Alkolden alınan ehliyete af olacak mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022? Ehliyet sicili ne kadar sürede silinir, sıfırlanır? Geri alma işlemleri...

Son günlerde sosyal medyanın gündeminde ehliyet affı yer almaya başladı. Meclis'in ekim ayında açılmasıyla birlikte Torba Yasa'da ehliyet affının görüşülüp görüşülmeyeceği merak edilirken ehliyetine süresiz veya belirli süre el konulan vatandaşlar ehliyet affının çıkmasını istiyor. Peki, Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022? Alkolden alınan ehliyete af olacak mı? Ehliyet sicili ne kadar sürede silinir? Geri alma işlemleri nasıl olur? İşte detaylı bilgiler!