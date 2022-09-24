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    • Güncel
    • 24.09.2022 15:56
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    • 24.09.2022 16:47
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    6'lı masada Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu savaşı! CHP ve İyi Partililer birbirine girdi

    Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" ifadelerini kullanması Millet İttifakı’nda rahatsızlığa neden oldu. İYİ Partili milletvekili, yönetici ve ilçe başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanında olduklarını açıkladı.

    takvim.com.tr
    6’lı masada Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu savaşı!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu ve partililere seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 'ADAYLIK' ÇIKIŞI SONRASI AKŞENER'DEN İMALI CEVAP: BU SEÇİMİ ALMAK ZORUNDAYIZ | VİDEO İZLE

    VARSAYIN KAYBETTİK BİR DAHA PARLAMENTER SİSTEM KONUŞULAMAZ.
    Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi'nin üç yıllık çalışmalarının anlatıldığı programda konuştu. 6'lı masanın önemine vurgu yapan Akşener, ''Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir'' diye konuştu.

    PARLAMENTER SİSTEM KONUŞULAMAZ
    Akşener'in konuşmalarından satır başları şöyle:

    Arkadaşlarımıza şunu söylemiştik: Biz bu masaya İYİ Parti'yi bir yere getirmek için oturmuyoruz. Biz muhalif seçmeni ayağa kaldırmak için oturduk. Türkiye mi İYİ Parti mi denildiğinde Türkiye diyeceksiniz.

    Şimdi gözden kaçırmamız gereken bir şey var. Türkiye bir ucube sistemle yönetiliyor. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir.


    KILIÇASLAN: "KILIÇDAROĞLU SALDIRIYA FALAN UĞRADI SANDIM AMA GÖRDÜM Kİ PARTİ İÇİ MESELEYMİŞ"
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamasına tepki gösteren Akşener'in ardından İYİ Partililer de topa girdi.

    İYİ PARTİ'DEN REST GELDİ: NOKTAYI AKŞENER KOYAR
    CHP'de yaşananlar sonrası İYİ Parti'den bomba bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden ve her fırsatta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı parlatmaya çalışan Meral Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" açıklamasını yaptı.

    İYİ Partili isimler sosyal medyadan peş peşe dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

        İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Zekai Kaya, "Benim Cumhurbaşkanı adayım, Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'dir. Tabutu yerde kalsın vefayı unutanın..." paylaşımında bulundu.

        İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve Kurucular Kurulu Üyesi Abdullah İlker Sungur ise "LİDER MERAL AKŞENER" paylaşımı yaptı.

        İYİ Partili Mehmet Aslan'ın da Akşener'li paylaşımı dikkat çekti. Aslan paylaşımında "Millet ne isterse, sen ne dersen o!" ifadelerine yer verdi.

            İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan; "Gündeme bakınca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya falan uğradı sandım ama gördüm ki parti içi meseleymiş. Bu arada ben de genel başkanım Sayın Meral Akşener'in yanındayım hem de sandığınızdan daha fazla" ifadelerini kullandı.

            EREL: "GÖNLÜMÜZDE SAKLI DUAMIZI NASİP EYLE…"
            İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı "Rabbim; bize dile getiremediğimiz, ama kalben çok istediğimiz, gönlümüzde saklı duamızı nasip eyle…" ifadelerini kullandı.

            ELİBOL: "TALİMATLA DEĞİL GÖNÜLDEN YANINDAYIZ"
            İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol da, Meral Akşener'le çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve "Talimatla değil gönülden yanındayız. Lider Meral Akşener" diye konuştu.

                İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban da; "Hayatımızın öncüsü, kahramanımız, iftihar kaynağımız; liderimiz. Benim Cumhurbaşkanı adayım Sayın Meral Akşener Hanımefendi veya işaret ettiği isimdir! Mührü koyduğunuz yere gövdemizi koymaya evlatlarınız hazır!" dedi.

                İYİ Partinin bu çıkışı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediklerini net kanıtı olurken 6'lı muhalefetin 2 büyük ortağının yaşadığı derin krizi de gün yüzüne çıkardı.

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                Haberler Güncel 6'lı masada Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu savaşı! CHP ve İyi Partililer birbirine girdi
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