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    • 04.09.2022 18:33
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    • 04.09.2022 18:33
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    6+1+1’in adayı Abdullah Gül! Mehmet Sevigen takvim.com.tr’de açıkladı: “En büyük kazığı İYİ Parti atacak, Kılıçdaroğlu HDP sempatizanı”

    Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal’ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen,  takvim.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Zeren’in sorularını yanıtlayan Sevigen, masanın 6 kişiden ibaret olmadığını işaret ederek 6+1+1 formülü ile HDP ve ABD’nin masaya tahakküm kurduğuna dikkat çekti. Abdullah Gül’ün geçtiğimiz günlerde yaptığı zamanlaması manidar çıkışı da değerlendiren Mehmet Sevigen, Gül için zemin hazırlandığını söyleyerek Meral Akşener’in ikna olması durumunda masanın adayının Abdullah Gül olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun en büyük kazığı İYİ Parti’den yiyeceğini söyleyen Sevigen, helalleşme söyleminin de ‘hikaye’ olduğunu belirterek “Yaptıkları yapacaklarının referansı. Geçmişte sözler verip tutmadı” şeklinde konuştu. Eski CHP Genel Sekreteri,“Ben toplumdan özür diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu partiye kaydettiğim için” dedi.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    6+1+1’in adayı Abdullah Gül!

    2023 seçimlerine giden süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın aday belirsizliği sürüyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler de ön plana çıkarken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de zamanlaması manidar bir çıkış geldi.

    Hakkında yıllar önce çıkan "Her milli bayramda hasta" iddialarını seçimlere giderayak yalanlama gereksinimi duyan Gül, akıllarda soru işareti bıraktı.



    Bu gelişmeler ışığında CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği 6'lı masadaki aday belirsizliğini, Abdullah Gül'ün zamanlaması manidar çıkışını ve CHP içerisindeki son durumu Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen, eski Devlet Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ile konuştuk.

    6'lı masanın yemek yemekten başka bir icraati olmadığına dikkat çeken Sevigen, masanın sadece 6 partiden ibaret olmadığına, HDP ve ABD'nin de masa üzerinde tahakküm kurduğuna 6+1+1 örneği ile dikkat çekti.

    Sevigen şunları söyledi;

    "DIŞARIDAN EMİR ALIRLARSA ALTINDAN KALKAMAZLAR"
    6-7 kere toplandılar. Şeye döndü artık hanımların altın gününe. Birbirlerine yemek ikram ediyor arkadaşlar. 6+1 hatta 6+1+1… Biden muhalefeti destekleyeceğini söyledi. Erdoğan'ı devirmek için. Bizim arkadaşların hiçbirisi tepki göstermedi. Türkiye için dışarıdan talimat alırsanız, emir alırsanız onun altından kalkamazsınız. Yardım alırsanız borçlu kalırsınız.

    6'lı masada aday kim olursa olsun eğer bunu düşmanlık üzerine kurarsanız hiçbir şey fark etmez. Burada siyasi partiler yok Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Erdoğan'ı sevenler ve sevmeyenler diye Türkiye ikiye ayrılmış. Yani oradan çıkacak bir isim kim olursa olsun çok fazla etkisi olmayacak. Dikkat bedin konuşmalarına, diyorlar ki biz belirleyeceğiz. Ama alttaki taban hiç onların umurlarında değil. Tıpış tıpış gidip y vereceksiniz gözüyle bakıyorlar ama durum öyle değil. Aday Türkiye'ye yönetecek mi, yönetemeyecek mi? Yetenekleri nedir, kabiliyetleri nedir bakmıyorlar.



    6+1+1'İN ADAYI ABDULLAH GÜL
    Abdullah Gül geçtiğimiz günlerde yaptığı zamanlaması manidar çıkışla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

    Mehmet Sevigen, Gül'ün adaylığının geçen seçimden bu yana gündemde olduğuna dikkat çekerek "Yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" dedi

    Eski CHP Genel Başkanı konuya ilişkin "Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen seçimden beri kafasında Abdullah Gül olduğuna inanan bir insanım. 3 yıldır bunu hep tekrarlıyorum. Kemal Bey'in kafasında bu var. Geçen dönem zaten Meral Hanım'ı ikna etselerdi aday Abdullah Gül olacaktı. Saadet Gül'ü aday olarak çıkardı. CHP zaten gitti görüştü, Kemal Bey de gitti. Fakat Meral Hanım'ı ikna olmayınca Muharrem İnce aradan çıktı. Ama ben daha Kemal Bey'in kafasından Abdullah Gül'ün çıktığına inanmıyorum. Yine bir fırsatını bulurlarsa, yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.



