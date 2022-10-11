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    • 11.10.2022 16:22
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    • 11.10.2022 16:44
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    SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'li Murat Bakan'ın iftirasını yalanladı: FETÖ dili kullanmayan HDP'lilerle aynı karede yer almayın

    Son dakika haberleri... Emniye Genel Müdürlüğü, CHP'li Murat Bakan'ın Mersin Tece Polisevi ve Tunceli Polisevi üzerinden yürüttüğü iftira kampanyasına cevap verdi. Emniyet'in açıklamasında "Tunceli Polisevi’nin görselini kullanan CHP’li Murat Bakan, yanıltıcı bilgiler vermektedir. Tunceli’deki söz konusu yapı, betonarme olup camları kurşungeçirmez özelliğe sahiptir. Bakan’ın, Mersin’in Mezitli ilçesinde yer alan Tece Polisevi hakkında ileri sürdüğü iddialar da gerçek dışıdır. Polisevinde bulunan nöbet noktasında, Murat Bakan’ın iddiasının aksine hem çelik yelek hem de uzun namlulu tüfek bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    Emniyet CHP’li Bakan’ın iftiralarını yalanladı

    CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın iftiralarına karşılık Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

    Teşkilatımıza yönelik dezenformasyon girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez iddia; Polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve zırhlı siperlik olmadığı yönünde…

    177 yıllık şanlı mazisi bulunan Türk Polis Teşkilatı, teknolojinin tüm imkanlarını dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar kullanmakta, çağın gereklerine anında uyum sağlamakta ve bu konuda hiçbir eksiği bulunmamaktadır. Örneğin Teşkilatımız, dünyada ATAK helikopterine sahip tek polis teşkilatıdır. Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezimizdeki teknoloji ise dünyada sadece iki ülkede mevcuttur.

    Konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapmadan asılsız iddiayı ortaya atan ve sosyal medya hesabında, Tunceli Polisevi'nin görselini kullanan CHP'li Murat Bakan, yanıltıcı bilgiler vermektedir. Tunceli'deki söz konusu yapı, betonarme olup camları kurşungeçirmez özelliğe sahiptir.

    Bakan'ın, Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan Tece Polisevi hakkında ileri sürdüğü iddialar da gerçek dışıdır. Polisevinde bulunan nöbet noktasında, Murat Bakan'ın iddiasının aksine hem çelik yelek hem de uzun namlulu tüfek bulunmaktadır.

    CHP'li Bakan'a tavsiyemiz, FETÖ ile benzer dil kullanmaması ve bir milletvekili olarak "Polis Teşkilatı'nın yapılandırılmasında rol oynayacağız" tehdidinde bulunan HDP'lilerle aynı kare içinde bulunmamasıdır.

    Bizlere yönelik bu ve benzeri algı operasyonlarını ayıplıyor ve şiddetle reddediyoruz. Daha önce de sayısız kez kendisine yöneltilen haksız ithamlara gereken cevabı veren Türk Polis Teşkilatı, bundan sonra da vatandaşlarımızı doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirme kararlılığındadır.

    CHP'Lİ MURAT BAKAN'IN İFTİRASI
    CHP'li Murat Bakan, Twitter sayfasından şu paylaşımı yapmıştı "Mersin'de polis evine yapılan saldırı da güvenlik zaafiyeti var demiş ve soru önergesi vermiştik neden zırhlı güvenlik kulübesi, zırhlı siperlik yok diye? Şimdi EGM illere yazı gönderip zırhlı güvenlik kulübesi ve zırhlı siperlik ihtiyaçlarını soruyor. Balistik özelliği bulunmayan ürünleri kullanmayın şeklinde emir yazısı gönderiyor. Güvenlik zaafiyeti ortaya çıktı peki PVC kulübede kendini koruyamayıp şehit olan polisin hesabını kim verecek? Burası da Tunceli Polis evi EGM'nin sorduğu soruya biz yanıt verelim. Bir an önce zırhlı kulübe ve zırhlı siperlik ihtiyacı var. Bazı illerde Em. müdürleri, komiserler personele zırhlı kulübenin içinde durmayın, sizi dışarda göreceğim, gelip geçerken selam duracaksınız diyerek, personeli riske atıyor. EGM derhal nöbetin zırhlı kulübenin içinde tutulması gerektiğini belirten bir emir yazısı daha yazmalı."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'li Murat Bakan'ın iftirasını yalanladı: FETÖ dili kullanmayan HDP'lilerle aynı karede yer almayın
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