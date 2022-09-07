CHP'nin HDP vaadi İYİ Partiyi karıştırdı! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti... Zehir zemberek sözler

Yerel seçimlerde ortaklık yaptığı bilinen CHP-İYİ Parti ve HDP arasında 2023'e giden süreçte ilginç gelişmeler yaşanıyor.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,HDP'ye bakanlık verecekleri söylemesi sonrası İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun tepkisi gündeme gelmişti.
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA GELDİ
Yaşananlar sonrası İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Fotoğrafta: İYİ Parti'den istifa eden Metin Özışık
"BÖYLE BİR ZİHNİYETLE MASADA OLMAYI KABULLENMEM MÜMKÜN DEĞİL"
Metin Özışık, "PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:
"Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."
GÜRSEL TEKİN'İN KRİZ ÇIKARAN SÖZLERİ
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye ilişkin oldukça konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye bakanlık verilebileceğini belirten Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu.
CHP'NİN GÜNDEMİ HDP'YE BAKANLIK | VIDEO
"GERİ VİTES YOK, HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"
"HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna Gürsel Tekin şu ifadelerle yanıt verdi: