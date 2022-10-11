Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 'icazet' fiyaskosu sonrası Mangır Halk TV'de bomba sözler: CHP'de vizyon yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD'ye başlattığı 'icazet' seferi deyim yerindeyse hüsranla sonuçlandı.
Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerle değil görüşme randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı.
FİYASKOYU PERDELEMEK İÇİN "ABD'YE İHTİYACIMIZ YOK" MESAJI
İmaj yükseltmek isteyen CHP yönetimi, "Bay Kemal adaylık icazetini ya altılı masadan alır ya milletten alır. Amerika'ya bizim ihtiyacımız yok" açıklamasını yaptı.
MANGIR HALK TV'DE SOĞUK DUŞ ETKİSİ YAPACAK SÖZLER
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörü Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olan yazar Bekir Ağırdır, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin ve 6'lı masanın vizyonsuzluğuna dikkat çeken çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AMERİKA SEYAHATİ SORUNLU
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika seferinin zamanlamasının yanlış ve sorunlu olduğunu dikkat çeken Ağırdır, "Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu küresel ve bölgesel risk ya da fırsatların önemli bir aktörü Amerika. Ve Amerika'ya gittiğiniz zaman sadece konu bilim olmaz. Evet bilim merkezlerini ziyaret edecek Kemal Bey. Ama kapıya çıktığında kapıda gazeteciler ona siyaset soracaklar. Ve siyaset sorduğu zaman ne diyeceği meselesinde yani dünyanın bu gidişatı ve bu gidişatının Türkiye için ürettiği risk ve fırsatlar konusunda altılı masa veya Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar çok kayda değer yeni bir vizyon üretti de bir sen ben mi duymadık?" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE VE İKTİDAR RUSYA KRİZİNDEN ETKİN BİR ROL OYNADI
Türkiye'nin ve hükümetin Rusya-Ukrayna savaşında doğru bir şekilde adım attığını belirten Ağırdır, "Türkiye kabul edelim eleştirelim eleştirmeyelim ayrı ama sonuçta Türkiye ve iktidar Rusya, Ukrayna savaşında gerçekten dünyada da dikkati çeken bir etkin bir rol oynadı" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya ziyaretine de değinen Ağırdır, "Dünyanın bu gidişatı ve bu gidişatının Türkiye için ürettiği risk ve fırsatlar konusunda altılı masa veya Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar kayda değer yeni bir vizyon üretti de bir sen ben mi duymadık? Bu vizyon yoksa neden gidersiniz?" ifadelerini kullandı.
'VİZYONUNUZ OLSAYDI KAPINIZI ÇALARLARDI"
Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu belirten Ağırdır, CHP'nin konuya ilişkin bir vizyon koyamadığını söyledi.
Bekir Ağırdır, "Rusya-Ukrayna savaşı için bile örneğin Türkiye'ye kaç devlet insanı geldi gitti değil mi? Çünkü Türkiye kabul edelim, eleştirelim, eleştirmeyelim ayrı ama sonuçta Türkiye ve iktidar Rusya-Ukrayna savaşında gerçekten dünyada da dikkat çeken etkin bir rol oynadı. Böyle bir krizde sizin altılı masa olarak veya ana muhalefet olarak dünyanın gidişatına dair bir başka vizyonunuz olsaydı o gelen devlet insanları kapınızı çalardı. 'Ne diyorsunuz arkadaş siz' diye" şeklinde konuştu.
İktidarın yaptıklarına karşılık CHP'nin bir tutum ortaya koyamadığını belirten Ağırdır, "Bu vizyon olmadan Amerika seyahati sorunlu demek istiyorum. O vizyon olmadan, o gidişata dair bir teziniz, iddianız ve okumanız olmadan ve seçimi kazandığınızda ülkenin örneğin Rusya, Ukrayna meselesinde şimdiye kadar bu iktidarın yaptıklarından farklı ya da Avrupa Birliği'yle ilişkilerde bu iktidarın yaptıklarından farklı ya da Doğu Akdeniz'de olanlarla ilgili bu iktidarın yaptıklarından farklı ne söyleyeceğiniz henüz netleşmemişken hani netse ve açıklanmadıysa bilemem. Ama kamuoyuna açıklanan bir tutum yok. Henüz altılı masa adına da CHP adına da. Eğer bütün bunlar net değilse, o zaman herhangi bir gazetecinin bir sorusuna vereceğiniz cevap veya orada kaldırımda yürürken birinizin koluna girerek vereceğiniz bir fotoğrafın yarın nelere mal olacağını, hangi tuzağa kapana doğru yürüdüğünüz, kontrol edemeyeceğiniz bir pozisyon olabilir. Benim itirazım buradan yoksa tabii ki gitmeli. Ama bunun için önce bir dünyanın gidişatına dair vizyonunuzun net ve kendi halkınıza, seçmenize, örgütünüze o vizyonu anlatmış olmanız gerekir" dedi.