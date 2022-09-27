Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Başkan Erdoğan'ın satır başları şu şekilde:

Batılı dil üç maymunu oynamayı tercih ediyor.

Akdeniz'in bugün gerilimle, göçmen ölümleriyle anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Suriye'den kaçan çocuk ve kadın binlerce mazlum son nefesini Akdeniz'in azgın sularında verdi. Batılı ülkeler yaşanan trajediler karşısında üç maymunu oynamayı tercih etti. Mültecilere kapanan kapılar, PKK'lı teröristler ile FETÖ'cü alçaklara sonuna kadar açıldı.

MERSİN'DE POLİSEVİNE SALDIRI

Polisimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Teröristler hak ettikleri karşılığı anında buldular.



Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar.



HDP'yi iktidara ortak etme peşinde koşanların yaptıklarının elinde dökülen her kanın izi vardır. Kandil'i, Suriye'yi başına yıktığımız teröristlerin Batı ülkelerinden giderek daha fazla himaye görmesi her şeyden önce bu devletlerin kendi huzurlarına yönelik bir tehdittir.

Teröristlerin yeri sokaklar değil, hapislerdir. Tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz.

YUNANİSTAN'IN PROVOKATÖR ADIMLARI

Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların ne yapmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Kirli senaryolara pabuç bırakmayacağız.

Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz bunun çok ötesindedir. Ama bunun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz.

Amerika'dan Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarır mı sanıyorsunuz? Sadece patinaj yaparsınız, başka işe yaramaz.

Kimsenin dolduruşuna gelmeden kendi önceliklerimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde adımlarımızı belirliyoruz. Savaşın ilk günlerinde bizi hata yapmakla suçlayanlar şimdi haklılığımızı teyit etti. Dışarıdan aldıkları talimatlarla bizim dengeli duruşumuzu eleştirenler şimdi bizi takdir etmek zorunda kaldı. Türkiye yalnızlaşıyor, dünyadan uzaklaşıyor diyenler şimdi kuyruklarını kıstırıp kös kös oturuyor.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYON KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Vatandaşlarımızı enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmıyoruz. Milletimize sahip çıkıyoruz.

Siyaset arenasında iş yapanların herkesten daha cesur olması gerekiyor. 2023'e yaklaştıkça tek sermayeleri yalan ve iftira olan muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Bizimle hizmette yarışamayanlar çareyi projelerimize kara çalmakta arıyorlar. Bunun en son örneğini sosyal konut kampanyasında gördük.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

Siyaset arenasında iş yapanların herkesten daha cesur olması gerekiyor. 2023'e yaklaştıkça tek sermayeleri yalan ve iftira olan muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Bizimle hizmette yarışamayanlar çareyi projelerimize kara çalmakta arıyorlar. Bunun en son örneğini sosyal konut kampanyasında gördük.

Muhalefet, bir milyon 170 bin konutumuzu görmezden gelerek inşa edeceğimiz yeni konutlara çamur atıyor. Bir milyon 170 bin konutu inşa etmiş, sahiplerine de teslim etmişiz.

Ayrıntılar geliyor...