6'lı masada Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu savaşı! CHP ve İyi Partililer birbirine girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu ve partililere seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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VARSAYIN KAYBETTİK BİR DAHA PARLAMENTER SİSTEM KONUŞULAMAZ.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi'nin üç yıllık çalışmalarının anlatıldığı programda konuştu. 6'lı masanın önemine vurgu yapan Akşener, ''Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir'' diye konuştu.
PARLAMENTER SİSTEM KONUŞULAMAZ
Akşener'in konuşmalarından satır başları şöyle:
Arkadaşlarımıza şunu söylemiştik: Biz bu masaya İYİ Parti'yi bir yere getirmek için oturmuyoruz. Biz muhalif seçmeni ayağa kaldırmak için oturduk. Türkiye mi İYİ Parti mi denildiğinde Türkiye diyeceksiniz.
Şimdi gözden kaçırmamız gereken bir şey var. Türkiye bir ucube sistemle yönetiliyor. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir.
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamasına tepki gösteren Akşener'in ardından İYİ Partililer de topa girdi.
İYİ PARTİ'DEN REST GELDİ: NOKTAYI AKŞENER KOYAR
CHP'de yaşananlar sonrası İYİ Parti'den bomba bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden ve her fırsatta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı parlatmaya çalışan Meral Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" açıklamasını yaptı.
İYİ Partili isimler sosyal medyadan peş peşe dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.