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    • Güncel
    • 07.09.2022 23:09
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    • 07.09.2022 23:13
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    CHP ve İYİ Parti arasındaki 'bakanlık' krizinin yankıları sürerken, CHP yandaşından çarpıcı itiraflar: İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu istemiyor!

    6'lı masa ve gölge ortakları (HDP,FETÖ) henüz bir aday çıkaramazken, CHP'nin, HDP'ye bakanlık veririz çıkışı İYİ Parti ile aralarında büyük bir infihale neden oldu. Yaşanan kriz hakkında katıldığı canlı yayında CHP'nin fondaş medya üyesi Sözcü gazete yazarı Aykut Erkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Erkin, "Kemal Bey'e çok yakın bir isimle, bir CHP kurmayı ile görüştüm. Süreç çoklu adaya doğru gidiyor. Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur" açıklamasında bulundu.

    Akşener, Kılıçdaroğlu’nu istemiyor!

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerine her geçen gün daha da yaklaştığımız bu süreçte 6'lı masa ve gölge ortakları (HDP,FETÖ) henüz adayını ortaya koyamadı. Adaylık krizinin yankıları sürerken CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık veririz' çıkışı CHP ve İYİ Parti arasındaki kavgayı ateşledi.


    İYİ Parti ve CHP arasındaki büyük bir krize neden olan bakanlık çıkışı hakkında, katıldığı canlı yayında konuşan CHP'nin fondaş medya üyesi Sözcü gazete yazarı Aykut Erkin çarpıcı itiraflarda bulundu.


    "İYİ PARTİ KEMAL KILIÇDAROĞLUNU İSTEMİYOR"
    Büyük bir infihale neden olan tartışmayı değerlediren Erkin, "İYİ Parti zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. HDP tartışması da ellerinde malzemeye dönüştü. 'Kazanacak aday ile gideceğiz' demek 'Biz Kemal Bey'i istemiyoruz' demektir".



    ÇOKLU ADAYA DOĞRU GİDİLİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP kurmayıyla görüştüğü söyleyen Aykut Erkin, "Kemal Bey'e çok yakın bir isimle, bir CHP kurmayı ile görüştüm. Süreç çoklu adaya doğru gidiyor." açıklamasında bulundu.



    CHP DÖRDÜNCÜ PARTİ OLUR
    "CHP'li kurmay 'Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur' dedi, bu kadar iddialı konuştu"     açıklamasında bulundu.



        BAY KEMAL'E İYİ PARTİ VETOSU
        Takvim.com.tr K        emal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki kavgayı manşet manşet okuyucularına aylar öncesinden duyurmuştu. İşte derlediğimiz haberlerden bazı haberler.



        KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
        Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.

        İYİ PARTİ YAVAŞ 'YAVAŞ' POZİSYONUNU NETLEŞTİRDİ
        Geçtiğimiz günler İYİ Parti, adaylık için Mansur Yavaş'ı işaret ederek pozisyonunu iyiden iyiye netleştirdi. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman 'ben aday olacağım' demedi. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" açıklamasında bulundu.

        ESNAF ZİYARETİNDE KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA GÖNDERME
        Meral Akşener de Silivri'de yaptığı esnaf ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na bomba bir göndermede bulundu. Esnaf ile 2023 diyaloğuna giren Akşener, iş yeri sahibinin "Kılıçdaroğlu'na oy vermem" demesi üzerine "Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler böyle yapıyor" ifadelerini kullandı.

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        HDP’den İP ve CHP’ye salvo! Seçim 2. tura kalırsa...
        Haberler Güncel CHP ve İYİ Parti arasındaki 'bakanlık' krizinin yankıları sürerken, CHP yandaşından çarpıcı itiraflar: İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu istemiyor!
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