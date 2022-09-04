6+1+1’in adayı Abdullah Gül! Mehmet Sevigen takvim.com.tr’de açıkladı: “En büyük kazığı İYİ Parti atacak, Kılıçdaroğlu HDP sempatizanı”





6+1+1'İN ADAYI ABDULLAH GÜL

Abdullah Gül geçtiğimiz günlerde yaptığı zamanlaması manidar çıkışla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.



Mehmet Sevigen, Gül'ün adaylığının geçen seçimden bu yana gündemde olduğuna dikkat çekerek "Yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" dedi



Eski CHP Genel Başkanı konuya ilişkin "Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen seçimden beri kafasında Abdullah Gül olduğuna inanan bir insanım. 3 yıldır bunu hep tekrarlıyorum. Kemal Bey'in kafasında bu var. Geçen dönem zaten Meral Hanım'ı ikna etselerdi aday Abdullah Gül olacaktı. Saadet Gül'ü aday olarak çıkardı. CHP zaten gitti görüştü, Kemal Bey de gitti. Fakat Meral Hanım'ı ikna olmayınca Muharrem İnce aradan çıktı. Ama ben daha Kemal Bey'in kafasından Abdullah Gül'ün çıktığına inanmıyorum. Yine bir fırsatını bulurlarsa, yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.









"ENTERASAN VEFASIZ BİR İNSAN"

Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme çıkışı' ile ilgili sorduğu soruya yanıt veren Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun vefasız bir insan olduğunu söyledi;



Siyaset çok garip bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buralara kadar gelmesine neden olanlardan biri de benim. Partiye ben kaydettim. Ben birinci sıradayken o dördüncü sıralardaydı. Geldikleri yeri hep biz organize ettik. CHP olarak biz Kemal Bey'e parti Meclis'i üyeliği verdik. Milletvekilliği verdik. MKYK üyeliği verdik, genel başkan vekilliği verdik, büyükşehir belediye başkan adayı yaptık, grup başkanvekili yaptık… En önemli ne biliyor musunuz İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi yaptık. O bizim arkadaşlarımızın hiçbirisine randevu vermedi. Öyle enteresan vefasız bir insan.



DOĞRU ŞEYLERİ YANLIŞ İNSAN SÖYLÜYOR! TOPLUM KABUL ETMEZ

Helalleşmesini ben çok doğru bulmuyorum. Önce kendi insanları ile helalleşecek. Ama o kendinden sonraki dönemi yok sayıyor. Atatürk dönemini, Ecevit dönemini, İsmet Paşa ve Baykal dönemini yok sayıyor. Biz Kemal Bey olmadığı zaman Diyarbakır'dan vekil çıkardık şimdi işe orada 5. Partiyiz. Eğer iki ileri bir geri adım atarsan inanmazlar. O helalleşme hikayesine de Türkiye'den kimsenin inandığını sanmıyorum. Yani öyle bir tur atıyor, özür diliyor, muhafazakarlara gidiyor ama göreceğiz yaşayacağız. Çünkü yaptıklarınız yapacaklarınızın referansı olur. Senin geçmişine baktıkları zaman neler yaptığını, ne sözler verip tutmadığını toplum görüyor. Doğru şeyleri yanlış insan söylediği zaman toplumda makbul görmüyor.



"KILIÇDAROĞLU ATATÜRKÇÜLERDEN VE MİLLİYETÇİLERDEN İNTİKAM ALIYOR"

Kemal Bey, Atatürkçülerden milliyetçilerden, ulusalcılardan intikam alıyor. Partiyi tamamen değiştirdi. 2010'dan sonra Gandhi Kemal diye geldi, ondan sonra ne olduğu ortada. 12 yıldır seçim kaybediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ten daha çok CHP'nin başında kaldı. Bakın şöyle bir kadroları inceleyin… Deniz Baykal'a kumpas kasediyle geldiler, Baykal'ın bir mahkemesine gitmedi. Müdahil olmadılar. Bir tek milletvekili ve avukatrı göndermediler. Bütün arkadaşlarımızın hakkını yediler. Partiyi tamamen değiştirdi. CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekilleri atamayla yapıldı.