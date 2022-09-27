CHP ve HDP'nin PKK'yı meşrulaştırma çabası! CHP’nin raporu teröristlere kalkan mı oldu? İşe masum gösterilen isimler

Dün (26 EYLÜL 2022) saat 22.45'te Türkiye, Mersin'de gerçekleşen kalleş terör saldırısı ile yasa boğuldu. İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.



Mersin'de polisi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin "tutuklu gazeteciler" raporunda yer aldığı ortaya çıktı. CHP "tutuklu gazeteci" dediği "Zozan Tolan" kod adlı teröristin 2013'te Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı tespit edildi..



PKK'LI TERÖRİST DİLŞAH ERCAN KİMDİR?

Bakanlık açıklamasında, "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi." bildirildi.



İÇİŞLERİ DETAYLARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini açıklarken, teröristin CHP'nin hak ihlali yapılan gazetecilerden olduğunu belirten bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.

CHP'NİN "TUTUKLU GAZETECİLER" RAPORU

CH Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı'nda hazırlanan sözde tutuklu gazeteciler raporunda eli kanlı PKK'lı terörist için hakları ihlal edilen masum ve mağdur bir gazeteci olduğu belirtiliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE PERSONELİ ARASINDA

33 KİŞİ PKK/KCK

5 KİŞİ FETÖ/PDY

2 KİŞİ HİZBULLAH terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltını alınmış

14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



Maşası ABD ve Batı'nın elinde olan PKK terör örgütünde faaliyet yürütmekte iken ölen ya da terör suçlarından hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi ise halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmakta.

CHP'Lİ İSİM O İSİM İÇİN "MAĞDUR" DEMİŞTİ

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Veli Ağbaba'nın imzasının olduğu raporda terörist "mağdur" olarak gösterilmişti.



"Bu raporun çıktısını aldım. CHP'nin internet sitesinde yer alıyor. Terör saldırısı gerçekleştirdikten sonra Dilşah Ercan diye arandığında ilk aramda çıkan CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu. "

A HABER'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK - HDP - CHP ÜÇGENİ ELE ALINDI

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, son dönemde CHP ve HDP tarafından kollanan bu isimleri canlı yayında tek tek anlattı.



İMZASI BULUNAN CHP'LİLER

"Raporda imzası bulunan şuan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Veli Ağbaba CHP Genel Başkan Yardımcısı, Nurettin Demir Muğla Milletvekili, (2013)"



TERÖRİST OLMADIKLARINI İDDİA ETTİLER

"138 sayfalık rapor hazırlamışlar. Bu raporda Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı terör eylemine giren isimleri tamamen aklıyorlar. Bu raporun tanıtıldığı basın toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da katılıyor. Ve bu kişilerin ne rüşvet, ne hırsızlık , ne yolsuzluk, ne de silahlı terör örgütü eylemine katılmadıklarını ne hikmetse yargı hüküm vermiş ama CHP'li heyeti, CHP'nin üst düzey yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber bu gazetecilerin terörist olmadığını iddia ediyor."



KILIÇDAROĞLU'NUN O KONUŞMASI A HABER'DE TEKRAR GÖSTERİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2013'te Tutuklu Gazeteciler Raporu'nu duyurmak üzere düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında "Benim beğenmediğim haberi" verdi diye gazeteciyi hapse atmanın, onu terörist diye yaftalamanın, sorgulamanın, tutuklamanın, gözaltına almanın, çağdaş demokrasilerde kabul edilemeyeceğini ifade etmişti ve teröristleri aklama yarışına girmişti.

O konuşma bir kez daha A Haber'de gözler önünü serildi.



"ELİ SİLAHLI TERÖRİST BULAMADIK"

"Yine aynı toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın konuşması da çok konulmuştu. 23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması ortaya çıktı."



