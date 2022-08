Fondaş TELE 1'in 'Mangır Merdan'ı canlı yayında itiraf etti: CHP ile anlaşmalarımız var, bedel alıyoruz

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisi ve ittifak ortakları İYİ Parti'yi eleştirirken iki partinin de Halk TV, Tele1 ve KRT'yi fonladığını açıkladı.

HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYORLAR

İki partinin; Halk TV, Tele1 ve KRT'yi fonladığını açıklayan İnce, "CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyorlar. Miktarlarını bile söylerim" dedi.







TÜM GELİRLER REKLAM VE SPONSOR

İnce'nin açıklamaları sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Tele 1 Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ, "TELE 1, Halk TV ve KRT Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak para alıyormuş. Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir. "