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    • 07.09.2022 12:45
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    CHP'nin HDP vaadi İYİ Partiyi karıştırdı! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti... Zehir zemberek sözler

    Yerel seçimlerde ortaklık yaptığı bilinen CHP-İYİ Parti ve HDP arasında 2023'e giden süreçte ilginç gelişmeler yaşanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,HDP'ye bakanlık verecekleri söylemesi sonrası İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bu açıklamaya razı olmadıklarını belirterek "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" demişti. Karşılıklı açıklamalar sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Zehir zemberek bir açıklama yapan Metin Özışık, "PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İP’te istifa var

    Yerel seçimlerde ortaklık yaptığı bilinen CHP-İYİ Parti ve HDP arasında 2023'e giden süreçte ilginç gelişmeler yaşanıyor.

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,HDP'ye bakanlık verecekleri söylemesi sonrası İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun tepkisi gündeme gelmişti.

    ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA GELDİ
    Yaşananlar sonrası İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini bildirdi.


    Fotoğrafta: İYİ Parti'den istifa eden Metin Özışık

    "BÖYLE BİR ZİHNİYETLE MASADA OLMAYI KABULLENMEM MÜMKÜN DEĞİL"
    Metin Özışık, "PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:

    "Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

    GÜRSEL TEKİN'İN KRİZ ÇIKARAN SÖZLERİ
    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye ilişkin oldukça konuşulacak açıklamalarda bulundu.



    Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye bakanlık verilebileceğini belirten Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu.

    CHP'NİN GÜNDEMİ HDP'YE BAKANLIK | VIDEO

    "GERİ VİTES YOK, HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"
    "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna Gürsel Tekin şu ifadelerle yanıt verdi:



        "Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.



        O zaman seçime sokmayın kardeşim. Hatta mümkünse Kürltere de deyin ki 'Sizin oyunuzu askıya aldık'. Ne olacak şimdi? Bir seçime girdik ve seçimde ne çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir."



        "NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR?"
        CHP'li Gürsel Tekin, daha önce de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" diyerek HDP'ye bakanlık verebileceklerini belirtmişti.



            İYİ PARTİ'DEN TEPKİ
            İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

            'HDP'ye bakanlık' açıklaması CHP ve İYİ parti'yi gerdi

            "KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ DOSDOĞRU ANLAŞILMALI"
            Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."

            YEREL SEÇİMLERDE İŞ TUTTULAR ŞİMDİ ÇAMURA YATIYORLAR
            Öte yandan İYİ Partili Ağıralioğlu'nun daha yerel seçimlerde HDP ile iş tuttukları gerçeğini görmezden gelerek HDP ile aynı masaya oturmayacaklarını söylemesi de dikkat çekti.



            HDP: İYİ PARTİLİLER HDP VE PKK'YA GÖNÜL VERENLERİN OYLARIYLA MECLİSTE
            Bilindiği üzere Akşener de daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...

            "HDP'lilerin oylarıyla burada oturuyorsunuz"

            İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.




            DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...
            Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.

            HDP mevzusunda ikili oynayan Meral Akşener, 2017 yılında da CHP ile ittifak yapmayız deyip, kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu ile yan yana iş tutmuştu.
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            Haberler Güncel CHP'nin HDP vaadi İYİ Partiyi karıştırdı! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti... Zehir zemberek sözler
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