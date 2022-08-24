Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu savaşında yeni perde! İsmail Küçükkaya, L'Opinion'un güzellemesi... Hiçbiri tesadüf değil!

Cumhuriyet Halk Partisinin merkezinde olduğu 'adaylık savaşı' farklı bir boyuta geçiyor.
Muhalefet partilerinin etrafından toplandığı yuvarlak masa 6 kez toplanmasına rağmen henüz adayını belirleyemedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu adaylık hazırlığı içinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediğini gündeme getirmişti.
MASADA PAZARLIKLAR SÜRERKEN İMAMOĞLU MEDYA SAVAŞI BAŞLATIYOR
Öte yandan HDP de Mansur Yavaş ve Akşener'i istemediğini belirtiyor. Masanın gizli ve açık ortaklarının pazarlıkları ve oyunları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya üzerinden harekete geçmeye karar verdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU MEDYA ÜZERİNDEN VURMA GİRİŞİMLERİ
Öyle ki son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye yakın medya üzerinden defalarca kez hedef alındı. Oda TV çeşitli haberlerle örtülü şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayı amaçlarken Soner Yalçın da köşesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ifadeler kullandı.
Soner Yalçın'ın geçtimiz haftalarda yazdığı "Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi" başlıklı yazı da CHP'yi karıştırdı. Yalçın'a yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP'li Engin Özkoç'tan geldi.
Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum" diyerek ODA TV'yi eleştirdi. ODA TV ise Özkoç'un tweetlerini, "Eleştiriye tahammül kalmadı... CHP yandaş arıyor" şeklinde haberleştirdi.