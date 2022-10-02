Kadıköy Pendik- Sabiha Gökçen METRO HATTI durakları ve saatleri! Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı nerelerden geçiyor? Kaç gün ücretsiz olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmalar tamamlandı. Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı bugün açılıyor. Peki, Kadıköy Pendik- Sabiha Gökçen METRO HATTI durakları ve saatleri nasıl? Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı nerelerden geçiyor? İşte detaylar!
PENDİK - SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI NE ZAMAN AÇILIYOR?
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim Pazar günü açılacak.
Pendik metrosu Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak.
İşte Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı durakları listesi:
* Kadıköy
* Ayrılık Çeşmesi
* Acıbadem
* Ünalan
* Göztepe
* Yenisahra
* Kozyatağı
* Bostancı
* Küçükyalı
* Maltepe
* Huzurevi
* Gülsuyu
* Esenkent
* Hastane-Adliye
* Soğanlık
* Kartal
* Yakacık-Adnan Kahveci
* Pendik
* Tavşantepe
* Fevzi Çakmak-Hastane
* Yayalar
* Kurtköy
* Sabiha Gökçen Havalimanı