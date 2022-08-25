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    • 25.08.2022 21:45
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    • 25.08.2022 22:25
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    Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu'na oy vermem' diyen esnafa kriz çıkaracak yanıt: Sen kesin CHP'lisin

    6'lı masanın büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki sözlü göndermelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Silivri'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti ilginç bir diyaloğa sahne oldu. Meral Akşener'e adaylarını merak ettiklerini dile getirerek "İlla Kılıçdaroğlu olsun derseniz, gidip oy bile kullanmam." dedi. Akşener ise "Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler hep böyle yapıyor." ifadeleriyle manidar bir yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akşener’den manidar Kılıçdaroğlu yanıtı

    Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masa 6 kez toplanmasına rağmen adayını henüz açıklayamadı.

    Esnaftan Meral Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' tepkisi | VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu masaya adaylığını dayatmak istese de özellikle İYİ Parti ve Meral Akşener 'kazanacak bir isim' aday olmalı ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini dile getiriyor.

    ADAYLIK KAVGASI DAHA DA KIZIŞACAK
    Masanın CHP'den sonraki büyük ortağı iYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Silivri'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti adaylık krizini daha da derinleştirecek bir diyaloğa sahne oldu.

    Bir esnaf Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaliyle ilgili fikrini belirtti.

    "KILIÇDAROĞLU ORTAK ADAY OLURSA OY KULLANMAYA BİLE GİTMEM"
    Meral Akşener'in konuştuğu esnaf "İlla Kılıçdaroğlu olsun derseniz, gidip oy bile kullanmam. Vermediğim insana neden oy vereyim. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu?" dedi.

    "SEN KESİN CHP'LİSİN"
    Meral Akşener de "Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler hep böyle yapıyor" ifadeleriyle manidar bir yanı verdi. Esnafın yanıtı ise "Ben eski MHP'liyim, 2 seçimdir size oy veriyorum. Bu seçimde de size vereceğim ama ortak aday o çıkarsa hiç gitmem" şeklinde oldu.

        YAVAŞ'I ÖNE SÜRMÜŞLERDİ
        Son olarak İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Mansur Yavaş ismini duyduklarını söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık kapsını adeta kapatmışlardı.

        Bu açıklamadan sonra CHP ile İYİ Parti birbirine girerek CHP'li Gürsel Tekin, İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya, "Bu çok büyük nezaketsizliktir" demişti. Bu çıkıştan sonra geri adım atan Meral Akşener, Buğra Kavuncu'nun sözlerine katılıdığı canlı yayında ayar vererek, "Kavuncu'nun açıklamaları hüküm cümlesi değildi" dedi.

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        Haberler Güncel Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu'na oy vermem' diyen esnafa kriz çıkaracak yanıt: Sen kesin CHP'lisin
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