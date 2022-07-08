6'lı masayı karıştıracak kulis! İstanbul ve Ankara'daki lüks otellerde gizli buluşmalara kimler katıldı? Aday kaosunda uluslararası odaklar mı devrede?

CHP'nin başını çektiği 6'lı muhalefet masası geçtiğimiz günlerde bir kez daha toplandı. Beşinci kez bir araya gelen 6 partinin lideri, yine "ortak aday" konusunda bir açıklama yapmazken, çıkaracakları adayla ilgili bazı fikir alışverişinde bulunarak adeta adayın "eşgalini" çizdi.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, muhalefet kanadından çok önemli bazı kulis haberleri geliyor. Son dönemde İstanbul ve Ankara'da yoğun bir "uluslararası" trafik dikkat çekiyor. Siyaset kulislerindeki en popüler söylentiyi bugün Milliyet gazetesindeki köşesinde Zafer Şahin yazdı. Gizli toplantılardan dinlemelere karşı özel önleme kadar bomba iddiaların olduğu satırları şöyle:
"Siyaset kulislerinde şu sıralar en popüler söylenti bazı siyasilerin İstanbul'daki lüks otel ve iş merkezlerinin arka kapılarından girilen ve bir dinlemeye takılma ihtimaline karşı olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı kapalı odalarda yabancılarla yaptıkları görüşmeler. Sadece bu söylentiler değil, Türkiye'ye iş adamı kimliğiyle gelip siyaseti dizayn etmeye çalışan uluslararası karar vericilerin faaliyetlerinin son dönemde hız kazandığına dair çok sayıda somut gelişme de yaşanıyor."
ADAYI KİM BELİRLEYECEK?
Karadeniz'e yaptığı gezi sonrası üstü adeta çizilen Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde yeniden hareketlenmesi CHP içerisinde hareketlenmeye neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sayısız kez veto edilmesine rağmen adaylık ısrarından vazgeçmeyen İmamoğlu, son olarak İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Erdoğan seçilirse beni görevden alabilir" çıkışıyla adeta bazı merkezlere mesaj yolladı.
Arkasına İngiliz desteğini almak isteyen İmamoğlu'nun açıklaması sonrası kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Erdoğan önümüzdeki seçimi kazanamayacağı için başkanımız görevine gönül rahatlığıyla devam edebilir." açıklamasıyla İmamoğlu'na adeta bir kez daha kapıyı kapattı. Bu sözlerle Londra merkezli yerlere üstü kapalı mesaj gönderen Öztrak adeta, "Seçimi Kılıçdaroğlu ile de kazanabiliriz" dedi.
YABANCI DİPLOMATLARIN ANKARA TOPLANTILARI
Londra-İstanbul-Ankara hattında bu gelişmeler yaşanırken, AB'ye üye bazı ülkelerin diplomatlarının yaptığı toplantıda konuşulanlar da gündeme bomba gibi düştü. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Avrupalı bazı diplomatlar Ankara'da bulunan lüks bir otelde yemek düzenledi. Yemeğe yurt dışından ve Türkiye'den de bazı gazeteciler davet edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren yemekte masadaki gündem Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi...