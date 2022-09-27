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Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu
27.09.2022 22:42 - Son Güncelleme: 27.09.2022 22:44

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Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masa yıkılmaya yüz tuttu. CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı bugün Meral Akşener'in açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Her seferinde "Kazanacak bir aday olmalı" söylemine sığınarak Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatan Akşener, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açtı ve "Mansur Bey veya Ekrem Bey aday gösterilirse biz varız dedim. Çünkü amaç kazanmak. Çok endişem var" ifadelerini kulladı. İYİ Parti lideri, "Bizim CHP'ye borcumuz yok. Biz bir borç varsa da onu 31 Mart'ta ödedik. Hatta alacaklı duruma geçtik" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert bir göndermede bulundu.

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