    "ENTERASAN VEFASIZ BİR İNSAN"
    Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme çıkışı' ile ilgili sorduğu soruya yanıt veren Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun vefasız bir insan olduğunu söyledi;

    Siyaset çok garip bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buralara kadar gelmesine neden olanlardan biri de benim. Partiye ben kaydettim. Ben birinci sıradayken o dördüncü sıralardaydı. Geldikleri yeri hep biz organize ettik. CHP olarak biz Kemal Bey'e parti Meclis'i üyeliği verdik. Milletvekilliği verdik. MKYK üyeliği verdik, genel başkan vekilliği verdik, büyükşehir belediye başkan adayı yaptık, grup başkanvekili yaptık… En önemli ne biliyor musunuz İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi yaptık. O bizim arkadaşlarımızın hiçbirisine randevu vermedi. Öyle enteresan vefasız bir insan.

    DOĞRU ŞEYLERİ YANLIŞ İNSAN SÖYLÜYOR! TOPLUM KABUL ETMEZ
    Helalleşmesini ben çok doğru bulmuyorum. Önce kendi insanları ile helalleşecek. Ama o kendinden sonraki dönemi yok sayıyor. Atatürk dönemini, Ecevit dönemini, İsmet Paşa ve Baykal dönemini yok sayıyor. Biz Kemal Bey olmadığı zaman Diyarbakır'dan vekil çıkardık şimdi işe orada 5. Partiyiz. Eğer iki ileri bir geri adım atarsan inanmazlar. O helalleşme hikayesine de Türkiye'den kimsenin inandığını sanmıyorum. Yani öyle bir tur atıyor, özür diliyor, muhafazakarlara gidiyor ama göreceğiz yaşayacağız. Çünkü yaptıklarınız yapacaklarınızın referansı olur. Senin geçmişine baktıkları zaman neler yaptığını, ne sözler verip tutmadığını toplum görüyor. Doğru şeyleri yanlış insan söylediği zaman toplumda makbul görmüyor.

    "KILIÇDAROĞLU ATATÜRKÇÜLERDEN VE MİLLİYETÇİLERDEN İNTİKAM ALIYOR"
    Kemal Bey, Atatürkçülerden milliyetçilerden, ulusalcılardan intikam alıyor. Partiyi tamamen değiştirdi. 2010'dan sonra Gandhi Kemal diye geldi, ondan sonra ne olduğu ortada. 12 yıldır seçim kaybediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ten daha çok CHP'nin başında kaldı. Bakın şöyle bir kadroları inceleyin… Deniz Baykal'a kumpas kasediyle geldiler, Baykal'ın bir mahkemesine gitmedi. Müdahil olmadılar. Bir tek milletvekili ve avukatrı göndermediler. Bütün arkadaşlarımızın hakkını yediler. Partiyi tamamen değiştirdi. CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekilleri atamayla yapıldı.



    "ERDOĞAN'A TEK ADAM DİYOR ÖNCE AYNAYA BAKIP KENDİSİNİ GÖRSÜN"
    Oturuyor geceleri video çekiyor. Bizim parti politikalarını söylemek için Meclis grubumuz var, kurultayımız var bir de MYK var. Bunların hepsini yok saydı bütün kurumları allak bullak etti. Tayyip Bey'e tek adam diyor ya hani CHP içerisinde tek adam o. Parti tabanı kan ağlıyor. İstanbul'da 4900 kişi istifa etmiş, Ankara'da İzmir'de 3'er bin 4'er bin kişi istifa ediyor partiden. Elazığ'da Kırklareli'nde ihraç ediyorlar. Yani partide kendinden olmayanları dışlıyorlar. Başkasına tek adam diyeceğine önce aynaya bakıp kendisini görmesi lazım.

    Parti böyle değişti, değerleri yok edildi. Atatürk'e Atatürk diyemeyen bir il başkanı, asılsız Ermeni iddialarını destekleyen bir il başkanı ile hareket ediyoruz. PKK'ya PYD'ye terör örgütü diyemeyen milletvekilleri var.

    SEVİGEN: KILIÇDAROĞLU'NU CHP'YE KAYDETTİĞİM İÇİN TOPLUMDAN ÖZÜR DİLİYORUM
    Kurucu partinin böyle mi olması lazım Atatürk'ün de İsmet Paşa'nın da Ecevit'in de kemikleri sızlıyor. Bunun kabahati de bizdendir. Ben toplumdan özür diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu partiye kaydettiğim için… Ama bilemezsin tabi kavun değil ki koklayasın.

