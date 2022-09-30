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    • 01.10.2022 01:15
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    SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: 2014'te Kırım'da olduğu gibi Rusya'nın yeni ilhak kararlarını da reddediyoruz

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesine gönderme yaparak bugün de 4 bölgeyi ilhak etmesinee tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz." denildi.

    Dışişleri’nden Rusya açıklaması: Reddediyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

    Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

    "Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır.

    2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.

    Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

    Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."

    Rusya-Ukrayna savaşında yeni perde...

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakını açıkladı.

    Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    4 bölgenin Rusya'ya bağlanması için imza atacağız. Bu temel ve insanı bir haktır. Donetsk'te, Luhansk'ta, Zaporijya ve Herson'da milyonlarca insan kararını vermiştir. Bizim ortak geleceğimizi hiç kimse elimizden alamaz.

    Kimse topraklarının anavatanlarına bağlanmalarına engel olmayacak. Onlar bombalara, insanlık dışı işkencelere hedef oldular. Ama her türlü engel olma girişimine rağmen iradelerini ortaya koydular.

    KİEV'E MÜZAKERE ÇAĞRISI
    Kiev rejimine bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.



    Topraklarımızı elimizdeki her türlü imkanı kullanarak savunacağız. Buralardaki hastaneleri, yolları ve binaları yeniden inşa edeceğiz. 4 bölgedeki insanların güvenliği için her türlü imkanı kullanacağız.

        RUSYA DİMDİK AYAKTADIR
        Onlar Rusya'nın yaptırımların ardından umutsuzluğa kapılacağını zannettiler. Ancak Rusya yeniden doğdu.

        Batı bu büyük ülkeyi elimizden almaya çalıştı. Ancak, biz Rusya olarak çökmedik. Her zamanki gibi dimdik ayaktayız. Batı hegemonyası altına girmedik. Bu yüzden teknolojimizi küresel piyasalardan geride tutmaya çalışıyorlardı.

        Savaşın nedeni bizim Batı'ya boyun eğmemizdir. Rusya'nın gelişmesini istemiyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Onların dünyayı ele geçirme çabaları Rusya'nın başarısıyla sonuçsuz kalmıştır.

        Batı'nın kuralları ikiyüzlülükten ibarettir. Binlerce yıllık Rusya asla başka birinin iradesine boyun eğmeyecektir.

        Böylesine bir milliyetçilik asla Rusya'da olamamışken Batı'nın Rus halkına karşı fasişt bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Kendileri bırakın geçmişte suçlarını kabul etmeyi, bunları başkalarının üzerine atmaya çalışıyorlar. ABD'deki ve Hinsitan'daki yerli halkları nasıl yok ettiklerini kabul etmiyorlar. İnsanları uyuşturcu bağımlısı yapmak ve onları hayvan gibi avlamak Batı'nın işidir. Sömürgeciliğe karşı Rusya her zaman karşı durmuştur.

            KUZEY AKIM MESAJI: SABOTAJ
            Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar"

            UKRAYNA'DAN NATO HAMLESİ
            Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık" dedi.

            AB'DEN İLK AÇIKLAMA
            AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

            İLHAK EDİLEN BÖLGELER
            Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna'daki Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı.

            Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

            Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

            Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat'ta tanımıştı.

            ABD'DEN YAPTIRIM KARARI
            ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

            ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor." ifadesini kullandı.

            Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini "ayaklar altında ezdiğini" belirten Biden, "Şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruluğu yoktur." ifadesini kullandı.

            Biden, ABD'nin her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyacağının ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceğinin altını çizerek, "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir." ifadelerini kullandı.

            Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın Kongreden geçerek imzasına gelmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten Biden, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

            ABD'nin açıkladığı yaptırımlar listesinde, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da dahil yüzlerce kişi ve kuruluş yer alıyor.

            RUSYA, BMGK KARARINI VETO ETTİ
            Rusya, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhak edilmesini kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) karar taslağını veto etti.

            Çin, Hindistan, Brezilya ve Gabon'un çekimser kaldığı oylamada BMGK üyesi 10 ülke, ABD ve Arnavutluk tarafından hazırlanan karar lehinde oy kullandı.

            Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia, taslağa dair yaptığı konuşmada, "Rusya'nın böyle bir taslağı dikkate almasını ve desteklemesini ciddi olarak bekliyor musunuz? Ve eğer değilse, Rusya'nın bu hakkı kötüye kullandığı dile getirmek için kasten veto hakkını kullanmaya zorladığınız ortaya çıkıyor." dedi.

            Nebenzia, karar taslağını provokasyon olarak nitelendirerek, "Batı tarafından yapılan bu tür açıkça düşmanca eylemler, konsey içinde iş birliği yapmayı reddetmektir. Bu, herkes için açık bir hedefi olan düşük dereceli bir provokasyondan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

            ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın veto ettiği tasarıya dair, "Karar, bu yasa dışı referandumları kınıyor. Tüm devletlere Ukrayna'nın değişen herhangi bir bölgesini tanımamaları çağrısında bulunuyor ve Rusya'nın Ukrayna'daki askerlerini derhal geri çekmesini gerektiriyor." diye konuştu.

            Referandumlar uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınanırken, Avrupa ülkeleri ve ABD bu kararı tanımayacaklarını açıkladı.

            Antonio Guterres ise dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın yasal bir değeri olmayacak ve kınanmayı hak edecek." açıklaması yapmıştı.

            ABD, Güvenlik Konseyi'ndeki vetonun ardından BM Genel Kuruluna giderek Rusya'dan söz konusu kararı neden veto ettiğinin savunmasını istetecek.

            BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

            RUSYA, UKRAYNA TOPRAĞININ YAKLAŞIK YÜZDE 15'İNİ DAHA İLHAK ETTİ
            Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

            Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: 2014'te Kırım'da olduğu gibi Rusya'nın yeni ilhak kararlarını da reddediyoruz
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