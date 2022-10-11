Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 'icazet' fiyaskosu sonrası Mangır Halk TV'de bomba sözler: CHP'de vizyon yok





MANGIR HALK TV'DE SOĞUK DUŞ ETKİSİ YAPACAK SÖZLER

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörü Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olan yazar Bekir Ağırdır, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin ve 6'lı masanın vizyonsuzluğuna dikkat çeken çarpıcı açıklamalarda bulundu.



AMERİKA SEYAHATİ SORUNLU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika seferinin zamanlamasının yanlış ve sorunlu olduğunu dikkat çeken Ağırdır, "Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu küresel ve bölgesel risk ya da fırsatların önemli bir aktörü Amerika. Ve Amerika'ya gittiğiniz zaman sadece konu bilim olmaz. Evet bilim merkezlerini ziyaret edecek Kemal Bey. Ama kapıya çıktığında kapıda gazeteciler ona siyaset soracaklar. Ve siyaset sorduğu zaman ne diyeceği meselesinde yani dünyanın bu gidişatı ve bu gidişatının Türkiye için ürettiği risk ve fırsatlar konusunda altılı masa veya Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar çok kayda değer yeni bir vizyon üretti de bir sen ben mi duymadık?" şeklinde konuştu.



TÜRKİYE VE İKTİDAR RUSYA KRİZİNDEN ETKİN BİR ROL OYNADI

Türkiye'nin ve hükümetin Rusya-Ukrayna savaşında doğru bir şekilde adım attığını belirten Ağırdır, "Türkiye kabul edelim eleştirelim eleştirmeyelim ayrı ama sonuçta Türkiye ve iktidar Rusya, Ukrayna savaşında gerçekten dünyada da dikkati çeken bir etkin bir rol oynadı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya ziyaretine de değinen Ağırdır, "Dünyanın bu gidişatı ve bu gidişatının Türkiye için ürettiği risk ve fırsatlar konusunda altılı masa veya Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar kayda değer yeni bir vizyon üretti de bir sen ben mi duymadık? Bu vizyon yoksa neden gidersiniz?" ifadelerini kullandı.