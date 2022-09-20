6'lı masada plan içinde plan! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener'den Mansur Yavaş'la gizli görüşme!

Özkan, "İktidar adım adım kampanyasını örüyor. Seçim gününden önce seçimleri kazanmak için atak yapıyor.

Peki muhalefet? İktidar bileşenleri her gün yeni bir proje açıklama peşindeyken muhalefet bileşenlerinin ayda bir buluşması ne kadar doğru?" ifadelerini kullandı.

2 Ekim'de yine aday belirlememe toplantısı yapacak olan 6'lı masada yaşanan bel altı çekişmelere daha yenisi eklenecek mi ilerleyen zamanlarda göreceğiz.