2022 ÖSYM KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM'den henüz konuya ilişkin bir duyuru yapılmadı. Ancak sınav yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor, bu sebepten dolayı KPSS Lisans sınav giriş belgesi için gözler 8 Eylül tarihine çevrilmiş durumda.