SON DAKİKA: Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı

İşte Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı;
"Esasen Akşener'e gönlünden geçen adayı sorsanız ihtimaldir ki "Kılıçdaroğlu olsun" diyecektir. Fakat İyi Parti'de bir damar Akşener gibi düşünmüyor ve muhalefet ediyor.
Özellikle Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın.
İkinci adam diye nitelenen Aydın kurucu kadro olan ülkücüleri temsil ediyor.
Üstelik Aydın'ın yalnız olduğu söylenemez.
Merkez sağdan gelen Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, BBP kökenli İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve liberal çizgideki İl Başkanı Buğra Kavuncu da aynı fikirde.
Bu eğilime göre…
İyi Parti'ye AK Parti'den katılanların CHP'ye yönelik olumsuz bakışı, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği, HDP ile işbirliği suçlaması, 'Kazanmaz' algısı dezavantaj oluşturuyor. Taban ve sokak Yavaş'ı istiyor.
Akşener 'Kazanacak' aday tanımını getirirken, partisindeki bu görüşü seslendiriyor. Kılıçdaroğlu'ndan başka birini kastediyor.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ YENİDEN SAHNEDE
Bu yüzden Akşener, Kılıçdaroğlu'nun kenara çektiği Yavaş ve İmamoğlu'nu yeniden siyaset sahnesine çıkarıyor.
Bildiğim kadarıyla…
İYİ PARTİ'NİN YAVAŞ'A TEKLİFİ
İyi Partili bir grup aday olması için Yavaş'a teklif ve telkinde bulundu. Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa "Evet" diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor.
İMAMOĞLU'NUN CHP GENEL BAŞLANLIĞI
Birkaç aydır görevine odaklanması ve polemiklere girmemesi, yıldızını parlatsa da İmamoğlu, artık Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Adı Kılıçdaroğlu sonrasında CHP liderliği için anılıyor.
İki belediye başkanının CHP ve Kılıçdaroğlu'na rağmen adayı olması mümkün görünmüyor.
Öyleyse?
İyi Parti'de taraftar bulan diğer görüş, Akşener'in aday olması yönünde. Akşener son aşamada, partisindeki birlikteliği korumak için adaylığı aklından geçirebilir."
MASA DAĞILDI DAĞILACAK!
Meral Akşener'in çıkışı sonrası sessizliğe gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin yaptığı bu hamlelere nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu. Öte yandan her gün yaşanan entriklara rağmen masanın daha ne kadar ayakta kalacağı da ayrı bir tartışma konusu...