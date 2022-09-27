Ve masa dağılır! Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu: Mansur ve Ekrem varsa biz varız, CHP'den alacaklıyız

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada sular durulmuyor.

MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI | VİDEO



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca, İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "kanacak bir aday olmalı" söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıları kapadı.