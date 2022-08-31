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    • 31.08.2022 15:37
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    • 31.08.2022 16:04
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    6'lı masa çingene pazarı gibi! Babacan adaylığını açıkladı, Davutoğlu FETÖ'cünün yayınına katıldı, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan kapıştı

    Son dakika haberleri... 6'lı masanın Şubat'tan bu yana aday çıkaramaması masa üyelerinin ortak hareket edememesinden kaynaklandığı bir kez daha gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta ısrarcı olduğu bilinirken İYİ Parti kanadı Mansur Yavaş'ı işaret etmişti. Son olarak Abdullah Gül iki ismi de ekarte edip adaylığa göz kırptı derken bir isimden daha adaylık açıklaması geldi: Ali Babacan. Ali Babacan "Ortak aday çıkmazsa ben de adayım" dedi. Babacan'ın açıklamasıyla 6'lı masanın henüz aday konusunda anlaşamadığı ortaya çıktı. Öte yandan Ahmet Davutoğlu FETÖ'nün PKK imamının canlı yayınına katılıp Türkiye'yi eleştirirken Halk TV'de İsmail Saymaz ve Ayşenur arasında gerginlik yaşandı. Konu: Davutoğlu ve 6'lı masa üyeliği.

    takvim.com.tr
    6’lı masa çingene pazarı gibi!

    6'lı masanın 6 kez buluşup yine de aday çıkaramamalarının sebebi belli oldu. Hepsi farklı telden çalıyor.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylıktaki ısrarı bilinirken gelen Abdullah Gül salvosu ortalığı karıştırmıştı.

    Abdullah Gül'ün adaylık ihtimali 6'lı masayı karıştırırken yeni bir çıkış daha geldi. Bu kez başrol Ali Babacan.

    Ali Babacan, ortak adayın belirlenmemesi durumunda, "Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyım." ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU ADAYSA BEN DE ADAYIM
    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'da esnaf ziyaretine çıktı.

    Vatandaşlarla çay içen Babacan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

    Babacan, bir vatandaştan gelen "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna cevap verdi.

    "İLK TURDA KAZANMAK İSTİYORSAK İŞ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ"
    Önlerindeki ilk hedefin altılı masa olarak ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek olduğunu söyleyen Ali Babacan, "Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin iş birliğiyle yürür." dedi.

    Babacan, ortak aday konusunu henüz görüşmediklerini de sözlerine ekledi.

    "ORTAK ADAY BELİRLENMEZSE HER PARTİNİN GENEL BAŞKANI DOĞAL BİR CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"
    Babacan, ortak adayın belirlenmemesi durumunda ise, "Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyım." ifadelerini kullandı.

    Önceliğin ortak aday konusunda mutabakat ve seçimin ilk turda kazanılmasının olduğunu belirten Babacan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "İLK TURDA VE AÇIK FARKLA KAZANMAK İSTİYORSAK BUNUN YOLU ORTAK ADAYDAN GEÇİYOR"
        "Önümüzdeki ilk hedef, altı partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi. Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin iş birliğiyle yürür. 2018 seçiminde Sayın Erdoğan partilerle iş birliği yapmasaydı seçilemiyordu. Çünkü 50+1 gerekiyordu. Biz 50+1'i değil, açık farkı hedefliyoruz. İlk turda ve açık farkla kazanmak istiyorsak bunun yolu ortak adaydan geçiyor.

        "UZLAŞAMAZSAK BEN ADAY OLURUM"
        Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek. Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyım. İşin tabiatı zaten böyle. Ama önceliğimiz mutabakat ve ortak adayın ilk turda açık ara kazanması."

        İSMAİL SAYMAZ DAVUTOĞLU'NUN AVUKATI OLDU AYŞENUR İLE KAPIŞTI
        Öte yandan Halk TV'de İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan'ın tartışması gündeme bomba gibi düştü. Saymaz, Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masada dışlanmaması gerektiğini savunurken Ayşenur Arslan sert çıktı. Bu zafer havasının muhalefete zarar verdiğini söyleyen Saymaz, bazı kesimlerin muhafazakar çevreleri dışladığını savundu. Saymaz'ın bu değerlendirmesi sonrası kısa bir duraksama yaşayan Ayşenur Arslan ise daha sonra araya girerek, Saymaz'ın düşüncelerine katılmadığını belirtti.

        "Nerede var canım! Nerede var?" diyen Arslan, "Davutoğlu AK Parti'de kalsa daha mı iyiydi. Belki de daha iyiydi kardeşim ne farkı var. Geçmişteki görüşünden." dedi.

        İşte ikili arasında gerginliği tırmandıran o diyalog;

        İsmail Saymaz:
        Son dönemde muhalif mecralarda gözlemlediğim bu kolay ve erken zafer havasına kapılmanın da etkisi ile muhafazakar çevreleri dışlayıcı bir tutum var. Derhal bundan vazgeçilsin.

