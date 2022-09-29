Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya devam ediyor! İYİ Parti'den 'Mansur Yavaş' hamlesi...

MANSUR YAVAŞ'TAN ZORAKİ DESTEK

Yavaş ise İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası tek hedef olarak kalmamak için 'zoraki' bir destek açıklaması yaptı.



Tüm bu gelişmelerin gölgesinde son dönemde Mansur Yavaş ile yakın temas kuran ve ismini parlatmaya çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'noter değiliz' bombası geldi.

AKŞENER'DEN CANLI YAYINDA VETO: NOTER DEĞİLİZ

Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına katılan ve masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, "Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Bey'in İzmir'deki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz" diye konuştu. Akşener, CHP'ye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, "Asıl onlar bize borçlu" dedi.

İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı. "HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var." diyen Akşener, "Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur." ifadelerini kullanarak Milliyetçi tabana yönelik ifadeler kullandı.