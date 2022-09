CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın kepaze oluşu gündemde! 'Terörist yok' dediği belediyenin daire başkanı PKK'lı çıktı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kimsenin çalışmadığını iddia ederek AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz hakkında skandal ifadelere imza atmıştı.



Başarır, "E be hadsiz, kendini bilmez. Neymiş Mersin'de çalışan işçiler terör örgütü üyesiymiş. Hiç geldin mi belediyeye? Orada Mersin'in her köyünden, her mahallesinden Mersin'in evlatları çalışıyor. Terbiyesiz! Sen nasıl onları terör örgütleriyle yan yana getirebilirsin? Bir tek isim ver, vermezsen namertsin" şeklinde rezil bir üslup kullanmıştı.