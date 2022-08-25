Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu'na oy vermem' diyen esnafa kriz çıkaracak yanıt: Sen kesin CHP'lisin

"SEN KESİN CHP'LİSİN"

Meral Akşener de "Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler hep böyle yapıyor" ifadeleriyle manidar bir yanı verdi. Esnafın yanıtı ise "Ben eski MHP'liyim, 2 seçimdir size oy veriyorum. Bu seçimde de size vereceğim ama ortak aday o çıkarsa hiç gitmem" şeklinde oldu.