6+1+1’in adayı Abdullah Gül! Mehmet Sevigen takvim.com.tr’de açıkladı: “En büyük kazığı İYİ Parti atacak, Kılıçdaroğlu HDP sempatizanı”

2023 seçimlerine giden süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın aday belirsizliği sürüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler de ön plana çıkarken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de zamanlaması manidar bir çıkış geldi.
Hakkında yıllar önce çıkan "Her milli bayramda hasta" iddialarını seçimlere giderayak yalanlama gereksinimi duyan Gül, akıllarda soru işareti bıraktı.
Bu gelişmeler ışığında CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği 6'lı masadaki aday belirsizliğini, Abdullah Gül'ün zamanlaması manidar çıkışını ve CHP içerisindeki son durumu Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen, eski Devlet Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ile konuştuk.
6'lı masanın yemek yemekten başka bir icraati olmadığına dikkat çeken Sevigen, masanın sadece 6 partiden ibaret olmadığına, HDP ve ABD'nin de masa üzerinde tahakküm kurduğuna 6+1+1 örneği ile dikkat çekti.
Sevigen şunları söyledi;
"DIŞARIDAN EMİR ALIRLARSA ALTINDAN KALKAMAZLAR"
6-7 kere toplandılar. Şeye döndü artık hanımların altın gününe. Birbirlerine yemek ikram ediyor arkadaşlar. 6+1 hatta 6+1+1… Biden muhalefeti destekleyeceğini söyledi. Erdoğan'ı devirmek için. Bizim arkadaşların hiçbirisi tepki göstermedi. Türkiye için dışarıdan talimat alırsanız, emir alırsanız onun altından kalkamazsınız. Yardım alırsanız borçlu kalırsınız.
6'lı masada aday kim olursa olsun eğer bunu düşmanlık üzerine kurarsanız hiçbir şey fark etmez. Burada siyasi partiler yok Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Erdoğan'ı sevenler ve sevmeyenler diye Türkiye ikiye ayrılmış. Yani oradan çıkacak bir isim kim olursa olsun çok fazla etkisi olmayacak. Dikkat bedin konuşmalarına, diyorlar ki biz belirleyeceğiz. Ama alttaki taban hiç onların umurlarında değil. Tıpış tıpış gidip y vereceksiniz gözüyle bakıyorlar ama durum öyle değil. Aday Türkiye'ye yönetecek mi, yönetemeyecek mi? Yetenekleri nedir, kabiliyetleri nedir bakmıyorlar.
6+1+1'İN ADAYI ABDULLAH GÜL
Abdullah Gül geçtiğimiz günlerde yaptığı zamanlaması manidar çıkışla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
Mehmet Sevigen, Gül'ün adaylığının geçen seçimden bu yana gündemde olduğuna dikkat çekerek "Yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" dedi
Eski CHP Genel Başkanı konuya ilişkin "Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen seçimden beri kafasında Abdullah Gül olduğuna inanan bir insanım. 3 yıldır bunu hep tekrarlıyorum. Kemal Bey'in kafasında bu var. Geçen dönem zaten Meral Hanım'ı ikna etselerdi aday Abdullah Gül olacaktı. Saadet Gül'ü aday olarak çıkardı. CHP zaten gitti görüştü, Kemal Bey de gitti. Fakat Meral Hanım'ı ikna olmayınca Muharrem İnce aradan çıktı. Ama ben daha Kemal Bey'in kafasından Abdullah Gül'ün çıktığına inanmıyorum. Yine bir fırsatını bulurlarsa, yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.
"ENTERASAN VEFASIZ BİR İNSAN"
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme çıkışı' ile ilgili sorduğu soruya yanıt veren Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun vefasız bir insan olduğunu söyledi;
Siyaset çok garip bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buralara kadar gelmesine neden olanlardan biri de benim. Partiye ben kaydettim. Ben birinci sıradayken o dördüncü sıralardaydı. Geldikleri yeri hep biz organize ettik. CHP olarak biz Kemal Bey'e parti Meclis'i üyeliği verdik. Milletvekilliği verdik. MKYK üyeliği verdik, genel başkan vekilliği verdik, büyükşehir belediye başkan adayı yaptık, grup başkanvekili yaptık… En önemli ne biliyor musunuz İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi yaptık. O bizim arkadaşlarımızın hiçbirisine randevu vermedi. Öyle enteresan vefasız bir insan.
