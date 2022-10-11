Tam 204 metrede özel yayın! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde A Haber'e konuştu

Türkiye Ulaşımda yeni hamlelere imza atıyor.
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılışını gerçekleştirdi.
Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya iniyor.
204 METREDE ÖZEL YAYIN
Açılışın ardından Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yine Başkan Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen1915 Çanakkale Köprüsü'nün 24. katında ve tam 204 metre yükseklikte A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Karaismaismailoğlu şunları söyledi;
DEV HAMLELER YAPILIYOR
"Bu projeler ülkemize yakışıyor. Vatandaşımız kazanıyor. Hayatlarına büyük kolaylık getiriyor. Dev teknolojik hamleler bunlar. Tüm dünya bizi izliyor.
TAM KAPASİTE HİZMET
Köprüyü 7 ay önce açtık. Tam kapasite ile hizmet veriyor. 1,5 milyon kişi kullandı. Saatlerce süren yollar 6 dakikaya düştü. Şu an da Asya'dan Avrupa'ya çok rahat geçebiliyorsunuz.