Kılıçdaroğlu 'derin' yuvasında Türkiye'ye kara çaldı! Okyanus Ötesi'nde icazeti alamadı Türkiye'yi şikayete başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD'ye başlattığı 'icazet' seferi deyim yerindeyse hüsranla sonuçlandı.
Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerle değil görüşme randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı.
UMDUĞUNU BULAMADI, FETÖ YALANINA SARILDI
Öte yandan Okyanus Ötesi'nde umduğunu bulamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ yalanlarına başvurdu.
Daha önce dillendirdiği ve FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak" yalanını köpürten Kılıçdaroğlu, TURKEN Vakfı'nı ve Başkan Erdoğan'ın ailesini hedef aldı.