    "FETÖ'DEN GELEN KASETLERİ GÖSTERİYOR"
    CHP'nin eski dönemdeki siyasi nezaketten uzak bir tutum sergilediğine ışık tutan Mehmet Sevigen, "Bak Ahmet siz bilmezsiniz ya da okumuşsundur… Türkiye'de ne kadar rakip olursan ol, eğer iktidarda olan biri yurt dışındayken içeride muhalefet partileri onu eleştirmezdi. Menderes yurt dışında Türkiye ile ilgili çalışırken İsmet Paşa onu eleştirmezmiş. Şimdi Tayyip Bey yurt dışında çalışıyor, Kemal Bey içeride FETÖ'den gelen kasetleri gösteriyor. Bu bize (CHP'ye) hiç yakışmıyor" dedi.



        Ahmet Zeren: Erdoğan'ın Davos'taki tarihi çıkışı sonrası Deniz Baykal örneği var

        Sevigen: Baykal "dik olarak gel buraya biz seni karşılarız" dedi

        Yurt dışına giderlerken Baykal'la görüşmeden muhalefet ile diyalog kurmadan gitmezlerdi bunlar. Öyle bir terbiye vardı.

        KILIÇDAROĞLU'NA: "SANA EN BÜYÜK KAZIĞI İYİ PARTİ ATACAK"
        Biz 27.8'de bıraktık şimdi parti 17 kararsızlar dağılmadan önce kararsızlar dağıldı mı 23-25. Büyütemiyorsan kardeşim 12 yıl oldu, 10 seçim kaybettin günah değil mi bu insanların önüne kesiyorsun bıraksana.

        Cumhurbaşkanı olacağım diyorsun e ol… Olamıyorsun. Çık bakalım. Ben iddia ediyorum sana en büyük kazığı İYİ Parti atacak.

        (Buğra Kavuncu'nun adaylık için Mansur Yavaş'ı işaret etmesi) Meral Akşener'den habersiz konuşabilir mi bunu? Ne haddine düşmüş? Akşener müdahale etti mi etmedi. O laf öyle kaynadı gitti.



        TEZKEREYE 'HAYIR' OYU VERİLMESİ
        CHP'nin daha önce 'evet' oyu verdiği tezkereye şu sıralar 'hayır' oyu vererek karşı bir tutum sergilemesi birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

        Ahmet ben denizcilikten sorumlu eski devlet bakanıyım. Libya konusunda 'ne işimiz var' dedikleri zaman Kıbrıs çıkarması aklıma geldi. Deniz Baykal Maliye Bakanı, Ecevit Başbakan… Deniz Baykal Libya'da Kaddafi'yi bir çadırda yakalıyor. Libya, Kıbrıs çıkarması uçak dolusu teçhizat gönderdi.

        Libya ile anlaşmamız var diyorum reddediyorlar. Bunun için ben, partiden ihraç edeceklerdi. Sen iktidarın söylediği şeyi savunuyorsun diye.

        30 km sınır belirledik. Diyoruz ki oradan bize ateş ediyorlar, saldırıyorlar. Sen kendi evinde mi karşılarsın sana saldıranı yoksa sana ateş edenin hududunda mı? Biz oraya kavga etmeye gitmiyoruz, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Askerlerimizi şehit ediliyor, her gün bir terör örgütü kuruluyor.. Yanımızda bir terör devleti kurulmasın diye gidiyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum.


        Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na: HDP sempatizanı

        PYD'Yİ "TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ" DİYOR
        Biz bunu söylerken Kemal Bey bunun tam tersini yapıyor. PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyor, onları kendilerini kurtarmaya çalışan insanlar olarak tanımlıyor. Böyle bakan bir insanla biz nasıl iktidar olacağız?

        "KEMAL BEY HDP SEMPATİZANI"
        Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yakın temasta olduğunun altını çizerek "Kemal Bey, HDP sempatizanı bir CHP'lidir. Bunu bilerek söylüyorum. Yoksa bu olaylar olur mu?" dedi.


            Fotoğrafta: Ünal Çeviköz

            SEVİGEN: ÇEVİKÖZ'ÜN CHP'DE BULUNMASINDAN ZUL DUYUYORUM
            Ünal Çeviköz'ün Karabağ savaşı sırasındaki tepki çeken sözleri ve Mavi Vatan davasında Türkiye'yi yayılmacı olarak tanımlası;

