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    • 07.09.2022 15:14
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    • 07.09.2022 15:44
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    CHP yönetimi 'HDP'ye bakanlık' açıklaması yapan Gürsel Tekin'i yalnız bırakmaya çalışıyor! Faik Öztrak: CHP'de böyle bir görüş yok

    CHP’nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ağzındaki baklayı çıkardı ortalık karıştı. Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık veririz’ açıklamasının ardından 6’lı masada İYİ Parti ve CHP arasında büyük kriz çıktı. Durumun vahametini fark eden CHP yönetimi Gürsel Tekin’i yalnız bırakmaya çalışıyor. Öyle ki CHP Sözcüsü Faik Öztrak “CHP’de böyle bir görüş yoktur” derken CHP’nin eski isimlerinden Mustafa Sarıgül “Bu açıklamayı Gürsel Tekin yapıyorsa altı boş değildir” ifadelerini kullandı.

    CHP yönetim Tekin’i yalnız bırakmaya çalışıyor!

    CHP yönetimi HDP'ye bakanlık sözü vererek İYİ Parti'den büyük tepki alan CHP'li Gürsel Tekin'i yalnız bıraktı. Durumun vahametinin farkına varan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekin'in sözlerine ilişkin olarak, "CHP'nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar" dedi.

    'CHP'DE BÖYLE BİR GÖRÜŞ YOKTUR'
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, KRT TV yayınında konuştu. Tekin'in sözlerinin hükmü olmadığını ima eden Öztrak, şunları söyledi:

    "Burada hiç tartışmaya gerek yok. CHP'nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir, nokta. CHP'de böyle bir görüş yoktur. Bu işin nasıl olacağı konusunda genel başkanımız açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değildir. Altılı masadaki partiler bellidir. Gürsel Bey'in kişisel görüşleridir."

    "GÜRSEL TEKİN AÇIKLIYORSA ALTI BOŞ DEĞİLDİR"
    Eski CHP'li isim Mustafa Sarıgül, bir gazetecinin CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' yönündeki konuşmasının hatırlatması üzerine, altı boş bir açıklama olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Sayın Gürsel Tekin, uzun yıllar siyasetin içerisinde, siyasetin her kademesinde görev yapmış uzun yıllardan beridir de milletvekilli koltuğunu başarıyla koruyor. Sayın Gürsel Tekin, bir açıklama yaptığına göre altı boş bir açıklama olduğunu tahmin etmiyorum. Sayın Gürsel Tekin'in açıklaması kendi bulunduğu siyasi partiyi bağlar. Kendi yetkili kurulları, bunu en iyi şekilde değerlendirecektir."
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        CHP yönetim Tekin’i yalnız bırakmaya çalışıyor!
        Haberler Güncel CHP yönetimi 'HDP'ye bakanlık' açıklaması yapan Gürsel Tekin'i yalnız bırakmaya çalışıyor! Faik Öztrak: CHP'de böyle bir görüş yok
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