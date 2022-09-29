CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın kepaze oluşu gündemde! 'Terörist yok' dediği belediyenin daire başkanı PKK'lı çıktı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kimsenin çalışmadığını iddia ederek AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz hakkında skandal ifadelere imza atmıştı.
Başarır, "E be hadsiz, kendini bilmez. Neymiş Mersin'de çalışan işçiler terör örgütü üyesiymiş. Hiç geldin mi belediyeye? Orada Mersin'in her köyünden, her mahallesinden Mersin'in evlatları çalışıyor. Terbiyesiz! Sen nasıl onları terör örgütleriyle yan yana getirebilirsin? Bir tek isim ver, vermezsen namertsin" şeklinde rezil bir üslup kullanmıştı.
KENDİNDEN EMİN KONUŞTU, KEPAZE OLDU!
Bugün, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sosyal medya hesabından Başarır'ın bu sözlerini hatırlatarak sert tepki gösterdi.
Yılmaz paylaşımında, "Ali Mahir Başarır bana, "Belediyede terör örgütü bağlantısı olan bir tek isim ver, vermezsen namertsin" demişti. Bunlarda utanma yok! Bu arada,söylediği her kötü kelimede kendisini anlatmış" ifadelerini kullandı.
BELEDİYE DEĞİL PKK KAMPI!
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı kimsenin çalışmadığını iddia ederek rezil bir durumu düşmesi bir kenarda dursun, Vahap Seçer yönetimindeki belediye adeta PKK kampına döndü.
Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmış, düzenenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.