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    • 21.08.2022 18:15
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    • 21.08.2022 18:35
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    'İYİ'ce pozisyon aldılar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti vetosu: "Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş"

    6+1'lik yuvarlak masada sular durulmuyor... 2023'e sayılı bir zaman kala hala adayını belirleyemen masada yapılan küçük hesaplar ve kavgalar gölgesinde İYİ Parti kanadının pozisyonu da netleşiyor. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına adeta veto ederek "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ben aday olacağım demedi. Belki o da bu algıya müsade ediyor" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın adaylık yolunda alan açan Kavuncu, "Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" dedi. Öte yandan masanın gölge ortağı olan ve Meral Akşener ile Mansur Yavaş'a karşı negatif bir pozisyon alan HDP'nin bu durumu nasıl karşılayacağı merak konusu oldu.

    Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ’İYİ’ veto! Mansur...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.


    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta kendi adaylığının zeminini hazırlasa da bu durum ittifak ortakları tarafından özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda halka hizmeti bir kenara bırakıp adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi CHP'li belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında yerini almış vaziyette.

    KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.




    AKŞENER GERİ Mİ ÇEKİLDİ?
    Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda belediye başkanlarının (İmamoğlu - Yavaş) yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.

    İYİ PARTİ POZİSYONUNU NETLEŞTİRDİ
    Taht oyunlarının hakim olduğu 6+1'lik yuvarlak masadaki küçük hesaplar ve kavgalar gölgesinde İYİ Parti kanadı pozisyonunu iyiden iyiye belirledi.



        Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu adeta Kılıçdaroğlu'nun ağzından Kılıçdaroğlu'na 'aday değilim' dedirtti.

        KAVUNCU: "KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAĞIM DEMEDİ"
        Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ben aday olacağım demedi. Belki o da bu algıya müsade ediyor. Bu çok doğal. Sadece iddiayı koruyor. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" şeklinde konuştu.



        HDP AKŞENER VE YAVAŞ'I ÇİZDİ
        Öte yandan masanın dışarıdaki ortağı HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek 2 ismin üzerini çizmişti.

        "KİMSE MANSUR YAVAŞ'I PARLATMASIN"
        HDP Eski Diyarbakır vekili Ziya Pir, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı'na HDP'lilerin oy vermeyeceğini açıkladı.

        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını açıklamıştı.



        DESE NE OLUR, DEMESE NE OLUR
        HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır vekili Sevgi Yiğitalp de; "Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki sözlerini alıntılayarak şunları söyledi: Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur..

        HDP'LİLERİN OYLARIYLA SEÇİLECEKLER
        HDP Eş Genel Eski Başkanı Sezai Temelli, 15 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

        Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söylemişti.
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