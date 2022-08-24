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    • Güncel
    • 24.08.2022 16:43
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    • 24.08.2022 17:23
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    Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu savaşında yeni perde! İsmail Küçükkaya, L'Opinion'un güzellemesi... Hiçbiri tesadüf değil!

    CHP içindeki 2023 kavgası farklı bir boyuta taşındı. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği açık savaş son dönemde yerini soğuk savaşa bırakmış gibi görünse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir hamleye hazırlanıyor. İBB Başkanı fonladığı medyayı arkasına alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayı deneyecek... Öyle ki son olarak İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'den Halk TV'ye geçmesinde İmamoğlu'nun rolü olduğu konuşuluyor. Aynı anda Fransız gazetesi L'Opinion'un Ekrem İmamoğlu'nu partlaması da yeni savaşın medya üzerinden süreceğinin işareti olarak görülüyor...

    takvim.com.tr
    Medya savaşı başlıyor

    Cumhuriyet Halk Partisinin merkezinde olduğu 'adaylık savaşı' farklı bir boyuta geçiyor.

    Muhalefet partilerinin etrafından toplandığı yuvarlak masa 6 kez toplanmasına rağmen henüz adayını belirleyemedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.

    KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu adaylık hazırlığı içinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediğini gündeme getirmişti.

    MASADA PAZARLIKLAR SÜRERKEN İMAMOĞLU MEDYA SAVAŞI BAŞLATIYOR
    Öte yandan HDP de Mansur Yavaş ve Akşener'i istemediğini belirtiyor. Masanın gizli ve açık ortaklarının pazarlıkları ve oyunları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya üzerinden harekete geçmeye karar verdi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU MEDYA ÜZERİNDEN VURMA GİRİŞİMLERİ
    Öyle ki son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye yakın medya üzerinden defalarca kez hedef alındı. Oda TV çeşitli haberlerle örtülü şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayı amaçlarken Soner Yalçın da köşesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ifadeler kullandı.

    Soner Yalçın'ın geçtimiz haftalarda yazdığı "Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi" başlıklı yazı da CHP'yi karıştırdı. Yalçın'a yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP'li Engin Özkoç'tan geldi.

    Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum" diyerek ODA TV'yi eleştirdi. ODA TV ise Özkoç'un tweetlerini, "Eleştiriye tahammül kalmadı... CHP yandaş arıyor" şeklinde haberleştirdi.

        MEDYASCOPE'TA 'ALEVİ' HATIRLATMASI
        Savaş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Alevi" hatırlatması yapılacak kadar ilerletildi.

        Kılıçdaroğlu için alevi çıkışı | VİDEO İZLE

        Fondaş medyadan Medyascope'ta TİP'li Ahmet Şık "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Ahmet Şık'ın Medyascope'ta söylediği ifadeler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından eleştirildi.

        SON BOMBA İSMAİL KÜÇÜKKAYA TRANSFERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda anketlerle de geri plana itilirken son olarak İsmail Küçükkaya'nın ABD merkezli Fox TV'den Halk TV'ye transfer olması son derece dikkat çeken bir gelişme olarak karşımıza çıktı.

        Muharrem İnce'nin CHP'li Belediyeleri haraca bağlamışlar dediği mangır medyasın içinde yer alan Halk TV, Amerikan merkezli Fox TV'nin önemli ekran yüzlerinden İsmail Küçükkaya ile anlaştığını duyurdu.

        Anlaşmayı İBB'nin Boğaz'a karşı kaçak yapılaşmasına göz yumduğu Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu duyurdu.

        Mahiroğlu İsmail Küçükkaya'nın transferini şu sözlerle duyurdu:

        "Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma,adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor.Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek.Ailemize hoş geldin...

        Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya"

        FONDAŞ TRANSFERİN BONSERVİSİ İMAMOĞLU'NDAN
        İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'ye geçmesinde Ekrem İmamoğlu'nun parmağı olduğu iddiaları gündeme geldi.

        Öyle ki ABD Merkezli Fox'un 'büyük' patronları İsmail Küçükkaya'nın ABD'de yargılanan firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz ile yakın ilişkisinden dolayı kanaldan göndermek istiyor bunu öğrenen İmamoğlu devreye girerek Halk TV'ye geçmesini sağlıyor.

            3 MİLYON DOLARA MAL OLDU
            İmamoğlu'na bu işin maaliyetinin 3 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Küçükkaya'nın Halk TV'de aylık maaşı 30 bin dolar olacak ve bu paranın tamamı da el altından İBB tarafından verilecek.

            İMAMOĞLU İLE KÜÇÜKKAYA'NIN OTEL GÖRÜŞMESİ İFŞA OLMUŞTU
            Ayrıca, 2019 yılında Binanli Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya gelmek için anlaşmış AK Parti ve CHP'nin mutabakatı sonucu yayın moderatörlüğünü üstlenen İsmail Küçükkaya'nın yayından 2 gün önce Taksim'deki The Marmara Otel'de İmamoğlu ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

            İsmail Küçükkaya - Ekrem İmamoğlu otel buluşması | VİDEO İZLE

            BATI MEDYASI PARLATIYOR
            Öte yandan Fransız gazetesi L'Opinion, Batı'nın Erdoğan sonrası döneme hazırlık yapması gerektiğini belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun muhalefet için en doğru aday olduğunu ifade etti.

            Gazete İmamoğlu'nun şu ifadelerle parlatmaya çalışarak Batı'yı pozisyon almaya çağırdı:

            "51 yaşındaki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı yarışındaki en karizmatik ve en çok şansı olan muhalefet lideri. Cumhurbaşkanı'nın agresif konuşmasıyla çoğunlukla bunalıma giren bir nüfusa umuttan bahsedebildiği için ilgi çekiyor. Konrad-Adenauer Vakfı tarafından şubat ayında yayımlanan bir anket, genç Türklerin yüzde 73'ünün ülkelerini terk etmek istediğini gösteriyor! Yakın tarihli bazı kamuoyu yoklamaları İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan'a karşı (yüzde 40) yüzde 49.7 oyla kazanacağını öngörüyor."

            HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİL
            Yaşananlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için gözünü kararttığını ve kesenin ağzını açtğının da bir göstergesi... İmamoğlu'na yakın isimler köşelerden ve ekranlardan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken batı destekli medyanın İmamoğlu güzellemesi yeni savaşın medya üzerinden yaşanacağını da ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanının hamlelerine nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

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