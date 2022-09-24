6'lı masada Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu savaşı! CHP ve İyi Partililer birbirine girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu ve partililere seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 'ADAYLIK' ÇIKIŞI SONRASI AKŞENER'DEN İMALI CEVAP: BU SEÇİMİ ALMAK ZORUNDAYIZ | VİDEO İZLE



VARSAYIN KAYBETTİK BİR DAHA PARLAMENTER SİSTEM KONUŞULAMAZ.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi'nin üç yıllık çalışmalarının anlatıldığı programda konuştu. 6'lı masanın önemine vurgu yapan Akşener, ''Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir'' diye konuştu.