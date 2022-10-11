Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.10.2022 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2022 18:04
    ABONE OL

    Tam 204 metrede özel yayın! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde A Haber'e konuştu

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 24. katında 204 metre yükseklikte A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Adil Karaismailoğlu, "Köprüyü 7 ay önce açtık. Tam kapasite ile hizmet veriyor. 1,5 milyon kişi kullandı." dedi. Karaismailoğlu, "Büyük güçlü Türkiye'nin altyapısını kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

    204 metrede özel yayın!

    Türkiye Ulaşımda yeni hamlelere imza atıyor.

    Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılışını gerçekleştirdi.

    Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya iniyor.

    204 METREDE ÖZEL YAYIN
    Açılışın ardından Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yine Başkan Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen1915 Çanakkale Köprüsü'nün 24. katında ve tam 204 metre yükseklikte A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    Karaismaismailoğlu şunları söyledi;

    DEV HAMLELER YAPILIYOR
    "Bu projeler ülkemize yakışıyor. Vatandaşımız kazanıyor. Hayatlarına büyük kolaylık getiriyor. Dev teknolojik hamleler bunlar. Tüm dünya bizi izliyor.

    TAM KAPASİTE HİZMET
    Köprüyü 7 ay önce açtık. Tam kapasite ile hizmet veriyor. 1,5 milyon kişi kullandı. Saatlerce süren yollar 6 dakikaya düştü. Şu an da Asya'dan Avrupa'ya çok rahat geçebiliyorsunuz.

    BÜYÜK GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN ALTYAPISINI KURUYORUZ
    Tünellerimiz açtık, haftaya Diyarbakır'da olacağız. Her yerde yatırımlar yapıyoruz. Büyük güçlü Türkiye'nin altyapısını kuruyoruz."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    204 metrede özel yayın!
    Haberler Güncel Tam 204 metrede özel yayın! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde A Haber'e konuştu
        SON DAKİKA