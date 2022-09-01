Kılıçdaroğlu'ndan "HDP'yi şeytanlaştırmıyoruz görüşüyoruz" itirafı, Mithat Sancar'a övgü dolu sözler: Adaylığını istemeyen Akşener'e net gönderme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HDP'Yİ ŞEYTANLAŞTIRMIYORUZ"
İttifak ortakları HDP'nin son dönemde şeytanlaştırıldığı yönünde kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biz HDP'yi şeytanlaştırmak istemiyoruz. Bütün partilerle görüşüyoruz. AK Parti, MHP, BBP ile de görüşüyoruz. Demokrasiden yanayız. Her türlü düşünce özgürce ifade edilmeli. Düşünceleri beğenir ya da beğenmezsiniz katılırsınız ya da katılmazsınız." diye konuştu.
HDP İLE İTTİFAKI ONAYLAYIP: İSTANBUL SEÇİMLERİNDE KATKISI OLDU
Sunucunun HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde kendileriyle kurduğu ittifakı hatırlatması ve "HDP, İstanbul seçimlerinde iyi bir oy katkısı yaptı" sorusuna "Evet" diyerek onay veren CHP lideri, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ı, "Mithat Bey saygın bir bilim insanı. Ankara Hukuku 1.'likle bitiren kendi alanında, dünyada saygınlığı olan bir hukukçu." diyerek öve öve bitiremedi.
HDP'nin altılı masada olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşa gidiyorsunuz ve iktidarı belirliyorsunuz. HDP bizim masada yok, ben gider konuşurum zaten konuşuyorum. Türkiye yine kucaklaşır. Kucaklaşıyoruz. Halkıyla kucaklaşmayan bir siyasi parti, siyaset yapabilir mi? 85 milyonu kucaklarız." dedi.
HDP İLE ORTAK ADAYA OLUMLU BAKIYOR
HDP'den bugün kendilerine yapılan 'ortak aday' çağrısına da olumlu baktıklarını ifade eden CHP lideri, "Altı lider bir aradayız, zaten HDP de ayrı bir ittifak oluşturuyor gazetelerden öyle okuyorum. Cumhurbaşkanı adayımız birinci turda kazanır. Adaylığı belirlersek oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.