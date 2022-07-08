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    • Güncel
    • 08.07.2022 17:29
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    • 08.07.2022 17:29
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    6'lı masayı karıştıracak kulis! İstanbul ve Ankara'daki lüks otellerde gizli buluşmalara kimler katıldı? Aday kaosunda uluslararası odaklar mı devrede?

    2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşılırken, muhalefet cephesinde "adaylık savaşı" adeta boyut değiştirdi. 6'lı masadan henüz bir isim çıkmazken, altılı masa kulislerinden ilginç detaylar geliyor. Masada ortak aday üzerine konsensus henüz sağlanamazken, uluslararası odaklar da son dönemde devreye girmiş durumda. "Uluslararası dizayn çevreleri" son günlerde Türkiye'yi üs edinmiş durumdalar. İstanbul ve Ankara'da lüks otel ve iş merkezlerinde yemekler yeniyor, gizli toplantılar yapılıyor. Hatta öyle ki dinlemeye takılma ihtimaline karşı önlemler bile alınıyor. İşte altılı masadan son kulisler...

    6’lı masayı karıştıracak kulis! Takvim.com.tr açıklıyor

    CHP'nin başını çektiği 6'lı muhalefet masası geçtiğimiz günlerde bir kez daha toplandı. Beşinci kez bir araya gelen 6 partinin lideri, yine "ortak aday" konusunda bir açıklama yapmazken, çıkaracakları adayla ilgili bazı fikir alışverişinde bulunarak adeta adayın "eşgalini" çizdi.

    Tüm bu gelişmeler yaşanırken, muhalefet kanadından çok önemli bazı kulis haberleri geliyor. Son dönemde İstanbul ve Ankara'da yoğun bir "uluslararası" trafik dikkat çekiyor. Siyaset kulislerindeki en popüler söylentiyi bugün Milliyet gazetesindeki köşesinde Zafer Şahin yazdı. Gizli toplantılardan dinlemelere karşı özel önleme kadar bomba iddiaların olduğu satırları şöyle:

    "Siyaset kulislerinde şu sıralar en popüler söylenti bazı siyasilerin İstanbul'daki lüks otel ve iş merkezlerinin arka kapılarından girilen ve bir dinlemeye takılma ihtimaline karşı olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı kapalı odalarda yabancılarla yaptıkları görüşmeler. Sadece bu söylentiler değil, Türkiye'ye iş adamı kimliğiyle gelip siyaseti dizayn etmeye çalışan uluslararası karar vericilerin faaliyetlerinin son dönemde hız kazandığına dair çok sayıda somut gelişme de yaşanıyor."

    ADAYI KİM BELİRLEYECEK?
    Karadeniz'e yaptığı gezi sonrası üstü adeta çizilen Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde yeniden hareketlenmesi CHP içerisinde hareketlenmeye neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sayısız kez veto edilmesine rağmen adaylık ısrarından vazgeçmeyen İmamoğlu, son olarak İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Erdoğan seçilirse beni görevden alabilir" çıkışıyla adeta bazı merkezlere mesaj yolladı.

    Arkasına İngiliz desteğini almak isteyen İmamoğlu'nun açıklaması sonrası kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Erdoğan önümüzdeki seçimi kazanamayacağı için başkanımız görevine gönül rahatlığıyla devam edebilir." açıklamasıyla İmamoğlu'na adeta bir kez daha kapıyı kapattı. Bu sözlerle Londra merkezli yerlere üstü kapalı mesaj gönderen Öztrak adeta, "Seçimi Kılıçdaroğlu ile de kazanabiliriz" dedi.

    YABANCI DİPLOMATLARIN ANKARA TOPLANTILARI
    Londra-İstanbul-Ankara hattında bu gelişmeler yaşanırken, AB'ye üye bazı ülkelerin diplomatlarının yaptığı toplantıda konuşulanlar da gündeme bomba gibi düştü. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Avrupalı bazı diplomatlar Ankara'da bulunan lüks bir otelde yemek düzenledi. Yemeğe yurt dışından ve Türkiye'den de bazı gazeteciler davet edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren yemekte masadaki gündem Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi...

        MUHALEFETE YABANCI ODAKLAR MI AKIL VERİYOR?
        Diplomatların yemeğinde son günlerde muhalefet cephesinde de konuşulan "adayı uluslararası karar vericiler belirleyecek" sözlerini adeta doğrular cinsten gelişmeler yaşandı. Yemekte bir yandan "6'lı masa dağılır mı?" konusu üzerine yoğunlaşan diplomatlar, diğer taraftan ise muhalefetin adayının kim olacağı sorusuna yanıt verdi.

        KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN, KARAR MERCİLERİ KILIÇDAROĞLU'NUN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ!
        AB diplomatlarının Ankara'daki toplantısından sızan bilgilere göre, kafalar tıpkı altılı masada olduğuı gibi karışık.Kısa bir süre öncesine kadar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu açıkça destekleyen AB ülkeleri, gerek İmamoğlu'nun başarısız siyasi hamleleri gerekse Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin İmamoğlu'nun adaylığını "net bir şekilde" istemediğini belli etmesi nedeniyle bu desteği çekmiş görünüyor. İngilizler son hamleleri ile İmamoğlu'na sıcak mesaj verse de, CHP 14. katından İngilizlere gönderilen son mesaj şifre dolu yorumları yapılıyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz gün, İmamoğlu'nun İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demeçle ilgili, "Erdoğan önümüzdeki seçimi kazanamayacağı için başkanımız görevine gönül rahatlığıyla devam edebilir" açıklaması yapmış, üstü kapalı İBB Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığının sözkonusu bile olamayacağının mesajını vermişti. Bu sözlerin CHP Genel Merkezi'nin Londra'ya verdiği "Seçimi Kılıçdaroğlu ile de alabiliriz, İmamoğlu için bu kadar bastırmayın" ricasından başka bir şey olmadığı yorumları yapıldı.

        Bu arada Ankara'daki toplantıda yer alan diplomatların, seçimi kazanabileceğinden endişe ettikleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da sıcak bakmadıkları belirtilirken, masada sürpriz bir ismin adından da söz edilmiş.

        AKŞENER DE Mİ HEVESLENİYOR?
        Kulislere göre diplomatların yemeğinde "Meral Akşener" ismi de gündeme geldi. Sahadan bilgi toplamak için düzenli bir şekilde anket yaptırdığı öğrenilen diplomatlar, son anketlerde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in adının Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğundan söz ettiler.

            PAZARLAMA TAKTİĞİ BİLE NETLEŞTİ
            Akşener cephesinden gelen son haberlere bakılırsa da İyi Parti ile CHP arasından büyük kriz var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan Akşener'in her ne kadar kısa bir süre önce "Başbakan olacağım" sözleriyle Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade etse de, son dönemde adaylık için "gazlandığı" da konuşulanlar arasında.

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            Haberler Güncel 6'lı masayı karıştıracak kulis! İstanbul ve Ankara'daki lüks otellerde gizli buluşmalara kimler katıldı? Aday kaosunda uluslararası odaklar mı devrede?
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