Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını desteklediği için görevden alındı

Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağı açıklamasını olumlu bulduğunu ve reform niteliğindeki bu adımı desteklediğini kaydetti.
"ERDOĞAN'IN KARARLARI TÜRLÜ PROVOKASYONLARIN ÖNÜNE GEÇTİ"
Alevi Bektaşi topluluğunun, Cumhuriyet tarihi boyunca edinemediği birçok hakka, atılan bu yeni adımlar vesilesiyle sahip olduğunu dile getiren Ersin, "Milli egemenliğimizin temel yapı taşlarından biri olan Alevi Bektaşi topluluğunun inanç önderleri, bu adımlar sayesinde resmi muhatap kabul edilmiştir. Şunun iyi bilinmesini isterim ki talep edilen hiçbir hak, kazanılmış hakları gölgede bırakmamalıdır. Bu bakış açısıyla Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararların, inanç özgürlüğü bağlamında önemli yaraları kapattığına ve türlü provokasyonların önüne geçtiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
SUDAN SEBEPLE GÖREVDEN ALINDI
Düşüncelerini bir televizyon programında dile getirdiği için mensubu olduğu Cem Vakfı tarafından beklenmedik bir tepkiyle karşılaştığını vurgulayan Ersin, kendisine yapılan bilgilendirme yazısıyla, vakıf bünyesinde yürüttüğü görevlerinden alındığını belirtti.