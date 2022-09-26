PKK neden Mezitli’yi hedef aldı? Bakan ‘Mersin’i iyi biliyordu’ dedi gözler CHP’li belediyeye çevrildi

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine 23.00 sularında gerçekeleşen silahlı saldırıda bir polisimiz şehit oldu, 1'i polis 2 kişi yaralandı.
TERÖRSİTLER NEDEN MERSİN'İ SEÇTİ | VIDEO
Polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit olurken, 1'i polis 2 kişi yaralandı.
BOMBA İLE KENDİLERİNİ PATLATTILAR
Alçak saldırıyı gerçekleştiren teröristler önceden tespit ettikleri polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar. Yoğun çatışmaların yaşandığı sırada bölgeye yakın 4 bekçi araçla intikal ederek teröristle çatışmaya giriyor. 2 kadın terörsit yaralandıktan sonra yanlarında bulundurdukları bomba ile kendilerini patlatıyor.
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN PKK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti. Gece 03.00'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Terör örgütüyle ilgili maalesef bu tip meselelerde birçok meseleyi bilenler de, bilmeyenler de meseleye yönelik kendi zihin karmaşıklığını ortaya koymak isteyenler bir şey söylüyorlar. Arkadaşlarımızla yapılan ilk tespiti ifade edeceğim. Bir teröristin kimliğini önemli ölçüde belirledik. Çünkü patlamayla kopan bir kafa var, 4 de bacak var. Bir tespit belli. 2'sinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu da belli."