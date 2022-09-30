CHP'li Ali Mahir Başarır'ın 'Terörist yok' dediği belediyenin daire başkanı PKK'lı çıktı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, HDPKK ile olan ittifakın diyeti sonucu Belediyeyi adeta Kandil'e çevirdi. Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in PKK ile bağlantıları ortaya çıkmış, örgüt suçundan tutuklanarak cezaevine atılmıştı. Bu gelişmenin üzerine akıllara CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın "Neymiş Mersin'de çalışan işçiler terör örgütü üyesiymiş... İsim vermezseniz namertsiniz" sözleri geldi. Rezil bir üslupla AK Parti'yi hedef alıp, Mersin Belediyesi'nde PKK'lı olmadığını iddia eden Başarır'ın kepaze oluşu sosyal medyada gündem oldu.