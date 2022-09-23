Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.09.2022 15:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2022 15:42
    ABONE OL

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' çıkışı sonrası İYİ Parti'den rest geldi: Noktayı Akşener koyar

    Muhalefetin adaylık düğümü tam çözüldü derken yeni bir kriz patlıyor. 8 aydır aday belirleyemeyen 6'lı masada son bomba bugün patladı. Önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismini veto eden ve destek vermeyenlere yönelik "Karar verin benimle misiniz?" çıkışını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, belli planlar çerçevesinde destek açıklaması yaparken İYİ Parti'den bomba bir çıkış geldi. Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" açıklamasını yaparak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemdiklerini bir kez daha açık etti.

    takvim.com.tr
    İYİ rest!

    Muhalefetin adaylık savaşında yeni bomba patladı.

    TBMM CHP Grubu'nun 27'nci dönem 5'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde başladı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ADAYLIK' ÇIKIŞI
    Burada bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını veto eden Meral Akşener'e ve şimdiye kadar kendisine yönelik bir destek açıklaması yapmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

    "BENİMLE MİSİNİZ DEĞİLMİSİNİZ?"
    Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

    "ARTIK KARAR VERİN"
    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.

    Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

    EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
    Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası, 'CHP Genel Başkanlığı' karşılığında yarıştan çekilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son dönemde Meral Akşener'e yakın duran Mansur Yavaş destek açıklaması yaptı.


    İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" paylaşımı yaptı.

        Yavaş ise "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım." dedi.

        İki ismin yanı sıra bazı CHP'li Belediye Başkanları ve Genel Başkan Yardımcıları da Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

        ABD ZİYARETİ ÖNCESİ GAZ DOLUMU
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un yaptığı çıkışın zamanlaması oldukça dikkat çekti.

        Kılıçdaroğlu bilindiği üzere 9-13 Ekim'de ABD'ye gidiyor... Seçimlere giderayak yapılacak olan bu ziyaret, tüm dikkatleri üzerine toplarken akıllarda da soru işareti bırakmıştı.

        Söz konusu ziyaret 'adaylık icazeti almak için gidiyor' yorumlarına sebep olurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı da 'ziyaret öncesi elini güçlendirmek' şeklinde yorumlandı.

        İYİ PARTİ'DEN REST GELDİ: NOKTAYI AKŞENER KOYAR
        CHP'de yaşananlar sonrası İYİ Parti'den bomba bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden ve her fırsatta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı parlatmaya çalışan Meral Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" açıklamasını yaptı.

        İYİ Partinin bu çıkışı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediklerini net kanıtı olurken 6'lı muhalefetin 2 büyük ortağının yaşadığı derin krizi de gün yüzüne çıkardı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ulaşım düğümü köprülerle çözülüyor
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' çıkışı sonrası İYİ Parti'den rest geldi: Noktayı Akşener koyar
            SON DAKİKA