CHP ve İYİ Parti arasındaki 'bakanlık' krizinin yankıları sürerken, CHP yandaşından çarpıcı itiraflar: İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu istemiyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine her geçen gün daha da yaklaştığımız bu süreçte 6'lı masa ve gölge ortakları (HDP,FETÖ) henüz adayını ortaya koyamadı. Adaylık krizinin yankıları sürerken CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık veririz' çıkışı CHP ve İYİ Parti arasındaki kavgayı ateşledi.



İYİ Parti ve CHP arasındaki büyük bir krize neden olan bakanlık çıkışı hakkında, katıldığı canlı yayında konuşan CHP'nin fondaş medya üyesi Sözcü gazete yazarı Aykut Erkin çarpıcı itiraflarda bulundu.



"İYİ PARTİ KEMAL KILIÇDAROĞLUNU İSTEMİYOR"

Büyük bir infihale neden olan tartışmayı değerlediren Erkin, "İYİ Parti zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. HDP tartışması da ellerinde malzemeye dönüştü. 'Kazanacak aday ile gideceğiz' demek 'Biz Kemal Bey'i istemiyoruz' demektir".