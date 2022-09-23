Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' çıkışı sonrası İYİ Parti'den rest geldi: Noktayı Akşener koyar

Kılıçdaroğlu bilindiği üzere 9-13 Ekim'de ABD'ye gidiyor... Seçimlere giderayak yapılacak olan bu ziyaret, tüm dikkatleri üzerine toplarken akıllarda da soru işareti bırakmıştı.

Söz konusu ziyaret 'adaylık icazeti almak için gidiyor' yorumlarına sebep olurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı da 'ziyaret öncesi elini güçlendirmek' şeklinde yorumlandı.

İYİ PARTİ'DEN REST GELDİ: NOKTAYI AKŞENER KOYAR

CHP'de yaşananlar sonrası İYİ Parti'den bomba bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden ve her fırsatta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı parlatmaya çalışan Meral Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" açıklamasını yaptı.

İYİ Partinin bu çıkışı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediklerini net kanıtı olurken 6'lı muhalefetin 2 büyük ortağının yaşadığı derin krizi de gün yüzüne çıkardı.