'İYİ'ce pozisyon aldılar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti vetosu: "Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta kendi adaylığının zeminini hazırlasa da bu durum ittifak ortakları tarafından özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.