6'lı masa çingene pazarı gibi! Babacan adaylığını açıkladı, Davutoğlu FETÖ'cünün yayınına katıldı, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan kapıştı

6'lı masanın 6 kez buluşup yine de aday çıkaramamalarının sebebi belli oldu. Hepsi farklı telden çalıyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylıktaki ısrarı bilinirken gelen Abdullah Gül salvosu ortalığı karıştırmıştı.
Abdullah Gül'ün adaylık ihtimali 6'lı masayı karıştırırken yeni bir çıkış daha geldi. Bu kez başrol Ali Babacan.
Ali Babacan, ortak adayın belirlenmemesi durumunda, "Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyım." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU ADAYSA BEN DE ADAYIM
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'da esnaf ziyaretine çıktı.
Vatandaşlarla çay içen Babacan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Babacan, bir vatandaştan gelen "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna cevap verdi.
"İLK TURDA KAZANMAK İSTİYORSAK İŞ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ"
Önlerindeki ilk hedefin altılı masa olarak ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek olduğunu söyleyen Ali Babacan, "Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin iş birliğiyle yürür." dedi.
Babacan, ortak aday konusunu henüz görüşmediklerini de sözlerine ekledi.
"ORTAK ADAY BELİRLENMEZSE HER PARTİNİN GENEL BAŞKANI DOĞAL BİR CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"
Babacan, ortak adayın belirlenmemesi durumunda ise, "Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyım." ifadelerini kullandı.
Önceliğin ortak aday konusunda mutabakat ve seçimin ilk turda kazanılmasının olduğunu belirten Babacan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: