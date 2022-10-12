Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını desteklediği için görevden alındı

"İÇSELLEŞTİRMEMİŞ OLDUKLARININ EN BARİZ GÖSTERGESİ"

Ersin, kendisine tebliğ edilen kararda, vakfın yürüttüğü "siyaset üstü" politikalara aykırı beyanda bulunmakla itham edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Hakkımda bu kararı veren yetkili mercilerin takındıkları anti demokratik tavır, görevden alınmama gerekçe olarak gösterdikleri siyaset üstü tanımını ne kadar içselleştirememiş olduklarının en bariz göstergesidir. Bu çerçevede sormak isterim; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi toplumuna geniş haklar veren reformları açıklamasından ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmemin, demokrasi, düşünce ve inanç özgürlüğüne atıfta bulunan kişilerce rahatsız edici bulunması tutarsızlık değilse nedir? Hangi kanun, hangi anayasa maddesi, hangi mahkeme, hangi uluslararası sözleşme bir insanın yalnızca fikirlerini beyan ettiği için görevden alınmasına dayanak gösterilebilir?"