Bu masa devrilir! CHP - İYİ Parti arasındaki 2023 savaşı resmileşti: "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masada sular durulmuyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' dayatmasında bulunurken bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.