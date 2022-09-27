Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2022 22:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2022 22:43
    ABONE OL

    Ve masa dağılır! Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu: Mansur ve Ekrem varsa biz varız, CHP'den alacaklıyız

    Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masa yıkılmaya yüz tuttu. CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı bugün Meral Akşener'in açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Her seferinde "Kazanacak bir aday olmalı" söylemine sığınarak Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatan Akşener, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açtı ve "Mansur Bey veya Ekrem Bey aday gösterilirse biz varız dedim. Çünkü amaç kazanmak. Çok endişem var" ifadelerini kulladı. İYİ Parti lideri, "Bizim CHP'ye borcumuz yok. Biz bir borç varsa da onu 31 Mart'ta ödedik. Hatta alacaklı duruma geçtik" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert bir göndermede bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ve masa dağılır! Akşener KK’yı bombaladı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada sular durulmuyor.

    MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI | VİDEO


    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca, İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "kanacak bir aday olmalı" söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıları kapadı.


    Adaylığı İYİ Parti vetosuna takılan Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD yoluna revan olacak. Okyanus ötesine yapılacak olan 'icazet' seferi öncesi Kılıçdaroğlu, adaylığına tümsek olan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri parlatmaya yeltenen Meral Akşener ve İYİ Parti'ye sert göndermelerde bulundu.

    BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.

    Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."



    Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den masanın bir hükmünün kalmadığını ifade eden açıklamalar geldi.

    "BİZE DEĞİL PARTİSİNE MESAJ GÖNDERDİ"
    6'lı masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonunda bulunmadığına dikkat çeken Akşener, Kılıçdaroğlu'na da sert göndermelerde bulundu.

    CHP liderinin "benimle misiniz, değil misiniz?" şeklindeki adaylık çıkışının İYİ Parti'ye yönelik olmadığını söyleyen Akşener, "Kemal beyin adaylık mesajı bize değil, partisineydi" dedi.



        Daha önce "Kazanacak bir aday olmalı" söylemine sığınarak Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatan Akşener, bugün yaptığı konuşmada da "Hem kazanacak bir aday, hem de aklı başında, devlet deneyimi olan bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek bir aday ortaya konulacak" ifadeleriyle CHP liderinin önüne bir kez daha set çekti.




        "MANSUR VE EKREM VARSA 'BİZ VARIZ' MESAJI"
        Akşener, aday ile ilgili değerlendirmesinin devamında "Mansur Bey veya Ekrem Bey aday gösterilirse biz varız dedim. Çünkü amaç kazanmak. Çok endişem var" ifadelerini kullandı.




        "Bizim CHP'ye borcumuz yok. Biz bir borç varsa da onu 31 Mart'ta ödedik. Hatta alacaklı duruma geçtik"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Masada büyüklük krizi!
        Haberler Güncel Ve masa dağılır! Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu: Mansur ve Ekrem varsa biz varız, CHP'den alacaklıyız
            SON DAKİKA