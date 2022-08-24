Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu savaşında yeni perde! İsmail Küçükkaya, L'Opinion'un güzellemesi... Hiçbiri tesadüf değil!

KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu adaylık hazırlığı içinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediğini gündeme getirmişti.

MASADA PAZARLIKLAR SÜRERKEN İMAMOĞLU MEDYA SAVAŞI BAŞLATIYOR

Öte yandan HDP de Mansur Yavaş ve Akşener'i istemediğini belirtiyor. Masanın gizli ve açık ortaklarının pazarlıkları ve oyunları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya üzerinden harekete geçmeye karar verdi.