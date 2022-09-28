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CHP'li Vahap Seçer'den HDP ile ortaklık itirafı

CHP'li Vahap Seçer'den HDP ile ortaklık itirafı
28.09.2022 14:03

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Mersin'de polisevine yönelik gerçekleştirilen hain saldırının ardından terör yandaşlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş de gözaltına alındı. Operasyon sonrası CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in HDP ile ittifak ortaklığını itiraf ettiği video yeniden gündeme geldi. Seçer o videoda, "İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
Mersin'de polisevine yönelik gerçekleştirilen hain saldırının ardından terör yandaşlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş de gözaltına alındı. Operasyon sonrası CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in HDP ile ittifak ortaklığını itiraf ettiği video yeniden gündeme geldi. Seçer o videoda, "İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.
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