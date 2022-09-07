Atatürkçülerden ve milliyetçilerden intikam alıyor! Mehmet Sevigen'den topluma 'Kılıçdaroğlu' özürü: Gandhi diye geldi ne olduğu ortada





DOĞRU ŞEYLERİ YANLIŞ İNSAN SÖYLÜYOR! TOPLUM KABUL ETMEZ

Helalleşmesini ben çok doğru bulmuyorum. Önce kendi insanları ile helalleşecek. Ama o kendinden sonraki dönemi yok sayıyor. Atatürk dönemini, Ecevit dönemini, İsmet Paşa ve Baykal dönemini yok sayıyor. Biz Kemal Bey olmadığı zaman Diyarbakır'dan vekil çıkardık şimdi işe orada 5. Partiyiz. Eğer iki ileri bir geri adım atarsan inanmazlar. O helalleşme hikayesine de Türkiye'den kimsenin inandığını sanmıyorum. Yani öyle bir tur atıyor, özür diliyor, muhafazakarlara gidiyor ama göreceğiz yaşayacağız. Çünkü yaptıklarınız yapacaklarınızın referansı olur. Senin geçmişine baktıkları zaman neler yaptığını, ne sözler verip tutmadığını toplum görüyor. Doğru şeyleri yanlış insan söylediği zaman toplumda makbul görmüyor.



"KILIÇDAROĞLU ATATÜRKÇÜLERDEN VE MİLLİYETÇİLERDEN İNTİKAM ALIYOR"

Kemal Bey, Atatürkçülerden milliyetçilerden, ulusalcılardan intikam alıyor. Partiyi tamamen değiştirdi. 2010'dan sonra Gandhi Kemal diye geldi, ondan sonra ne olduğu ortada. 12 yıldır seçim kaybediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ten daha çok CHP'nin başında kaldı. Bakın şöyle bir kadroları inceleyin… Deniz Baykal'a kumpas kasediyle geldiler, Baykal'ın bir mahkemesine gitmedi. Müdahil olmadılar. Bir tek milletvekili ve avukatrı göndermediler. Bütün arkadaşlarımızın hakkını yediler. Partiyi tamamen değiştirdi. CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekilleri atamayla yapıldı.