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    • Güncel
    • 20.09.2022 15:03
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    • 20.09.2022 15:03
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    6'lı masada plan içinde plan! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener'den Mansur Yavaş'la gizli görüşme!

    Neredeyse her ay toplanan ancak aday çıkarmayı bırakın aday kim olacak? kavgası yüzünden dağılma noktasına gelen 6'lı masa hakkında yeni bir kulis geldi. Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar eden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti, Mansur Yavaş'la gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı İYİ Partili Halil Binici'nin Gölbaşı'ndaki villasında ağırladı. Konu tabiki Cumhurbaşkanlığı adaylığı...

    takvim.com.tr
    Fatma Gül
    Akşener’den Mansur Yavaş’la gizli görüşme!

    28 Şubat'ta iktidara karşı toplanan ve hala yerel seçimler için bir aday çıkaramayan 6'lı masada işler giderek karışıyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında inatla ısrar ederken masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını asla istemiyor.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını aslında her fırsatta Alevilik, Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yessir görme tarzında açıklamalarla dile getiriyorlar.

    İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasına son örnek ise Meral Akşener'in FOX TV'de katıldığı canlı yayındaki açıklamaları.

    Peki Kılıçdaroğlu adaylık sevdasından vazgeçiyor mu? Hayır.

        Biliyorsunuz HDP'nin oyunu almak için sürekli toplum vicdanını zedeleyecek hamleler yapan Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ile gizli bir buluşma gerçekleştirmişti.

        Bu buluşmada ne konuşulduğu büyük merak konusuyken Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu gazlamasının yer aldığı mektup, sağ kolu Bülent Kuşoğlu'nun "Aday Kılıçdaroğlu olmazsa masa dağılır" tehditleri…

        MANSUR YAVAŞ VE AKŞENER'İN GÖLBAŞI'NDA BİR VİLLADAKİ GİZLİ GÖRÜŞMESİ
        Kılıçdaroğlu kanadında durum bu şekildeyken asıl işi alttan alta götüren Meral Akşener.

        Yani anlayacağınız tek gizli görüşme Kılıçdaroğlu tarafında değil Akşener de bazı planlar peşinde.

        Ekrem İmamoğlu'nu parlatan ama bir anda da ortada bırakan Akşener ve yönetim ekibi şuanda Mansur Yavaş'ın peşinde.

        Ankara'da konuşulan kulislere göre Akşener, Mansur Yavaş'ı adaylığa ikna etmek için gizli görüşmeler gerçekleştiriyor.

            Geçtiğimiz günlerde, İYİ Partili Halil Bilici'nin Gölbaşı'ndaki villasında Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Yavaş'ın 40 yıllık yol arkadaşı Halil İbrahim Sarı bir araya geldiler ve 2,5 saat süren toplantı yaptılar.

            Toplantının ana gündem maddesi ise kolayca tahmin edileceği üzere Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının nasıl pişirileceği üzerineydi.

            Söz konusu toplantıya katılanlardan bir isim Meral Akşener'in Yavaş'la toplantılar yaparak paralel bir adaylık peşinde olduğunu söyledi.

            Akşener'in işi ne kadar ilerlettiğinin ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sabote etme konusunda ne kadar yol katettiğinin de göstergesi.

            BİR TAKIM İLKESEL TAKILMA OYUNLARI
            Öte yandan Ekrem İmamoğlu safı da boş durmuyor.

            Geçtiğimiz günlerde 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla toplantıda olan İmamoğlu, Akşener tarafından bir anda parlatılıp sonrasında bir kenara atılmaktan hiç hoşnut görünmüyor.

            Aynı zamanda en yakınındaki etkili isim Necati Özkan da aklı sıra ilkesel takılıp 6'lı masayı eleştiriyor.

                Özkan, "İktidar adım adım kampanyasını örüyor. Seçim gününden önce seçimleri kazanmak için atak yapıyor.
                Peki muhalefet? İktidar bileşenleri her gün yeni bir proje açıklama peşindeyken muhalefet bileşenlerinin ayda bir buluşması ne kadar doğru?"                 ifadelerini kullandı.

                2 Ekim'de yine aday belirlememe toplantısı yapacak olan 6'lı masada yaşanan bel altı çekişmelere daha yenisi eklenecek mi ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
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                Haberler Güncel 6'lı masada plan içinde plan! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener'den Mansur Yavaş'la gizli görüşme!
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