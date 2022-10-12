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    • 12.10.2022 19:03
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    • 12.10.2022 19:22
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    Kılıçdaroğlu 'derin' yuvasında Türkiye'ye kara çaldı! Okyanus Ötesi'nde icazeti alamadı Türkiye'yi şikayete başladı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının tayin edildiği 'derin' yuvası Johns Hopkins Üniversitesi'nde Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Okyanus Ötesi'nden icazeti alamayan Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferini perdelemek için önce FETÖ yalanlarına sığındı sonra da Türkiye'yi vergi kaçakçısı bir ülke ilan ederek "Demokrasi gelişemiyor" şeklinde hadsiz ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu ’derin’ yuvasında Türkiye’ye kara çaldı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD'ye başlattığı 'icazet' seferi deyim yerindeyse hüsranla sonuçlandı.

    ABD'den icazet alamayan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye kara çaldı



    Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerle değil görüşme randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı.


    FİYASKOYU PERDELEMEK İÇİN "ABD'YE İHTİYACIMIZ YOK" MESAJI
    İmaj yükseltmek isteyen CHP yönetimi, "Bay Kemal adaylık icazetini ya altılı masadan alır ya milletten alır. Amerika'ya bizim ihtiyacımız yok" açıklamasını yaptı.


    UMDUĞUNU BULAMADI, FETÖ YALANINA SARILDI
    Öte yandan Okyanus Ötesi'nde umduğunu bulamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ yalanlarına başvurdu.

    Daha önce dillendirdiği ve FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak" yalanını köpürten Kılıçdaroğlu, TURKEN Vakfı'nı ve Başkan Erdoğan'ın ailesini hedef aldı.



        TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
        ABD fiyaskosunun etkileri sürerken CHP lideri, Türkiye'yi kötülemek ve şikayet etmekten de geri kalmadı.

        John Hopkins Üniversitesi'nde açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı bir ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef" şeklinde mesnetsiz iddialarla Türkiye'yi karaladı.


        TAKVİM.COM.TR'NİN DİKKAT ÇEKTİĞİ ÇARPICI DETAY
        Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu ve Amerikan derin devletinin kontrolü altında olan Johns Hopkins Üniversitesi arasındaki bağa ışık tutmuş, çarpıcı bir detaya dikkat çekmişti.

        Bu üniversiteyle ilgili göze çarpan en önemli detay, 2008 yılında deyim yerindeyse CHP'nin kaderini tayin eden bir rapor yayımlaması.

        Söz konusu raporda Deniz Baykal'ın tasfiyesinden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilişine kadar çarpıcı detaylar yer alıyor.



        KILIÇDAROĞLU'NUN 'DERİN' YUVASI!
        Johns Hopkins Üniversitesi, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var.

        Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı.

        Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi.


            Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:

            "CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

            Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkan Vekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturuyordu.
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