        Ayşenur Aslan:
        Nerede var canım! Nerede var.

        İsmail Saymaz:
        Var. Zaman zaman görüyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Seni kastetmedim zaten. Muhalif liderlerden de bahsetmiyorum.

        Ayşenur Aslan:
        Kimi kast ediyorsun?

        İsmail Saymaz:
        İsimlendirmek istemiyorum ama söylüyorum. Bu tutumlardan vazgeçilsin. Davutoğlu'na Babacan'a dair eleştirileri ben anlıyorum. Ben eleştiriyorum. Daha geçen Davutoğlu'nun Suriye politikasını eleştiren bir yazı yazdım. Zaten siz masa da olmamalısınız. Zaten sizin yeriniz orası, siz orada olmamalısınız. Yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil bu tutumdan vazgeçilmeli ve şunu anlamakta zorlanıyorum. Davutoğlu ya Ali Babacan AK Parti'de kalsa daha mı iyiydi yani. Görüşlerini değiştirmiş olmaları, bugün muhalif pozisyonda durmuş olmaları. Toplumsal ve siyasal muhalefete güç kazandırmaz mı? Bizim her akşam bir yayınımızda Gelecek ve DEVA partilerinden birileri var. Olmaları da gerekir.

        Ayşenur Aslan:
        Bir şey sorabilir miyim sana. Senin moderatör değilsin galiba ama bir programın var değil mi? Bir akşam gelip orada konuğunuz olup ben bu konudaki görüşlerimi anlatmak istiyorum.

        İsmail Saymaz:
        Gel, bu akşam gel, yarın akşam gel…

        Ayşenur Aslan:
        Hayır, hayır latife yapıyorum tabi de şaka yapıyorum. Şundan çok affedersin. Davutoğlu AK Parti'de kalsa daha mı iyiydi. Belki de daha iyiydi kardeşim ne farkı var. Geçmişteki görüşünden.

        İsmail Saymaz:
        Ben senin gibi düşünmüyorum.

        Ayşenur Aslan:
        İşte ben onun için zaten gelip konuşmak istedim. Sen benim konuğum olduğun için ben susmayı tercih ediyorum.

        DAVUTOĞLU FETÖ'NÜN PKK İMAMIYLA CANLI YAYINDA
        Davutoğlu demişken katıldığı canlı yayın Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul edecek.

        Davutoğlu, FETÖ'nün PKK imamı Ebubekir Işık'ın canlı yayınına katıldı.

        Ahmet Davutoğlu, Türkiye hükümetinin Avrupa Birliği karşıtı bir algıya sahip olduğunu iddia etti ve AB ile Türkiye'nin "Ortak vizyon geliştirmesi gerektiğini" öne sürdü.

        Ahmet Davutoğlu, FETÖ'nün Avrupa'daki terör örgütü PKK'dan sorumlu imamı Ebubekir Işık'ın canlı yayınına katıldı.

        Türkiye karşıtı siyaseti ve göçmen anlaşması ile tanınan Avrupa Birliği'ni canlı yayında öven Ahmet Davutoğlu, AB'yi "İleri görüşlü" bir proje olarak tanımladı.

        FETÖ'cü Ebubekir Işık'ın yayınında konuşan Ahmet Davutoğlu, Türkiye hükümetinin Avrupa Birliği karşıtı bir algıya sahip olduğunu iddia etti ve AB ile Türkiye'nin "Ortak vizyon geliştirmesi gerektiğini" öne sürdü.

        Canlı yayının yapıldığı Vocal Europe, Avrupa Birliği'nin fonladığı bir düşünce kuruluşu.

        FETÖ'NÜN PKK İMAMI EBUBEKİR IŞIK

        Ebubekir Işık, firari FETÖ'cüler Serdar Yeşilyurt ve Muhammet Yılmaz ile birlikte Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Avrupa şubesi TUSKON EU'yu kurdu.

            Bank Asya ile yakın ilişkileri bulunan TUSKON Türkiye, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra kapatıldı.

            Ebubekir Işık, FETÖ'nün darbe girişiminden tam 1 ay sonra, 18 Ağustos 2016'da, Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüntülendi.

            FETÖ'nün Avrupa'daki terör örgütü PKK'dan sorumlu imamı Ebubekir Işık, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu kafeteryasında PKK'nın Avrupa propaganda kadrosundan olan "Roni" kod adlı Martin Alasor ile buluştu.

            FETÖ'nün başarısız darbe girişimi sonrası terör örgütü PKK ile ortak stratejisini belirlemek için yapılan toplantı esnasında Ebubekir Işık, fotoğrafının çekildiğini fark etti ve derhal Avrupa Parlamentosu binasını terk etti.
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            6’lı masa çingene pazarı gibi!
            Haberler Güncel 6'lı masa çingene pazarı gibi! Babacan adaylığını açıkladı, Davutoğlu FETÖ'cünün yayınına katıldı, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan kapıştı
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