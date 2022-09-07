Atatürkçülerden ve milliyetçilerden intikam alıyor! Mehmet Sevigen'den topluma 'Kılıçdaroğlu' özürü: Gandhi diye geldi ne olduğu ortada

Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'helalleşme' çıkışını değerlendiren Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu 'vefasız bir insan' olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı'nın önce kendi insanları ile helalleşmesi gerektiğini vurgulayan Sevigen, "Helalleşmesini ben çok doğru bulmuyorum. Önce kendi insanları ile helalleşecek. Ama o kendinden sonraki dönemi yok sayıyor. Atatürk dönemini, Ecevit dönemini, İsmet Paşa ve Baykal dönemini yok sayıyor" ifadelerini kullandı.
'Helalleşme' söyleminin hikayeden ibaret olduğunu, Türkiye'den kimsenin buna inanmadığını söyleyen Mehmet Sevigen, "Yani öyle bir tur atıyor, özür diliyor, muhafazakarlara gidiyor ama göreceğiz yaşayacağız. Çünkü yaptıklarınız yapacaklarınızın referansı olur. Senin geçmişine baktıkları zaman neler yaptığını, ne sözler verip tutmadığını toplum görüyor. Doğru şeyleri yanlış insan söylediği zaman toplumda makbul görmüyor" şeklinde konuştu.
CHP'de 2010'dan sonra yaşanan eksen kaymasını da şu şözlerle ifade etti;
Kemal Bey, Atatürkçülerden milliyetçilerden, ulusalcılardan intikam alıyor. Partiyi tamamen değiştirdi. 2010'dan sonra Gandhi Kemal diye geldi, ondan sonra ne olduğu ortada.
Fotoğrafta: Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ve takvim.com.tr editörü Ahmet Zeren
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in sorularını yanıtlayan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in açıklamalarından öne çıkanlar satır başları şöyle;
Siyaset çok garip bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buralara kadar gelmesine neden olanlardan biri de benim. Partiye ben kaydettim. Ben birinci sıradayken o dördüncü sıralardaydı. Geldikleri yeri hep biz organize ettik. CHP olarak biz Kemal Bey'e parti Meclis'i üyeliği verdik. Milletvekilliği verdik. MKYK üyeliği verdik, genel başkan vekilliği verdik, büyükşehir belediye başkan adayı yaptık, grup başkanvekili yaptık… En önemli ne biliyor musunuz, İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi yaptık. O bizim arkadaşlarımızın hiçbirisine randevu vermedi. Öyle enteresan vefasız bir insan.