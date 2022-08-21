'İYİ'ce pozisyon aldılar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti vetosu: "Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta kendi adaylığının zeminini hazırlasa da bu durum ittifak ortakları tarafından özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda halka hizmeti bir kenara bırakıp adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi CHP'li belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında yerini almış vaziyette.
KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.
AKŞENER GERİ Mİ ÇEKİLDİ?
Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda belediye başkanlarının (İmamoğlu - Yavaş) yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.
İYİ PARTİ POZİSYONUNU NETLEŞTİRDİ
Taht oyunlarının hakim olduğu 6+1'lik yuvarlak masadaki küçük hesaplar ve kavgalar gölgesinde İYİ Parti kanadı pozisyonunu iyiden iyiye belirledi.