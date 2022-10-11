SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'li Murat Bakan'ın iftirasını yalanladı: FETÖ dili kullanmayan HDP'lilerle aynı karede yer almayın

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın iftiralarına karşılık Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Teşkilatımıza yönelik dezenformasyon girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez iddia; Polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve zırhlı siperlik olmadığı yönünde…

177 yıllık şanlı mazisi bulunan Türk Polis Teşkilatı, teknolojinin tüm imkanlarını dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar kullanmakta, çağın gereklerine anında uyum sağlamakta ve bu konuda hiçbir eksiği bulunmamaktadır. Örneğin Teşkilatımız, dünyada ATAK helikopterine sahip tek polis teşkilatıdır. Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezimizdeki teknoloji ise dünyada sadece iki ülkede mevcuttur.

Konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapmadan asılsız iddiayı ortaya atan ve sosyal medya hesabında, Tunceli Polisevi'nin görselini kullanan CHP'li Murat Bakan, yanıltıcı bilgiler vermektedir. Tunceli'deki söz konusu yapı, betonarme olup camları kurşungeçirmez özelliğe sahiptir.