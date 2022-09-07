CHP'nin HDP vaadi İYİ Partiyi karıştırdı! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti... Zehir zemberek sözler





İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ DOSDOĞRU ANLAŞILMALI"

Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."

YEREL SEÇİMLERDE İŞ TUTTULAR ŞİMDİ ÇAMURA YATIYORLAR

Öte yandan İYİ Partili Ağıralioğlu'nun daha yerel seçimlerde HDP ile iş tuttukları gerçeğini görmezden gelerek HDP ile aynı masaya oturmayacaklarını söylemesi de dikkat çekti.