            Ünal Çeviköz'ü ciddiye almayın. Yıllardır Karabağ'da katliam var, soydaşlarımız katlediliyor. İHA ve SİHA'larla yardım ediyoruz, oradan diyor ki "Cihatçıları savaştırıyor", "Yunanistan'ı kışkırtan ülke Türkiye'dir" diyor. Adalar'da silahlanmayla ilgili sakın önerge vermeyin diye milletvekillerine genel başkan yardımcısı olarak yazı yazıyor. Bu adam parti meclisinden seçime giriyor, Kılıçdaroğlu kurultaya inat bu adamı başdanışman olarak sanki genel başkan yardımcısı sıfatıyla ona yetki vererek bu lafları söyletiyor. Yahu böyle bir adam bizim dış politakamızı mı belirleyecek Allah aşkına. Libya'da Suriye'de ne işiniz var diyen adam, Mavi Vatan mücadelesinde "Türkiye tahrik ediyor" diyen bir adam… Gidip bizi NATO'ya girmeye hazırlanan Finlandiya ve İsveç'e şikayet etti. "Türkiye'nin dediklerini siz kabul etmeyin. Biz nasıl olsa iktidara geleceğiz o zaman sizi NATO'ya alırız" böyle diyen bir adamın CHP'de bulunmasından zul duyuyorum. İkinci dönem kurucu olduğu için zul duyuyorum. Gerçekten beni en çok üzen olaylardan bir tanesi budur.




            MUHARREM İNCE'NİN 'MANGIR MEDYASI' SÖYLEMİ
            " A Haber'e çıktığım, SABAH'a röportaj verdiğim için ihraç edildim"

            Ben bu işlere çok üzülüyorum. Bu televizyonların bir tanesi de bizim dönemimizde kuruldu. Biz A Haber'e çıktığımız için, SABAH'a röportaj verdiğimiz için ihraç ediliyoruz. Söylediklerimize dikkat etmiyorlar da SABAH'a röportaj vermeme dikkat ediyorlar.

            Bu arkadaşlar farkında olmadan Türkiye'ye o kadar büyük yanlış yapıyorlar ki…

            6'lı masada bir tane sol var mı. Bu dediğimiz kanallar her gün Davutoğlu'nu, Karamollaoğlu'nu, Babacan'ı çıkarıyorlar… En çok da Meral Hanım'ı şişiriyorlar. Bunların hepsi sağ görüşlü değil mi.

            (Madımak olaylarını hatırlattı) Kemal Bey şimdi Karamollaoğlu'nun elinden tutacak onunla dolaşacak, Muharrem İnce'Yi, Mustafa Sarıgül'ü ya da bizim eski arkadaşları dışarıda bırakacak. Bir yanda da CHP zihniyeti ile 50 yıldır savaşıyorum diyen Davutoğlu ile masaya oturacak öbür arkadaşları dışarıda bırakacak. Bunların büyümesine de en büyük yardım eden bizim o sol basındır.

            Buradan sesleniyorum. Ya hu arkadaşlar bir partide muhalefet olmaz mı, bizi niye çıkarmıyorsunuz… Bizi de çıkartın düşüncelerimizi söyleyelim. Kemal bey yanlış yapıyor, bunu anlatmak lazım değil mi? Sosyal demokrat bir partide muhalefet olmaz mı? Bizim karşımızda yüzlerce muhalefet vardı.

            "AYKUT ERDOĞDU'NUN KABAHATİNDEN DOLAYI SESİ KESİLDİ"
            O bir tanesi diyor ya hani (Aykut Erdoğdu) "TRT'de canlı yayında yargılayacağız"… Tövbe estağfurullah! Ya hu sen kimsin? Böyle dersen bu partiye oy verirler mi? Gerçi şimdi sesi kesildi biraz yaptığı kabahatten dolayı. Sesi kesildi bir kenarda duruyor ama böyle diyor.


            Fotoğrafta: Deniz Baykal

            DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
            CHP'de Deniz Baykal'ın görev yaptığı süreçte en yakınında bulunan isimlerden biri olan eski CHP Genel Sekteri Mehmet Sevigen, Baykal'la düzenli olarak görüştüğünü söyledi.

            Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Sevigen, "Gayet iyi, Akıl durumu çok iyi düşüncesini aktarıyor. Türkiye ile ilgili düşüncelerini aktarıyor, söylüyor. Fiziksel olarak da ayağa kalkıyor oturuyor, hayatını devam ettirmeye çalışıyor" dedi.

            Baykal 6'lı masayı yakından takip ediyor…

            Deniz Baykal'ın 6'lı masayı takip ettiğini söyleyen Mehmet Sevigen, " Baykal izliyorum gözlüyorum, bakalım ne çıkacak dedi" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel 6+1+1’in adayı Abdullah Gül! Mehmet Sevigen takvim.com.tr’de açıkladı: “En büyük kazığı İYİ Parti atacak, Kılıçdaroğlu HDP sempatizanı”
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