Altı masada HDP çatlağı: Akşener ve Yavaş'ın üzerini çizdiler

6 partinin bir araya geldiği ittifakın en büyük çabası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ortak bir aday ile çıkmak olsa da, defalarca yapılan görüşmelerde esafa kat edilemedi. Kendi isminde direten Kılıçadroğlu, masadaki her partiye sıcak mesajlar gönderen İmamoğlu ve dışarıdan oyuna müdahail olan HDP derken, aday krizi kör düğümüne dönüştü.
Ancak HDP'nin; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik kararlı tavrından değişiklik gözükmüyor.
PİR: KİMSE MANSUR YAVAŞ'I PARLATMASIN
HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı'na HDP'lilerin oy vermeyeceğini açıkladı.
Ziya Pir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!" ifadelerini kullandı.
BULDAN: AKŞENER'E ÇOK SICAK BAKMIYORUM
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını açıklamıştı.
Pervin Buldan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan 'Zor Ama Yine De Sor' adlı programa katıldı.