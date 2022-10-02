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    • 03.10.2022 15:13
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    • 03.10.2022 15:15
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    Alkolden alınan ehliyete af olacak mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022? Ehliyet sicili ne kadar sürede silinir, sıfırlanır? Geri alma işlemleri...

    Ehliyet affı hakkında aramalar Meclis'in açılmasıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022? Alkolden alınan ehliyete af olacak mı? Ehliyet sicili ne kadar sürede silinir, sıfırlanır? Geri alma işlemleri nasıl olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022?

    Son günlerde sosyal medyanın gündeminde ehliyet affı yer almaya başladı. Meclis'in ekim ayında açılmasıyla birlikte Torba Yasa'da ehliyet affının görüşülüp görüşülmeyeceği merak edilirken ehliyetine süresiz veya belirli süre el konulan vatandaşlar ehliyet affının çıkmasını istiyor. Peki, Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022? Alkolden alınan ehliyete af olacak mı? Ehliyet sicili ne kadar sürede silinir? Geri alma işlemleri nasıl olur? İşte detaylı bilgiler!

    EHLİYET AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    2022 ehliyet affı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    ALKOLDEN ALINAN EHLİYETE AF VAR MI?

    Alkollü araç kullanma sebebiyle el konulan ehliyetler hakkında net bir bilgi olmamakla beraber sürücü belgelerini geri almak isteyen kişiler trafik birimine ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

        EHLİYET SÜRE AFFI NEDİR?

        Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan binlerce vatandaş cezalarının affedilmesini talep etmektedir. Bunun için kullandıkları mecra genel olarak sosyal medyadır. Eğer ehliyet affı çıkarsa ehliyetlerine el konulan vatandaşlar tekrar sürücü belgelerine kavuşacak ve trafiğe dönebileceklerdir.



        EHLİYET SİCİLİ NE KADAR SÜREDE SİLİNİR?

        Ehliyet ceza puana 1 yılın sonunda silindiği gibi aynı zamanda sicilinize etkisi de yıllık olmaktadır.

        EHLİYETİMİ NASIL GERİ ALABİLİRİM?

        Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişiler sürücü belgelerini geri alabilmek için el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne alıkoyma süresinin bittiği tarihten itibaren dilekçe ile başvuruda bulunarak geri alabilirler.
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        Haberler Güncel Alkolden alınan ehliyete af olacak mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022? Ehliyet sicili ne kadar sürede silinir, sıfırlanır? Geri alma işlemleri...
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