Bu masa devrilir! CHP - İYİ Parti arasındaki 2023 savaşı resmileşti: "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masada sular durulmuyor.
CHP'li Barış Yarkadaş açıkladı: Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor | VİDEO
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' dayatmasında bulunurken bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
Öte yandan İYİ Parti kazanacak bir aday olması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açıyor.
İYİ PARTİ YAVAŞ 'YAVAŞ' POZİSYONUNU NETLEŞTİRDİ
Geçtiğimiz günler İYİ Parti, adaylık için Mansur Yavaş'ı işaret ederek pozisyonunu iyiden iyiye netleştirdi. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman 'ben aday olacağım' demedi. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" açıklamasında bulundu.
ESNAF ZİYARETİNDE KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA GÖNDERME
Meral Akşener de Silivri'de yaptığı esnaf ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na bomba bir göndermede bulundu.
Esnaf ile 2023 diyaloğuna giren Akşener, iş yeri sahibinin "Kılıçdaroğlu'na oy vermem" demesi üzerine "Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler böyle yapıyor" ifadelerini kullandı.