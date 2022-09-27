Ve masa dağılır! Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu: Mansur ve Ekrem varsa biz varız, CHP'den alacaklıyız

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada sular durulmuyor.
MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI | VİDEO
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca, İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "kanacak bir aday olmalı" söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıları kapadı.
Adaylığı İYİ Parti vetosuna takılan Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD yoluna revan olacak. Okyanus ötesine yapılacak olan 'icazet' seferi öncesi Kılıçdaroğlu, adaylığına tümsek olan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri parlatmaya yeltenen Meral Akşener ve İYİ Parti'ye sert göndermelerde bulundu.
BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.
Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den masanın bir hükmünün kalmadığını ifade eden açıklamalar geldi.
"BİZE DEĞİL PARTİSİNE MESAJ GÖNDERDİ"
6'lı masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonunda bulunmadığına dikkat çeken Akşener, Kılıçdaroğlu'na da sert göndermelerde bulundu.
CHP liderinin "benimle misiniz, değil misiniz?" şeklindeki adaylık çıkışının İYİ Parti'ye yönelik olmadığını söyleyen Akşener, "Kemal beyin adaylık mesajı bize değil, partisineydi" dedi.