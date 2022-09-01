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    • 01.09.2022 23:12
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    Kılıçdaroğlu'ndan "HDP'yi şeytanlaştırmıyoruz görüşüyoruz" itirafı, Mithat Sancar'a övgü dolu sözler: Adaylığını istemeyen Akşener'e net gönderme

    CHP ve saman altından su yürüttüğü HDP arasındaki ittifak bir kez daha gözler önüne serildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi şeytanlaştırmadıklarını söyleyerek 2019'daki yerel seçimlerde HDP'nin CHP'ye olan oy katkısını onayladı. Kılıçdaroğlu, HDP'den bugün kendilerine yapılan 'ortak aday' çağrısına da yeşil ışık yaktı. CHP Genel Başkanı'nın "HDP'yi şeytanlaştırmıyoruz, görüşüyoruz" itirafı, HDP ile ortak adaya olumlu bakması ve Mithat Sancar'a övgüler düzmesi, Meral Akşener'e gönderme olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan HDP sözleri! Akşener’e gönderme

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "HDP'Yİ ŞEYTANLAŞTIRMIYORUZ"
    İttifak ortakları HDP'nin son dönemde şeytanlaştırıldığı yönünde kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biz HDP'yi şeytanlaştırmak istemiyoruz. Bütün partilerle görüşüyoruz. AK Parti, MHP, BBP ile de görüşüyoruz. Demokrasiden yanayız. Her türlü düşünce özgürce ifade edilmeli. Düşünceleri beğenir ya da beğenmezsiniz katılırsınız ya da katılmazsınız." diye konuştu.





    HDP İLE İTTİFAKI ONAYLAYIP: İSTANBUL SEÇİMLERİNDE KATKISI OLDU
    Sunucunun HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde kendileriyle kurduğu ittifakı hatırlatması ve "HDP, İstanbul seçimlerinde iyi bir oy katkısı yaptı" sorusuna "Evet" diyerek onay veren CHP lideri, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ı, "Mithat Bey saygın bir bilim insanı. Ankara Hukuku 1.'likle bitiren kendi alanında, dünyada saygınlığı olan bir hukukçu." diyerek öve öve bitiremedi.

    HDP'nin altılı masada olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşa gidiyorsunuz ve iktidarı belirliyorsunuz. HDP bizim masada yok, ben gider konuşurum zaten konuşuyorum. Türkiye yine kucaklaşır. Kucaklaşıyoruz. Halkıyla kucaklaşmayan bir siyasi parti, siyaset yapabilir mi? 85 milyonu kucaklarız." dedi.



    HDP İLE ORTAK ADAYA OLUMLU BAKIYOR
    HDP'den bugün kendilerine yapılan 'ortak aday' çağrısına da olumlu baktıklarını ifade eden CHP lideri, "Altı lider bir aradayız, zaten HDP de ayrı bir ittifak oluşturuyor gazetelerden öyle okuyorum. Cumhurbaşkanı adayımız birinci turda kazanır. Adaylığı belirlersek oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.



        AKŞENER VE İYİ PARTİ'YE: SİZ YOKSANIZ HDP VAR
        2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediği herkes tarafından biliniyor.

        Kılıçdaroğlu'nun bu talebi ve hamleleri İYİ Parti diğer ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.



        Akşener ve İYİ Parti 'kazanacak aday olmalı' mesajı vererek CHP Genel Başkanı'na her seferinden kapıyı kapatıyor.

        CHP Genel Başkanı'nın "HDP'yi şeytanlaştırmıyoruz, görüşüyoruz" itirafı, HDP ile ortak adaya olumlu bakması ve Mithat Sancar'a övgüler düzmesi, Meral Akşener'e gönderme olarak yorumlandı.



        Bilindiği üzere Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyip Mansur Yavaş'a yol yapıyor.

        HDP'den de Mithat Sancar başta olmak üzere Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a veto geliyor.
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            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan "HDP'yi şeytanlaştırmıyoruz görüşüyoruz" itirafı, Mithat Sancar'a övgü dolu sözler: Adaylığını istemeyen Akşener'e net gönderme
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