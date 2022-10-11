Tam 204 metrede özel yayın! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde A Haber'e konuştu

Karaismaismailoğlu şunları söyledi;

DEV HAMLELER YAPILIYOR

"Bu projeler ülkemize yakışıyor. Vatandaşımız kazanıyor. Hayatlarına büyük kolaylık getiriyor. Dev teknolojik hamleler bunlar. Tüm dünya bizi izliyor.

TAM KAPASİTE HİZMET

Köprüyü 7 ay önce açtık. Tam kapasite ile hizmet veriyor. 1,5 milyon kişi kullandı. Saatlerce süren yollar 6 dakikaya düştü. Şu an da Asya'dan Avrupa'ya çok rahat geçebiliyorsunuz.