Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' çıkışı sonrası İYİ Parti'den rest geldi: Noktayı Akşener koyar

Muhalefetin adaylık savaşında yeni bomba patladı.
TBMM CHP Grubu'nun 27'nci dönem 5'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde başladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ADAYLIK' ÇIKIŞI
Burada bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını veto eden Meral Akşener'e ve şimdiye kadar kendisine yönelik bir destek açıklaması yapmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.
"BENİMLE MİSİNİZ DEĞİLMİSİNİZ?"
Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.
"ARTIK KARAR VERİN"
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.
Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası, 'CHP Genel Başkanlığı' karşılığında yarıştan çekilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son dönemde Meral Akşener'e yakın duran Mansur Yavaş destek açıklaması yaptı.
İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" paylaşımı yaptı.