Fondaş TELE 1'in 'Mangır Merdan'ı canlı yayında itiraf etti: CHP ile anlaşmalarımız var, bedel alıyoruz

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisi ve ittifak ortakları İYİ Parti'yi eleştirirken iki partinin de Halk TV, Tele1 ve KRT'yi fonladığını açıkladı.
HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYORLAR
İki partinin; Halk TV, Tele1 ve KRT'yi fonladığını açıklayan İnce, "CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyorlar. Miktarlarını bile söylerim" dedi.
TÜM GELİRLER REKLAM VE SPONSOR
İnce'nin açıklamaları sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Tele 1 Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ, "TELE 1, Halk TV ve KRT Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak para alıyormuş. Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir. "
CHP'NİN MİTİNGLERİNİ YAYINLAYIP PARA ALIYORUZ
"Biz bazı hizmet satış anlaşmaları yapıyoruz bunların içinde siyasi partiler de var. CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz. " ifadeleriyle yanıt verdi.
BURUŞTURUP ATTILAR
İnce'nin açıklamalarına yanıt veren Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Sistem, Muharrem İnce'yi buruşturup attı" dedi.
İNCE'DEN SALVOLAR: SEN MANGIRSIN MANGIR
Gelişme üzerine bir video yayımlayan İnce, Yanardağ'a oldukça sert ifadelerle yüklendi.
Eline 200 lira alan İnce, "Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Demiş ki, İnce'yi sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur, bu doğru. Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.
"SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET PARA ALMADIĞINA"
Sözlerinin devamında CHP ve İYİ Parti'den para aldığı iddiasını sürdüren İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına ya da alıyorsan kaç para alıyorsun onu açıkla! Uyanık!" diyerek sözlerini noktaladı.