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    • 30.09.2022 02:24
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    • 30.09.2022 02:39
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    CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın kepaze oluşu gündemde! 'Terörist yok' dediği belediyenin daire başkanı PKK'lı çıktı

    CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, HDPKK ile olan ittifakın diyeti sonucu Belediyeyi adeta Kandil'e çevirdi. Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in PKK ile bağlantıları ortaya çıkmış, örgüt suçundan tutuklanarak cezaevine atılmıştı. Bu gelişmenin üzerine akıllara CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın "Neymiş Mersin'de çalışan işçiler terör örgütü üyesiymiş... İsim vermezseniz namertsiniz" sözleri geldi. Rezil bir üslupla AK Parti'yi hedef alıp, Mersin Belediyesi'nde PKK'lı olmadığını iddia eden Başarır'ın kepaze oluşu sosyal medyada gündem oldu.

    takvim.com.tr
    Ali Mahir Başarır’ın kepaze oluşu gündemde!

    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kimsenin çalışmadığını iddia ederek AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz hakkında skandal ifadelere imza atmıştı.

    'Terörist yok' dediği belediye PKK kampı olmuş!


    Başarır, "E be hadsiz, kendini bilmez. Neymiş Mersin'de çalışan işçiler terör örgütü üyesiymiş. Hiç geldin mi belediyeye? Orada Mersin'in her köyünden, her mahallesinden Mersin'in evlatları çalışıyor. Terbiyesiz! Sen nasıl onları terör örgütleriyle yan yana getirebilirsin? Bir tek isim ver, vermezsen namertsin" şeklinde rezil bir üslup kullanmıştı.



    KENDİNDEN EMİN KONUŞTU, KEPAZE OLDU!
    Bugün, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

    Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sosyal medya hesabından Başarır'ın bu sözlerini hatırlatarak sert tepki gösterdi.

    Yılmaz paylaşımında, "Ali Mahir Başarır bana, "Belediyede terör örgütü bağlantısı olan bir tek isim ver, vermezsen namertsin" demişti. Bunlarda utanma yok! Bu arada,söylediği her kötü kelimede kendisini anlatmış" ifadelerini kullandı.



    BELEDİYE DEĞİL PKK KAMPI!
    Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı kimsenin çalışmadığını iddia ederek rezil bir durumu düşmesi bir kenarda dursun, Vahap Seçer yönetimindeki belediye adeta PKK kampına döndü.

    Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmış, düzenenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        BELEDİYENİN DAİRE BAŞKANI PKK'LI ÇIKTI, TUTUKLANDI
        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 zanlının ardından bugün firari 10 şüpheliden 2'si daha yakalandı.



        GÖZALTINA BÖYLE ALINMIŞTI | VİDEO İZLE

        Zanlılardan işlemleri tamamlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

        Başsavcılıktaki sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

        Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da olduğu 21 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

            Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 8 şüpheli aranıyor.

            PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla dün aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gündeş ve 17 belediye çalışanının da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eş zamanlı operasyonlarda Gündeş'in de arasında olduğu 20 zanlı yakalanmıştı.

            MERSİN'DE ALÇAK SALDIRI!
            Geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

            1 polisimizin şehit olduğu çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı.

                CHP'li Vahap Seçer'den HDP ile ortaklık itirafı

                TAKVİM.COM.TR DOSYAYI AÇIYOR!
                Takvim.com.tr CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ve PKK operasyonu kapsamında paketlenen CHP'li Bedrettin Gündeş ile ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.

                VAHAP SEÇER'İN İTİRAFI: HDP'NİN ESERİ
                PKK saldırısının yaşandığı Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan ittifakı biliniyor. Bu ittifakı Belediye Başkanı Vahap Seçer de itiraf etmişti.


                Fotoğrafta: Vahap Seçer

                Seçer bir konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı:
                İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum.

                CHP'nin Mersin'de HDPKK ile yaptığı ortaklık ilk ağızdan doğrulanırken Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör soruşturması kapsamında göz altına alınması hiç de şaşırtıcı değil...

                KİMDİR BU BEDRETTİN GÜNDEŞ?
                Peki kimdir bu Bedrettin Gündeş? PKK ile ne gibi bağlantıları var? HDP ile teması neler?

                TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTI
                İşte takvim.com.tr'nin ulaştığı o bilgiler...

                Bedrettin Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yattığı öğrenildi.

                29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP'li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün başkan yardımcılığı yapan Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.

                31 MART SONRASI CHP-HDP ORTAKLIĞIYLA MERSİN'DE GÖREVE BAŞLADI
                31 Mart yerel seçimlerinde bazı illeri HDP ittifakı ile kazanan CHP, belediyeye MHP döneminde işe giren kadrolara zulüm için HDP'yi görevlendirdi.

                Mersin'de yönetimi MHP'den devralan CHP'li Vahap Seçer de ilk icraatlarında HDP'yi unutmadı.

                Terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirdiler.

                Gündeş'in PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün birçok faaliyetinde bulunmaktan soruşturulduğu öğrenildi.

                    PKK'YA KIZ KAÇIRAN METİN İNCE İLE TEMASI
                    Bedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile teması olduğu da ortaya çıktı.

                    TERÖR ETKİNLİKLERİ VE ÖCALAN PAÇAVRASI ÖNÜNDE POZ
                    Bedrettin Gündeş'in HDPKK ile olan yakın temasına ilişkin bomba örnekler de var.

                    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda terör suçlarından tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a övgü dolu paylaşım yaptığı görülen Gündeş'in 'BDP Toroslar Eş Başkanı' olarak görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımları da yer alıyor.

                    Öte yandan Gündeş'in bir terör etkinliğine katıldığı ve PKK elebaşı bebek katili Apdullah Öcalan'ın paçavrasının önünde poz verdiği de görüldü.

                    Gündeş'e ait başka bir skandal fotoğrafta yan yana durduğu şahsın PKK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Teröristin dağda elinde kalaşnikofla çekildiği poz sosyal medyada paylaşıldı.

                        CHP-HDPKK ORTAKLIĞI
                        Vahap Seçer'in itirafı ve PKK soruşturmasında gözaltına alınan Bedrettin Gündeş'in skandalları göz önüne alındığında CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptığı ortaklı bir kez daha açığa çıkıyor.

                        CHP'li isimler tabanın korkusu sebebiyle HDP ile ittifakı inkar etmeye çalışsa da 'bakanlık' vaadi ve verilen koltuklar kirli ortaklığın en açık kanıtlarından biri oldu.

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                        Kılıçdaroğlu Devleti değil PKK’yı referans aldı
                        Haberler Güncel CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın kepaze oluşu gündemde! 'Terörist yok' dediği belediyenin daire başkanı PKK'lı çıktı
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