Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu'na oy vermem' diyen esnafa kriz çıkaracak yanıt: Sen kesin CHP'lisin

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masa 6 kez toplanmasına rağmen adayını henüz açıklayamadı.
Esnaftan Meral Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' tepkisi | VİDEO
Kemal Kılıçdaroğlu masaya adaylığını dayatmak istese de özellikle İYİ Parti ve Meral Akşener 'kazanacak bir isim' aday olmalı ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini dile getiriyor.
ADAYLIK KAVGASI DAHA DA KIZIŞACAK
Masanın CHP'den sonraki büyük ortağı iYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Silivri'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti adaylık krizini daha da derinleştirecek bir diyaloğa sahne oldu.
Bir esnaf Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaliyle ilgili fikrini belirtti.
"KILIÇDAROĞLU ORTAK ADAY OLURSA OY KULLANMAYA BİLE GİTMEM"
Meral Akşener'in konuştuğu esnaf "İlla Kılıçdaroğlu olsun derseniz, gidip oy bile kullanmam. Vermediğim insana neden oy vereyim. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu?" dedi.
"SEN KESİN CHP'LİSİN"
Meral Akşener de "Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler hep böyle yapıyor" ifadeleriyle manidar bir yanı verdi. Esnafın yanıtı ise "Ben eski MHP'liyim, 2 seçimdir size oy veriyorum. Bu seçimde de size vereceğim ama ortak aday o çıkarsa hiç gitmem" şeklinde oldu.