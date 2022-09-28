Mersin'de PKK'lı iki kadın teröristin polisevine gerçekleştirdiği ve polisimiz Sedat Gezer'in şehit olduğu hain saldırının ardından CHP'li Bedrettin Gündeş ile ilgili şok detaylar çıktı.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

1 polisimiz şehit olduğu çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı.