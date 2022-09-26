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    • 27.09.2022 05:16
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    • 27.09.2022 05:16
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    PKK neden Mezitli’yi hedef aldı? Bakan ‘Mersin’i iyi biliyordu’ dedi gözler CHP’li belediyeye çevrildi

    Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine alçak teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçkeleşti. Çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit olurken, 1'i polis 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralanan 2 kadın teröristin kendilerini patlattığını belirtirken, saldırının Mersin'de yapılmasının sebebi ise teröristlerin Mersin'i iyi bilmelerinden kaynaklı olduğunu işaret etti. Bakan Soylu'nun ‘Mersin’i iyi biliyordu’ açıklamasından sonra gözler Mersin Büyükşehir Belediyesini terör yuvasına çeviren CHP'li belediyeye çevrildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Alçak saldırıda Mersin neden seçildi!

    Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine 23.00 sularında gerçekeleşen silahlı saldırıda bir polisimiz şehit oldu, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

    TERÖRSİTLER NEDEN MERSİN'İ SEÇTİ | VIDEO


    Polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit olurken, 1'i polis 2 kişi yaralandı.



    BOMBA İLE KENDİLERİNİ PATLATTILAR
    Alçak saldırıyı gerçekleştiren teröristler önceden tespit ettikleri polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar. Yoğun çatışmaların yaşandığı sırada bölgeye yakın 4 bekçi araçla intikal ederek teröristle çatışmaya giriyor. 2 kadın terörsit yaralandıktan sonra yanlarında bulundurdukları bomba ile kendilerini patlatıyor.



    SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN PKK
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti. Gece 03.00'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Terör örgütüyle ilgili maalesef bu tip meselelerde birçok meseleyi bilenler de, bilmeyenler de meseleye yönelik kendi zihin karmaşıklığını ortaya koymak isteyenler bir şey söylüyorlar. Arkadaşlarımızla yapılan ilk tespiti ifade edeceğim. Bir teröristin kimliğini önemli ölçüde belirledik. Çünkü patlamayla kopan bir kafa var, 4 de bacak var. Bir tespit belli. 2'sinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu da belli."



        "GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"
        "Elbette ki konuyla ilgili yardım ve yataklık yapanlarla ilgili de gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Şunu milletimiz bilsin. Kimin bu olayla bağlantısı var, kim bu teröristeleri buraya getirdiyse biz onları bulur, gereğini yerine getiririz. Bugüne kadar biz gereğini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Arkadaşlarımız yine o kişinin bağı var mı yok mu teyit edecek ve gereği yerine getirilir"



        "MERSİ'NİN BİR SEBEBİ VAR"
        Bir gazetecinin "Neden Mersin?" diye sorması üzerine Soylu, "Bir sebebi var onu daha sonra söyleriz. Mersin'in bir sebebi var. Saldırıyı düzenleyen PKK terör örgütüdür. Mersin'in seçilmesinin sebebi de Mersin'i bilmesinden kaynaklanıyor. Bizim şu anda tespitini yaptığını belirttiğimiz terörist" diye konuştu.



        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından sonra olay yerinden canlı yayına bağlanan Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Uğur, "Hain saldırının üzerinden dakikalar geçtikçe olayın mahiyeti açısından da bilgiler gelemeye başladı. Zira dakikalar öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine geldi, yani hedef alınan polisevinin olduğu noktaya geldi. Ve şuan da bölgeden ayırılıyor" bilgisini iletirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da işaret ettiği 'Neden Mersin?' sorunun detaylarını anlattı.

        TERÖRİSTLER NEDEN MERSİN'İ SEÇTİ | VIDEO

        NEDEN MERSİN?
        A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Bakan Soylu'nun açıklamasının sonunda söylemiş olduğu ifade oldukça önemli. 'Neden Mersin?' çünkü son zamanlarda Mersin hain bölücü terör örgütü PKK ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Bir tarafta Terörle Mücadele Şube Ekipleri'nin yapmış olduğu başarılı operasyonlar var."



            "Diğer taraftanda aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, CHP'li Belediyeler 'de çalıp ve maaş alan PKK'lılar olduğu yönünde yine geçtiğimiz ay içerisinde haberler yapmıştık. Bu yönde yapılan açıklamaları ekranlara getirmiştik. Sadece PKK'lılar değil aynı zamanda dağda vurularak etkisiz hale getirilen hain bölücü mensuplarının da akrabalarının da CHP'li Mersin Belediyelerde çalıştığını gündeme getirmiştik. Süleyman Soylu aslında bunu işaret etti.



            CHP'Lİ MERSİN BELEDİYESİ'Nİ İŞARET EDİYOR
            "Çünkü bölgeyi iyi bilen Mersin'i iyi bilen hainlerin buraya gelerek bu alçak saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu anlamda Mersin'in neden önemli olduğunu bu ifadeyle işaret etmiş oldu. Açıklamaya çalışmış oldu."

            CHP'Lİ MERSİN BELEDİYESİ TERÖR YUVASI HALİNE GELMİŞTİ
            Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/KCK, 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştı.Ayrıca; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen ya da terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktaydı.

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