Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya devam ediyor! İYİ Parti'den 'Mansur Yavaş' hamlesi...

Muhalefetin yuvarlak masası her gün başka bir kavgayla gündeme geliyor.
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin gölge ortak olarak destek verdiği masanın 'adaylık' çıkmazı masayı dağıtmak üzere...
MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI | VİDEO
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum masada karşılık bulmazken özellikle İYİ Parti cephesinden açıkça veto ediliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları her fırsatta masaya 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayatsa da İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan açıklamalar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırıyor.
Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 'Benimle misiniz?' çıkışını yaptı.
9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gideceği konuşulan ve 'icazet' seferi olarak yorumlanan ziyaret öncesi Kılıçdaroğlu, adaylığına engel olan Ekrem İmamoğlu ve özellikle Mansur Yavaş ile Meral Akşener'e yönelik sert ifadeler kullandı.
BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN 'DESTEK' AÇIKLAMASI GELİRKEN AKŞENER YİNE KARŞI ÇIKTI
Yaşanalar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir 'destek' açıklaması geldi.
EKREM İMAMOĞLU GENEL BAŞKANLIK İSTİYOR
Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun artık CHP Genel Başkanlığı'na oynadığını yazarken İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek de bu şekilde yorumlandı.