Mersin'de PKK'lı iki kadın teröristin polisevine gerçekleştirdiği ve polisimiz Sedat Gezer'in şehit olduğu hain saldırının ardından CHP'li Bedrettin Gündeş ile ilgili şok detaylar çıktı.
Geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
1 polisimiz şehit olduğu çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı.
Olayın ardından teyakkuza geçen emniyet ekipleri kimliği tespit edilen 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan isimli PKK'lı terörist ile bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti.
Son dakika: PKK soruşturmasında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 18 kişi için operasyon!
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
CHP'Lİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TERÖR OPERASYON
Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in de aralarında bulunduğu 18'i belediye personeli 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Fotoğrafta: Bedrettin Gündeş