Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Stoltenberg ile görüştü! ABD ve NATO'dan Türkiye'ye teşekkür

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.

Bakan Akar ayrıca bugüne kadar NATO'daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye'nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini aktardı.