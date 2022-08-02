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    • 02.08.2022 11:49
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    • 02.08.2022 12:20
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    Altı masada HDP çatlağı: Akşener ve Yavaş'ın üzerini çizdiler

    AK Parti iktidarına karşı kurulan 6 benzemezin ittifakında, ortak aday bulma çabası defalarca gerçekleşen toplantılara karşın her seferinde boşa çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi kendisi hariç, neredeyse partide görevli tüm üst düzey yöneticilerin ağzından duyulurken, İBB Başaknı Ekrem İmamoğlu son bir umut masadan çıkacak sürpriz kararı bekliyor. Masanın altından aday çalışmalarına katılan HPD ise, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın üzerlerini çizdi.

    ’Akşener ve Yavaş’ın üzerini çizdiler

    6 partinin bir araya geldiği ittifakın en büyük çabası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ortak bir aday ile çıkmak olsa da, defalarca yapılan görüşmelerde esafa kat edilemedi. Kendi isminde direten Kılıçadroğlu, masadaki her partiye sıcak mesajlar gönderen İmamoğlu ve dışarıdan oyuna müdahail olan HDP derken, aday krizi kör düğümüne dönüştü.

    Ancak HDP'nin; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik kararlı tavrından değişiklik gözükmüyor.

    PİR: KİMSE MANSUR YAVAŞ'I PARLATMASIN
    HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı'na HDP'lilerin oy vermeyeceğini açıkladı.

    Ziya Pir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!" ifadelerini kullandı.

    BULDAN: AKŞENER'E ÇOK SICAK BAKMIYORUM
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını açıklamıştı.
    Pervin Buldan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan 'Zor Ama Yine De Sor' adlı programa katıldı.

        Pervin Buldan, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Türkiye yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        BEŞTAŞ: YA, AYIP YA
        Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in; "Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki açıklaması HDP tarafından tepkiyle karşılandı.

        HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının 'ayıp' olduğunu söyledi.

        Meral Danış Beştaş, şunları söyledi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, Sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili 'İnşallah demedim' diye açıklama yaptırmış. Belediye basın-yayın birimine hem de. Ya, ayıp ya. En ciddi konularda açıklama yapmayan bir belediye basın-yayın birimi 'İnşallah' karşısında açıklama yapma gereği duymuş.

            MAŞALLAH SİZE, GERÇEKTEN MAŞALLAH
            Beştaş, siyasetin cesaret işi olduğunu iddia ederek şunları söyledi: Sevgili Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala ve daha yüzlerce siyasetçi neden cezaevinde? İktidarın rehine siyaseti nedeniyle cezaevinde. Onları orada tutan siyasete karşı çıkmadan, karşı durmadan muhalif siyaset olmaz, olamaz. Eğer 'İnşallah' demekten bile imtina ediyorsanız iktidarın rehine politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir.

            Maşallah size, gerçekten maşallah. Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz diyorum ve HDP mücadelesiyle, dik duruşuyla, demokratik güçlerin direnişiyle kesinlikle kararlılıkla yol alacaktır. 'Verin bana yetkiyi' veya 'Bize katılın' demekle de olmaz. Ortak mücadeleye katılmakla, birlikte mücadeleyi yürütmekle ancak rehine siyasetinin karşısında durulabilir.

            DESE NE OLUR, DEMESE NE OLUR
            HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sevgi Yiğitalp de; "Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki sözlerini alıntılayarak şunları söyledi: Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur..

            HDP'LİLERİN OYLARIYLA SEÇİLECEKLER
            HDP Eş Genel Eski Başkanı Sezai Temelli, 15 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söylemişti.

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