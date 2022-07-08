6'lı masayı karıştıracak kulis! İstanbul ve Ankara'daki lüks otellerde gizli buluşmalara kimler katıldı? Aday kaosunda uluslararası odaklar mı devrede?

CHP'nin başını çektiği 6'lı muhalefet masası geçtiğimiz günlerde bir kez daha toplandı. Beşinci kez bir araya gelen 6 partinin lideri, yine "ortak aday" konusunda bir açıklama yapmazken, çıkaracakları adayla ilgili bazı fikir alışverişinde bulunarak adeta adayın "eşgalini" çizdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, muhalefet kanadından çok önemli bazı kulis haberleri geliyor. Son dönemde İstanbul ve Ankara'da yoğun bir "uluslararası" trafik dikkat çekiyor. Siyaset kulislerindeki en popüler söylentiyi bugün Milliyet gazetesindeki köşesinde Zafer Şahin yazdı. Gizli toplantılardan dinlemelere karşı özel önleme kadar bomba iddiaların olduğu satırları şöyle:

"Siyaset kulislerinde şu sıralar en popüler söylenti bazı siyasilerin İstanbul'daki lüks otel ve iş merkezlerinin arka kapılarından girilen ve bir dinlemeye takılma ihtimaline karşı olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı kapalı odalarda yabancılarla yaptıkları görüşmeler. Sadece bu söylentiler değil, Türkiye'ye iş adamı kimliğiyle gelip siyaseti dizayn etmeye çalışan uluslararası karar vericilerin faaliyetlerinin son dönemde hız kazandığına dair çok sayıda somut gelişme de yaşanıyor."