DOĞRU ŞEYLERİ YANLIŞ İNSAN SÖYLÜYOR! TOPLUM KABUL ETMEZ
Helalleşmesini ben çok doğru bulmuyorum. Önce kendi insanları ile helalleşecek. Ama o kendinden sonraki dönemi yok sayıyor. Atatürk dönemini, Ecevit dönemini, İsmet Paşa ve Baykal dönemini yok sayıyor. Biz Kemal Bey olmadığı zaman Diyarbakır'dan vekil çıkardık şimdi işe orada 5. Partiyiz. Eğer iki ileri bir geri adım atarsan inanmazlar. O helalleşme hikayesine de Türkiye'den kimsenin inandığını sanmıyorum. Yani öyle bir tur atıyor, özür diliyor, muhafazakarlara gidiyor ama göreceğiz yaşayacağız. Çünkü yaptıklarınız yapacaklarınızın referansı olur. Senin geçmişine baktıkları zaman neler yaptığını, ne sözler verip tutmadığını toplum görüyor. Doğru şeyleri yanlış insan söylediği zaman toplumda makbul görmüyor.
"KILIÇDAROĞLU ATATÜRKÇÜLERDEN VE MİLLİYETÇİLERDEN İNTİKAM ALIYOR"
Kemal Bey, Atatürkçülerden milliyetçilerden, ulusalcılardan intikam alıyor. Partiyi tamamen değiştirdi. 2010'dan sonra Gandhi Kemal diye geldi, ondan sonra ne olduğu ortada. 12 yıldır seçim kaybediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ten daha çok CHP'nin başında kaldı. Bakın şöyle bir kadroları inceleyin… Deniz Baykal'a kumpas kasediyle geldiler, Baykal'ın bir mahkemesine gitmedi. Müdahil olmadılar. Bir tek milletvekili ve avukatrı göndermediler. Bütün arkadaşlarımızın hakkını yediler. Partiyi tamamen değiştirdi. CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekilleri atamayla yapıldı.
"ERDOĞAN'A TEK ADAM DİYOR ÖNCE AYNAYA BAKIP KENDİSİNİ GÖRSÜN"
Oturuyor geceleri video çekiyor. Bizim parti politikalarını söylemek için Meclis grubumuz var, kurultayımız var bir de MYK var. Bunların hepsini yok saydı bütün kurumları allak bullak etti. Tayyip Bey'e tek adam diyor ya hani CHP içerisinde tek adam o. Parti tabanı kan ağlıyor. İstanbul'da 4900 kişi istifa etmiş, Ankara'da İzmir'de 3'er bin 4'er bin kişi istifa ediyor partiden. Elazığ'da Kırklareli'nde ihraç ediyorlar. Yani partide kendinden olmayanları dışlıyorlar. Başkasına tek adam diyeceğine önce aynaya bakıp kendisini görmesi lazım.
Parti böyle değişti, değerleri yok edildi. Atatürk'e Atatürk diyemeyen bir il başkanı, asılsız Ermeni iddialarını destekleyen bir il başkanı ile hareket ediyoruz. PKK'ya PYD'ye terör örgütü diyemeyen milletvekilleri var.
SEVİGEN: KILIÇDAROĞLU'NU CHP'YE KAYDETTİĞİM İÇİN TOPLUMDAN ÖZÜR DİLİYORUM
Kurucu partinin böyle mi olması lazım Atatürk'ün de İsmet Paşa'nın da Ecevit'in de kemikleri sızlıyor. Bunun kabahati de bizdendir. Ben toplumdan özür diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu partiye kaydettiğim için… Ama bilemezsin tabi kavun değil ki koklayasın.
"FETÖ'DEN GELEN KASETLERİ GÖSTERİYOR"
CHP'nin eski dönemdeki siyasi nezaketten uzak bir tutum sergilediğine ışık tutan Mehmet Sevigen, "Bak Ahmet siz bilmezsiniz ya da okumuşsundur… Türkiye'de ne kadar rakip olursan ol, eğer iktidarda olan biri yurt dışındayken içeride muhalefet partileri onu eleştirmezdi. Menderes yurt dışında Türkiye ile ilgili çalışırken İsmet Paşa onu eleştirmezmiş. Şimdi Tayyip Bey yurt dışında çalışıyor, Kemal Bey içeride FETÖ'den gelen kasetleri gösteriyor. Bu bize (CHP'ye) hiç yakışmıyor" dedi.