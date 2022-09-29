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    • Güncel
    • 29.09.2022 12:28
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    • 29.09.2022 12:53
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    Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya devam ediyor! İYİ Parti'den 'Mansur Yavaş' hamlesi...

    6'lı masada oyun bitmiyor... Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışının ardından geri plana itildiği konuşulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismi Meral Akşener tarafından tekrar gündeme sokuldu. Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanlık planları için geri çekildiği bilirken İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'a yeni bir teklifle gittiği ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı aday yapmak istediğini Yavaş'ın masa isterse kabul edebileceği iddia edildi. İşte masadaki son oyunlar...

    takvim.com.tr
    Yavaş Yavaş operasyon!

    Muhalefetin yuvarlak masası her gün başka bir kavgayla gündeme geliyor.

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin gölge ortak olarak destek verdiği masanın 'adaylık' çıkmazı masayı dağıtmak üzere...

    MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI | VİDEO


    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum masada karşılık bulmazken özellikle İYİ Parti cephesinden açıkça veto ediliyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları her fırsatta masaya 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayatsa da İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan açıklamalar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırıyor.


    Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 'Benimle misiniz?' çıkışını yaptı.

    9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gideceği konuşulan ve 'icazet' seferi olarak yorumlanan ziyaret öncesi Kılıçdaroğlu, adaylığına engel olan Ekrem İmamoğlu ve özellikle Mansur Yavaş ile Meral Akşener'e yönelik sert ifadeler kullandı.

    BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

    EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN 'DESTEK' AÇIKLAMASI GELİRKEN AKŞENER YİNE KARŞI ÇIKTI
    Yaşanalar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir 'destek' açıklaması geldi.

    EKREM İMAMOĞLU GENEL BAŞKANLIK İSTİYOR
    Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun artık CHP Genel Başkanlığı'na oynadığını yazarken İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek de bu şekilde yorumlandı.

        MANSUR YAVAŞ'TAN ZORAKİ DESTEK
        Yavaş ise İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası tek hedef olarak kalmamak için 'zoraki' bir destek açıklaması yaptı.

        Tüm bu gelişmelerin gölgesinde son dönemde Mansur Yavaş ile yakın temas kuran ve ismini parlatmaya çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'noter değiliz' bombası geldi.

        AKŞENER'DEN CANLI YAYINDA VETO: NOTER DEĞİLİZ
        Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına katılan ve masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, "Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Bey'in İzmir'deki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz" diye konuştu. Akşener, CHP'ye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, "Asıl onlar bize borçlu" dedi.

        İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı. "HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var." diyen Akşener, "Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur." ifadelerini kullanarak Milliyetçi tabana yönelik ifadeler kullandı.

        TAKVİM.COM.TR'NİN YAZDIKLARI ÇIKTI
        Masada yaşanan kavga ve krizleri takvim.com.tr tüm ayrıntılarına kadar yazmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları aracılığıyla yaptığı dayatmalardan Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan olmak için adaylıktan çekilebileceğine ve İYİ Parti'nin Kılıçdaorğlu dayatmasından duyduğu rahatsızlık ile Mansur Yavaş ismini öne sürmesine kadar...

        Takvim.com.tr Meral Akşener ile Mansur Yavaş'ın gizli bir görüşme yaptığını da okuyucularına aktarmıştı.

        İYİ PARTİ'DEN YAVAŞ'A TEKLİF YAVAŞ'TAN BOMBA YANIT
        Yaşananları doğrulayan ve masayı derinden sarsacak bir bomba daha yaşandı. İddiaya göre İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a 'aday ol' teklifi yapıldı ve Yavaş da bu teklife Kemal Kılıçdaroğlu gibi 'Masa kabul ederse' aday olurum yanıtını verdi. Konuyu köşesine taşıyan CHP yandaşı İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin Yavaş'ı aday yapmak istediğine dikkat çekerken yine takvim.com.tr'nin yazdığı gibi 'Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanlık' planına gönderme yaptı.

        İşte Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı;

        "Esasen Akşener'e gönlünden geçen adayı sorsanız ihtimaldir ki "Kılıçdaroğlu olsun" diyecektir. Fakat İyi Parti'de bir damar Akşener gibi düşünmüyor ve muhalefet ediyor.

        Özellikle Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın.

        İkinci adam diye nitelenen Aydın kurucu kadro olan ülkücüleri temsil ediyor.

        Üstelik Aydın'ın yalnız olduğu söylenemez.

        Merkez sağdan gelen Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, BBP kökenli İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve liberal çizgideki İl Başkanı Buğra Kavuncu da aynı fikirde.

        Bu eğilime göre…

        İyi Parti'ye AK Parti'den katılanların CHP'ye yönelik olumsuz bakışı, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği, HDP ile işbirliği suçlaması, 'Kazanmaz' algısı dezavantaj oluşturuyor. Taban ve sokak Yavaş'ı istiyor.

        Akşener 'Kazanacak' aday tanımını getirirken, partisindeki bu görüşü seslendiriyor. Kılıçdaroğlu'ndan başka birini kastediyor.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ YENİDEN SAHNEDE
        Bu yüzden Akşener, Kılıçdaroğlu'nun kenara çektiği Yavaş ve İmamoğlu'nu yeniden siyaset sahnesine çıkarıyor.

        Bildiğim kadarıyla…

        İYİ PARTİ'NİN YAVAŞ'A TEKLİFİ
        İyi Partili bir grup aday olması için Yavaş'a teklif ve telkinde bulundu. Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa "Evet" diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor.

        İMAMOĞLU'NUN CHP GENEL BAŞLANLIĞI
        Birkaç aydır görevine odaklanması ve polemiklere girmemesi, yıldızını parlatsa da İmamoğlu, artık Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Adı Kılıçdaroğlu sonrasında CHP liderliği için anılıyor.

        İki belediye başkanının CHP ve Kılıçdaroğlu'na rağmen adayı olması mümkün görünmüyor.

        Öyleyse?

        İyi Parti'de taraftar bulan diğer görüş, Akşener'in aday olması yönünde. Akşener son aşamada, partisindeki birlikteliği korumak için adaylığı aklından geçirebilir."

        MASA DAĞILDI DAĞILACAK!
        Meral Akşener'in çıkışı sonrası sessizliğe gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin yaptığı bu hamlelere nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu. Öte yandan her gün yaşanan entriklara rağmen masanın daha ne kadar ayakta kalacağı da ayrı bir tartışma konusu...
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