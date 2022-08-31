6'lı masa çingene pazarı gibi! Babacan adaylığını açıkladı, Davutoğlu FETÖ'cünün yayınına katıldı, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan kapıştı

İSMAİL SAYMAZ DAVUTOĞLU'NUN AVUKATI OLDU AYŞENUR İLE KAPIŞTI

Öte yandan Halk TV'de İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan'ın tartışması gündeme bomba gibi düştü. Saymaz, Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masada dışlanmaması gerektiğini savunurken Ayşenur Arslan sert çıktı. Bu zafer havasının muhalefete zarar verdiğini söyleyen Saymaz, bazı kesimlerin muhafazakar çevreleri dışladığını savundu. Saymaz'ın bu değerlendirmesi sonrası kısa bir duraksama yaşayan Ayşenur Arslan ise daha sonra araya girerek, Saymaz'ın düşüncelerine katılmadığını belirtti.

"Nerede var canım! Nerede var?" diyen Arslan, "Davutoğlu AK Parti'de kalsa daha mı iyiydi. Belki de daha iyiydi kardeşim ne farkı var. Geçmişteki görüşünden." dedi.

İşte ikili arasında gerginliği tırmandıran o diyalog;

İsmail Saymaz:

Son dönemde muhalif mecralarda gözlemlediğim bu kolay ve erken zafer havasına kapılmanın da etkisi ile muhafazakar çevreleri dışlayıcı bir tutum var. Derhal bundan vazgeçilsin.

Ayşenur Aslan:

Nerede var canım! Nerede var.

İsmail Saymaz:

Var. Zaman zaman görüyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Seni kastetmedim zaten. Muhalif liderlerden de bahsetmiyorum.

Ayşenur Aslan:

Kimi kast ediyorsun?

İsmail Saymaz:

İsimlendirmek istemiyorum ama söylüyorum. Bu tutumlardan vazgeçilsin. Davutoğlu'na Babacan'a dair eleştirileri ben anlıyorum. Ben eleştiriyorum. Daha geçen Davutoğlu'nun Suriye politikasını eleştiren bir yazı yazdım. Zaten siz masa da olmamalısınız. Zaten sizin yeriniz orası, siz orada olmamalısınız. Yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil bu tutumdan vazgeçilmeli ve şunu anlamakta zorlanıyorum. Davutoğlu ya Ali Babacan AK Parti'de kalsa daha mı iyiydi yani. Görüşlerini değiştirmiş olmaları, bugün muhalif pozisyonda durmuş olmaları. Toplumsal ve siyasal muhalefete güç kazandırmaz mı? Bizim her akşam bir yayınımızda Gelecek ve DEVA partilerinden birileri var. Olmaları da gerekir.

Ayşenur Aslan:

Bir şey sorabilir miyim sana. Senin moderatör değilsin galiba ama bir programın var değil mi? Bir akşam gelip orada konuğunuz olup ben bu konudaki görüşlerimi anlatmak istiyorum.

İsmail Saymaz:

Gel, bu akşam gel, yarın akşam gel…

Ayşenur Aslan:

Hayır, hayır latife yapıyorum tabi de şaka yapıyorum. Şundan çok affedersin. Davutoğlu AK Parti'de kalsa daha mı iyiydi. Belki de daha iyiydi kardeşim ne farkı var. Geçmişteki görüşünden.

İsmail Saymaz:

Ben senin gibi düşünmüyorum.

Ayşenur Aslan:

İşte ben onun için zaten gelip konuşmak istedim. Sen benim konuğum olduğun için ben susmayı tercih ediyorum.