopkins Üniversitesi ziyaretinin çarpıcı şifreleri...





AMERİKAN DERİN DEVLETİNİN KONTROLÜNDEKİ ÜNİVERSİTE

CHP liderinin ABD programı mercek altına alındığında bir nokta tüm dikkatleri üzerine topluyor.



O lokasyon Amerikan derin devletinin kontrolü altında olan Johns Hopkins Üniversitesi...



Üniversitedeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü tarafından düzenlenen "Yaklaşan Türkiye Seçimleri" etkinliğinde konuşma yapması bekelenen Kılıçdaroğlu, 30 Kasım - 4 Aralık 2013 tarihleri arasında da aynı üniversiteye konuk olmuştu.

CHP lideri O dönem de Gezi kalkışmasıyla ilgili sözler söyleyip, Gezi'deki terör olaylarını "halk direnişi" gibi sözlerle savunmuştu.