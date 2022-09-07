CHP yönetimi 'HDP'ye bakanlık' açıklaması yapan Gürsel Tekin'i yalnız bırakmaya çalışıyor! Faik Öztrak: CHP'de böyle bir görüş yok

'CHP'DE BÖYLE BİR GÖRÜŞ YOKTUR'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, KRT TV yayınında konuştu. Tekin'in sözlerinin hükmü olmadığını ima eden Öztrak, şunları söyledi:

"Burada hiç tartışmaya gerek yok. CHP'nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir, nokta. CHP'de böyle bir görüş yoktur. Bu işin nasıl olacağı konusunda genel başkanımız açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değildir. Altılı masadaki partiler bellidir. Gürsel Bey'in kişisel görüşleridir."