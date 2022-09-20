6'lı masada plan içinde plan! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener'den Mansur Yavaş'la gizli görüşme!

28 Şubat'ta iktidara karşı toplanan ve hala yerel seçimler için bir aday çıkaramayan 6'lı masada işler giderek karışıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında inatla ısrar ederken masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını asla istemiyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını aslında her fırsatta Alevilik, Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yessir görme tarzında açıklamalarla dile getiriyorlar.
İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasına son örnek ise Meral Akşener'in FOX TV'de katıldığı canlı yayındaki açıklamaları.
Peki Kılıçdaroğlu adaylık sevdasından vazgeçiyor mu? Hayır.