6'lı masada ortalık toz duman! Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için adının geçmesi bile CHP'lileri çıldırtmaya yetti

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın aday belirsizliği sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolunda giriştiği çabalar ve attığı adımlar İYİ Parti vetosuna takılırken bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.
GÜL'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ
Abdullah Gül, 30 Ağustos'tan bir gün önce "Yarın 30 ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum." dedi.
Abdullah Gül'ün yıllar sonra hakkındaki iddiaları tekzip etmesi etmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Gül'ün yaklaşan seçimler öncesi yaptığı bu çıkış 'adaylık hamlesi' olarak yorumlandı.
ABDULLAH GÜL VE CHP'Lİ VEKİL ARASINDA ADAYLIK DİYALOĞU
Akıllarda yer eden soru işaretleri gölgesinde 6'lı masayı ve CHP'yi karıştıracak bomba bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille görüşme yaptığını iddia ederek söz konusu görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor" şeklinde konuştu.
Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:
CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.
Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?
CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.
Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar.
"KEMAL'İN KAZANMA ŞANSI YOK" DEDİ MANSUR'A 'YETERSİZ' GÖNDERMESİ
Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:
"Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"
Abdullah Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Türkiye'de kazanma şansı yok" sözleri ve "Bu makam çocuk oyuncağı değil" diyerek Mansur Yavaş'ın yetersiz olduğunu vurgulamasının etkileri sürerken, zamanlaması manidar bu çıkışın CHP ve ittifak ortaklarınca nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.