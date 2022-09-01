Kılıçdaroğlu'ndan "HDP'yi şeytanlaştırmıyoruz görüşüyoruz" itirafı, Mithat Sancar'a övgü dolu sözler: Adaylığını istemeyen Akşener'e net gönderme









HDP İLE İTTİFAKI ONAYLAYIP: İSTANBUL SEÇİMLERİNDE KATKISI OLDU

Sunucunun HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde kendileriyle kurduğu ittifakı hatırlatması ve "HDP, İstanbul seçimlerinde iyi bir oy katkısı yaptı" sorusuna "Evet" diyerek onay veren CHP lideri, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ı, "Mithat Bey saygın bir bilim insanı. Ankara Hukuku 1.'likle bitiren kendi alanında, dünyada saygınlığı olan bir hukukçu." diyerek öve öve bitiremedi.



HDP'nin altılı masada olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşa gidiyorsunuz ve iktidarı belirliyorsunuz. HDP bizim masada yok, ben gider konuşurum zaten konuşuyorum. Türkiye yine kucaklaşır. Kucaklaşıyoruz. Halkıyla kucaklaşmayan bir siyasi parti, siyaset yapabilir mi? 85 milyonu kucaklarız." dedi.