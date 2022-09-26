PKK neden Mezitli’yi hedef aldı? Bakan ‘Mersin’i iyi biliyordu’ dedi gözler CHP’li belediyeye çevrildi





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından sonra olay yerinden canlı yayına bağlanan Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Uğur, "Hain saldırının üzerinden dakikalar geçtikçe olayın mahiyeti açısından da bilgiler gelemeye başladı. Zira dakikalar öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine geldi, yani hedef alınan polisevinin olduğu noktaya geldi. Ve şuan da bölgeden ayırılıyor" bilgisini iletirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da işaret ettiği 'Neden Mersin?' sorunun detaylarını anlattı.

TERÖRİSTLER NEDEN MERSİN'İ SEÇTİ | VIDEO



NEDEN MERSİN?

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Bakan Soylu'nun açıklamasının sonunda söylemiş olduğu ifade oldukça önemli. 'Neden Mersin?' çünkü son zamanlarda Mersin hain bölücü terör örgütü PKK ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Bir tarafta Terörle Mücadele Şube Ekipleri'nin yapmış olduğu başarılı operasyonlar var."