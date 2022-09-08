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    • Eğitim
    • 08.09.2022 08:58
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    • 08.09.2022 08:58
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    2022 ÖSYM KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı?

    KPSS sınav giriş yerleri adaylar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 ÖSYM KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı?

    Sınava sayılı günün kalmasıyla KPSS sınav giriş yerleri merak ediliyor.Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

    KPSS Lisans sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

    ÖSYM'den henüz konuya ilişkin bir duyuru yapılmadı. Ancak sınav yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor, bu sebepten dolayı KPSS Lisans sınav giriş belgesi için gözler 8 Eylül tarihine çevrilmiş durumda.

        KPSS LİSANS NE ZAMAN?

        2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
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        Haberler Eğitim 2022 ÖSYM KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
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