2022 ÖSYM KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı?

Sınava sayılı günün kalmasıyla KPSS sınav giriş yerleri merak ediliyor.Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
KPSS Lisans sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.
ÖSYM'den henüz konuya ilişkin bir duyuru yapılmadı. Ancak sınav yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor, bu sebepten dolayı KPSS Lisans sınav giriş belgesi için gözler 8 Eylül tarihine çevrilmiş durumda.