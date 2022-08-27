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    • 28.08.2022 01:14
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    • 28.08.2022 01:26
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    Bu masa devrilir! CHP - İYİ Parti arasındaki 2023 savaşı resmileşti: "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor"

    Yuvarlak masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı günden güne katlanarak büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener'in İYİ Parti'si Mansur Yavaş'ı işaret ederek pozisyonunu netleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Silivri'deki esnaf ziyaretinde "Kılıçdaroğlu'na oy vermem" diyen iş yeri sahibine "Sen kesin CHP'lisin" yanıtını veren Akşener de CHP'ye bomba bir göndermede bulundu. Tüm bu yaşananların ışığında CHP'li Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yarkadaş, "Meral Hanım istemiyor Kemal Bey'in aday olmasını. Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum" dedi. Takvim.com.tr masada CHP ve İP arasında süren karmaşayı sizler için örneklerle derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masada sular durulmuyor.

    CHP'li Barış Yarkadaş açıkladı: Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor | VİDEO


    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' dayatmasında bulunurken bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.


    Öte yandan İYİ Parti kazanacak bir aday olması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açıyor.

    İYİ PARTİ YAVAŞ 'YAVAŞ' POZİSYONUNU NETLEŞTİRDİ
    Geçtiğimiz günler İYİ Parti, adaylık için Mansur Yavaş'ı işaret ederek pozisyonunu iyiden iyiye netleştirdi. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman 'ben aday olacağım' demedi. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" açıklamasında bulundu.


    ESNAF ZİYARETİNDE KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA GÖNDERME
    Meral Akşener de Silivri'de yaptığı esnaf ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na bomba bir göndermede bulundu.

    Esnaf ile 2023 diyaloğuna giren Akşener, iş yeri sahibinin "Kılıçdaroğlu'na oy vermem" demesi üzerine "Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler böyle yapıyor" ifadelerini kullandı.



        "MERAL HANIM KEMAL BEY'İ İSTEMİYOR"
        Yaşanan bu gelişmelerin ışığında CHP'li Barış Yarkadaş'tan çok çarpıcı bir çıkış geldi.



        Katıldığı bir televizyon kanalında "Akşener kimi aday olarak istiyor" konusu üzerine söz alan Yarkadaş, "Meral Hanım istemiyor Kemal Bey'in aday olmasını. Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Bu masa devrilir! CHP - İYİ Parti arasındaki 2023 savaşı resmileşti: "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor"
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