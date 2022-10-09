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    • Güncel
    • 09.10.2022 23:29
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    • 09.10.2022 23:47
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    ABD'ye ayak bastı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'derin' icazeti: Johns Hopkins Üniversitesi ziyaretinin çarpıcı şifreleri...

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD ziyareti başladı. Partisinden Faik Öztrak, Yunus Emre ve Hacer Foggo'yu da yanına alan Kılıçdaroğlu'nun ABD programında çok çarpıcı bir nokta tüm dikkatleri üzerine topladı. O lokasyon Amerikan derin devletinin kontrolü altında olan Johns Hopkins Üniversitesi... Daha önceki ziyaretinin hemen ardından yayımlanan raporda kaset komplosuyla CHP'nin başına geçtiği döneme dair şifreler yer alan Kılıçdaroğlu'nun üniversiteye yapacağı bu ziyaret tüm dikkatleri üzerine toplamış vaziyette. Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 'derin yuvası'nın şifrelerini sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’nun ’derin’ icazeti!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine giderayak tartışmaların gölgesinde ABD seferine çıkıyor.

    Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, yanına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo'yu da alarak ilk durağı Boston'a hareket etti.



    18:40'ta Boston'a varan olan Kılıçdaroğlu, 20:30'da konaklamak üzere Kendall Otel'e geçecek.

    Sabah programına MIT Üniversitesi ziyareti ile başlayacak Kılıçdaroğlu ardından Media laboratuvarını ziyaret edecek. Daha sonra Bob Lager ile toplantı yapacak. Programına Türk ögrencilerle söyleşi ile devam edecek olan CHP lideri sonrasında Bilge Yıldız ile görüşecek. Ardından MIT Nano Turu yaparak Dr. Mehmet Toner ile görüşecek.




    JOHN HOPKİNS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ ETKİNLİĞE KATILACAK
    11:10'da Prof. Joel Shulman ile görüşecek olan Kılıçdaroğlu bu görüşmenin ardından Washington'a uçacak, burada büyükelçi ile bir araya gelecek ve sonrasında John Hopkins Üniversitesi'nde öğrenciler ile soru-cevap etkinliğine katılacak.

    Öğle programına 12:10'da Center Of American Progress ziyareti ile başlayacak olan Kılıçdaroğlu, yapılacak bir toplantının ardından Washington Post ziyareti ile Cemal Kaşıkçı için başsağlığı dileyecek. Ardından Kaşıkçı'nın arkadaşları tarafından kurulmuş bir dernek olan DAWN'ı ziyaret edecek. Daha sonra Blockchain Dernegi ile görüşerek, American Purpose ve Jeffrey Gedmin Derneği ile akşam yemeği yiyecek.


        BASINA KAPALI GÖRÜŞME
        13.10'da German Mashall Fund ile kapalı görüşme gerçekleştirecek olan CHP lideri ardından Amerika'da seçilmis Türkler (Ayhan Sırvancı Sawa, Tayfun Selen, Ajlan Kurdoğlu) ile görüşecek.

        Programını Türk gençlerle buluşma ile sürdürecek olan Kılıçdaroğlu ardından, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Büyükelçisi ve Mr. Bass Ulusal Eğitim Sendikası ile görüşecek ve Türkiye'ye dönecek.



        AMERİKAN DERİN DEVLETİNİN KONTROLÜNDEKİ ÜNİVERSİTE
        CHP liderinin ABD programı mercek altına alındığında bir nokta tüm dikkatleri üzerine topluyor.

        O lokasyon Amerikan derin devletinin kontrolü altında olan Johns Hopkins Üniversitesi...

        Üniversitedeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü tarafından düzenlenen "Yaklaşan Türkiye Seçimleri" etkinliğinde konuşma yapması bekelenen Kılıçdaroğlu, 30 Kasım - 4 Aralık 2013 tarihleri arasında da aynı üniversiteye konuk olmuştu.

        CHP lideri O dönem de Gezi kalkışmasıyla ilgili sözler söyleyip, Gezi'deki terör olaylarını "halk direnişi" gibi sözlerle savunmuştu.

        Johns Hopkins Üniversitesi, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var.

        Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı.

        Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi.


            Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:

            "CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

            Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkan Vekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturuyordu.

            Siyasi kariyerinde ilginç "kehaneti" ile önemli dönüm noktası olan Johns Hopkins Üniversitesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez Türkiye'deki seçimlerle ilgili konuşmacı olarak ağırlıyor.



            17-25 ARALIK VE HEMEN SONRASINDAKİ FETÖ TRAFİĞİ TEKRAR YAŞANACAK MI?
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2013'teki ziyaretinde FETÖ elebaşlarıyla yaptığı görüşmelerin 9 yıl sonraki yeni "icazet turu"nda yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

            O dönem ziyaretinin kronolojisi şu şekildeydi:

            ABD İMAMIYLA GÖRÜŞME
            26 Ocak 2012: FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti.

            (12 gün sonra) 7 Şubat 2012: FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı.

            3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

            DARBE ÖNCESİ ZİYARET
            2 Aralık 2013: CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi.



                Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.

                (14 gün sonra) 17 Aralık 2013: Firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi.

                YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ
                9 Şubat 2014: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi.

                20 Şubat 2014: Yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

                (5 gün sonra) 25 Şubat 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.

                SIZDIRILAN GİZLİ GÖRÜŞMELER
                19 Mart 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi.

                27 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e yönelik ortam dinlemesi yapılmıştı.

                MİT TIR'LARI MANŞETİ
                (9 gün sonra) 30 Mart 2014: Yerel seçimler yapıldı.

                17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı.

                27 Mayıs 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı.

                (12 gün sonra) 29 Mayıs 2015: Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.
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