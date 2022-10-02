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    • Yaşam
    • 02.10.2022 12:29
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    • 02.10.2022 12:29
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    Kadıköy Pendik- Sabiha Gökçen METRO HATTI durakları ve saatleri! Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı nerelerden geçiyor? Kaç gün ücretsiz olacak?

    Pendik- Sabiha Gökçen metrosu açılıyor. Pendik metrosu Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak. Peki, Kadıköy Pendik- Sabiha Gökçen METRO HATTI durakları ve saatleri nasıl? Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı nerelerden geçiyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kadıköy Pendik- Sabiha Gökçen METRO HATTI durakları ve saatleri!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmalar tamamlandı. Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı bugün açılıyor. Peki, Kadıköy Pendik- Sabiha Gökçen METRO HATTI durakları ve saatleri nasıl? Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı nerelerden geçiyor? İşte detaylar!

    PENDİK - SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI NE ZAMAN AÇILIYOR?

    Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim Pazar günü açılacak.

    Pendik metrosu Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak.

    İşte Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı durakları listesi:

    * Kadıköy
    * Ayrılık Çeşmesi
    * Acıbadem
    * Ünalan
    * Göztepe
    * Yenisahra
    * Kozyatağı
    * Bostancı
    * Küçükyalı
    * Maltepe
    * Huzurevi
    * Gülsuyu
    * Esenkent
    * Hastane-Adliye
    * Soğanlık
    * Kartal
    * Yakacık-Adnan Kahveci
    * Pendik
    * Tavşantepe
    * Fevzi Çakmak-Hastane
    * Yayalar
    * Kurtköy
    * Sabiha Gökçen Havalimanı

        SAATLERİ...

        Pendik metrosu ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.

        BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'DAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacak Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğunu belirterek, "Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği arttırıyoruz." dedi.

        Bakan Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında incelemelerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Hattın açılışını 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, salgın, savaş ve çatışmalar gibi nedenlerle dünyada, üretimlerin, yatırımların neredeyse durduğu şu dönemde, Türkiye'nin yarınlarına yaptığı çok önemli bir yatırımı daha halka sunmak için iki gün kaldığını, bu muhteşem projeyi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Karaismailoğlu, raylı sistem hatlarının yaygınlaşmasının, özellikle büyük şehirlerdeki artan nüfus ve araç sayısıyla yoğunlaşan trafik sıkışıklığını azaltmanın en önemli yolu olduğuna işaret ederek, bunun bilinciyle, bakanlık olarak, vatandaşların hayatının kolaylaşması ve konforlu bir ulaşım için çok önemli altyapı projelerini hayata geçirdiklerini anlattı.

            Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemiz genelinde 12 ilimizde 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletme altındadır. Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatmaya devam ediyoruz. İstanbul'da şu an itibarıyla Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Bağcılar metro hattı ile açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu, 103,3 kilometrelik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
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            Haberler Yaşam Kadıköy Pendik- Sabiha Gökçen METRO HATTI durakları ve saatleri! Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı nerelerden geçiyor? Kaç gün ücretsiz olacak?
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