CHP PKK'YI MEŞRULAŞTIRIYOR

Sözlerine devam eden Kenan Kıran, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu ve şu an CHP, PKK terör örgütünü ve siyasal uzantısı HDP'yi meşrulaştırdı. Bu 2014'de seçim ittifakıyla başladı ve bu aşamaya geldi. Ve şu an HDP, PKK terör örgütünü meşrulaştırıyor. CHP'de HDP üzerinden meşrulaştırıyor.



YARGI BUNU NEDEN BIRAKTI?

8 yıl 8 ay süredir serbest bırakılan Dilşah Ercan hakkında Kenan Kıran, "Yargı bu kişiyi neden serbest bıraktı. Bunun neden serbest bırakıldığı açıklanmalıdır. Bu terörist nasıl serbest bırakılıyor? " FETÖ'ye yönelik operasyonlarda Bylock kullanmayan, Bank Asya işlemini yapmayan ama birçok örgütün kendini gizleyen isimleri olduğunu biliyoruz.



NEDEN 'ÖZGÜR GAZETECİ' OLARAK SAVUNULDU"

"Özgür Özel 11 yıl önce biz bunu terörist olduğunu nerde bilebiliriz demişti. Azadi Welat gazetesi yazı işleri müdürü o çukur eylemlerinde etkisiz hale getirildi. Şimdi bu kişiyi neden 'özgür gazeteci' olarak savunur bir parti. HDP savunur anlayabilrisiniz. Siyasal parti olarak PKK terör örgütünü referans alıyor. Ama CHP'nin bu kişiyi (Dilşah Ercan) sahiplenmesi, gazeteci olduğunu iddia etmesi iddianame vari tutuklanmış, hükümlü olmuş ve 11 yıl önce biz nerden bilebilirdik diyor ve şunu söylüyor 'Mehmet Baransu'da o dönem tutuklu değildi şimdi tutuklu."



İŞTE CHP'NİN SAVUNDUĞU DİĞER PKK BAĞI OLAN İSİMLER

2015'te İstanbul'da emniyete saldıran isim: Elif Sultan Kalsen! 2015 yılında yine İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen teröristin kimliği ise o döneme damga vurmuştu.

Polisin üzerinde bombalı düzenekle müdürlüğe saldıran kişinin Elif Sultan Kalsen olduğunu tespit ettiği açıklanmıştı.

O CANLI BOMBA CHP'NİN "MAĞDUR" DEDİĞİ TERÖRİST

İstanbul Sultanahmet'te intihar saldırısı düzenleyerek bir polisimizi alçakça şehit eden DHKP-C'li canlı bomba Elif Sultan Kalsen'in, CHP'nin 2012 Nisan ayında yayınladığı 'İnsan Hakları Raporu'nda "mağdur" olarak gösterildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve kartel medyasının, İstanbul Sultanahmet'te polise yönelik canlı bomba eylemi yapan ve 1 polisimizi şehit eden DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen'i geçmişte savunduğu ortaya çıktı.

CHP, RAPORUNDA CANLI BOMBAYI MAĞDUR GÖSTERMİŞ!

CHP tarafından 1-30 Nisan 2012 tarihinde yayınlanan İnsan Hakları İhlal Raporu'nda canlı bomba olan Elif Sultan Kalsen'in 'mağdur' olarak gösterildiği belirlendi. Raporda, "22 Nisan" ara başlığında yayınlanan yazıda; "Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi'nde kalan Aysun Akdağ ile Elif Sultan Kalsen'e gönderilen İlya Ehrenburg'a ait 'Dipten Gelen Dalga'; Mao Zedung'a ait 'Halk Savaşında Temel Taktikler'; Vladimir İ. Lenin'e ait 'Gençlik Üzerine' ve Josef Stalin'e ait 'Strateji ve Taktik' adlı kitapların cezaevi yönetimi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle cezaevine alınmadığı 22 Nisan 2012'de öğrenildi" yazdığı görüldü.

ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE SALDIRIN İSİM: TERÖRİST BERNA YILMAZ

Diğer taraftan CHP'nin teröristleri destekleme olayları bunlarla da sınırlı kalmadı. 2016'da Bayrampaşa'da çevik kuvvet otobüsüne el bombalı ve silahlı saldırı düzenleyen teröristlerden DHKP'li Berna Yılmaz ve Çiğdem Yahşi, 'Roman açılımı' toplantısında protesto eylemi yaparak tutuklanması sonrası, aralarında CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Süleyman Çelebi, Mahmut Tanal, Oğuz Kaan Salıcı'nın aralarında bulunduğu siyasetçilerin destek verdiği ortaya çıkmıştı.

CHP YANDAŞI GAZETEDEN ALÇAK BAŞLIK

Terör örgütü DHKP'li Berna Yılmaz ve Çiğdem Yahşi'nin kanlı saldırına ayrıca CHP'nin gazetesi Cumhuriyet'in "KADINLAR 'ÇEVİK'E SALDIRDI" başlığı ile vermedi büyük tepki toplamıştı. Bu da yetmezmiş gibi sözde gazetede, "Saldırı sonrası binaya sığınan iki kadın öldürüldü" başlığı ise bardağı taşıran son damla olmuştu.

CHP'NİN BİR DİĞER "TERÖR" BİR SKANDALI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir ve Eylem Yücel olayı ise bir diğer skandal olarak kayıtlara geçmişti. Teröristlere TBMM'ye giriş iznini ise CHP'li Mahmut Tanal'ın verdiği ortaya çıkmıştı. Mulla Zincir 23 yıl 46 ay, Eylem Yücel 22 yıl 46 ay hapse mahkum edilmişti.

VELİ AĞBABA'NIN SAVUNDUĞU "CEREN GÜNEŞ" KOD ADLI TERÖRİST

Devrimci Komünarlar Partili "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın'ın Suriye'de YPG saflarında eylemlere katılırken etkisiz hale getirilmesi, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde, ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, saflarında farklı ülkelerden çok sayıda yabancı teröristi barındırıyor.



Yasa dışı sol terör örgütlerini de korumasında tutan YPG/PKK, Türkiye'de örgütlenen Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP), Devrimci Komünarlar Partisi (DKP), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (TKHP/C) üyelerini eylemlerinde kullanıyor.

"TURUNCU KATEGORİDE" ARANIYORDU

YPG/PKK saflarında askeri eğitim alan "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın, 3 Kasım'da Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin bağlantıları, YPG/PKK'nın illegal sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı.

KANUNSUZ GÖSTERİLERE KATILDI

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan terörist Aydın, 2011 yılında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genç-Sen içerisinde faaliyet yürütmeye başladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemde Özgür Sağlık Öğrencileri (ÖSÖ) adlı yapılanma içinde faaliyette bulunan Aydın, terör örgütlerince organize edilen yürüyüş, basın açıklaması, protesto, kanunsuz gösteri, pankart açma gibi eylemlerde yer aldı.

MİLLETVEKİLLERİNİ ZİYARET ETMİŞ

Malatya Milletvekili olduğu dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Ankara'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi öğrenciler ve aileleriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısına katıldığı ve burada açıklama yaptığı belirlenen Aydın'ın, 3 Temmuz 2015'te TBMM'de eski CHP Milletvekili Necati Yılmaz'ı, 7 Temmuz 2015'te HDP Milletvekili Feleknas Uca'yı ziyaret ettiği tespit edildi.

2016 yılı sonlarında yasa dışı yollardan Suriye'nin kuzeyine geçerek DKP/BÖG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan, örgütün daha sonra ikiye bölünmesiyle DKP/Birlik içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten terörist Aydın'ın, YPG saflarında eğitim aldığı ortaya çıktı.

GÖREV YERİNE GİTMEDİ

Terörist Özge Aydın'ın, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğu, atamasının Ağrı'ya yapıldığı ancak görev yerine gitmediği de öğrenildi.