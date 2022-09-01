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    • Güncel
    • 01.09.2022 12:22
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    • 01.09.2022 12:28
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    6'lı masada ortalık toz duman! Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için adının geçmesi bile CHP'lileri çıldırtmaya yetti

    6'lı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Meral Akşner, son günlerde adaylık için nabız yokluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da cumhurbaşkanlığı adaylığı sevdasından geçmiyor. 6'lı masadaki bu kaosa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de ortak oldu. 30 Ağustos öncesi manidar bir video çeken Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu için 'kazanma şansı yok' Mansur Yavaş için de 'yetersiz' göndermesi yaptı. CHP'li isimler ise Gül'ün adının geçmesine çıldırmış durumda. Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Özgür Özel yaptıkları açıklamalarla Abdullah Gül'e sert çıktı. Hatta Yarkadaş "Abdullah Gül ile kazanılacak bir seçimdense, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla kaybetmeyi 100 bin kere tercih ederim" ifadelerini kullandı. İşte 6'lı masa ve Abdullah Gül etrafında yaşanan son gelişmeler...

    Gül’ün dikeni bile CHP’lilere fena battı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın aday belirsizliği sürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolunda giriştiği çabalar ve attığı adımlar İYİ Parti vetosuna takılırken bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.

    GÜL'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ
    Abdullah Gül, 30 Ağustos'tan bir gün önce "Yarın 30 ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum." dedi.

    Abdullah Gül'ün yıllar sonra hakkındaki iddiaları tekzip etmesi etmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Gül'ün yaklaşan seçimler öncesi yaptığı bu çıkış 'adaylık hamlesi' olarak yorumlandı.

    ABDULLAH GÜL VE CHP'Lİ VEKİL ARASINDA ADAYLIK DİYALOĞU
    Akıllarda yer eden soru işaretleri gölgesinde 6'lı masayı ve CHP'yi karıştıracak bomba bir iddia ortaya atıldı.

    Gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille görüşme yaptığını iddia ederek söz konusu görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

    Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor" şeklinde konuştu.

    Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:

    CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.

    Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?

    CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

    Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar.

    "KEMAL'İN KAZANMA ŞANSI YOK" DEDİ MANSUR'A 'YETERSİZ' GÖNDERMESİ
    Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:

    "Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"

    Abdullah Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Türkiye'de kazanma şansı yok" sözleri ve "Bu makam çocuk oyuncağı değil" diyerek Mansur Yavaş'ın yetersiz olduğunu vurgulamasının etkileri sürerken, zamanlaması manidar bu çıkışın CHP ve ittifak ortaklarınca nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

        CHP'DE ORTALIK KARIŞTI
        Abdullah Gül'ün bu açıklamaları sonrası CHP'de adeta ortalık karıştı. Eren Erdem, Özgür Özel ve Barış Yarkadaş üst üste açıklamalar yaparak Gül'ün sözlerine tepki gösterdi.

        "ADAYLIĞI SÖZ KONUSU DAHİ DEĞİLDİR"
        Eren Erdem, Abdullah Gül'ün söz konusu aday olabileceği iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdem "Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal ve tüzel kişiliğini temsil eden kurulların gündeminde Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusu dahi değildir." dedi.

        Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6'lı masaya önereceği ismin Kemal Kılıçdaroğlu olacağını ve ortak aday olunması halinde 13. Cumhurbaşkanı olacağını kaydetti.

        Erdem "Cumhuriyet Halk Partisinin 6'lı masaya önereceği Cumhurbaşkanı adayı; Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ve ortak aday olması halinde; 13. CB olacaktır" dedi.

        "GEÇMİŞTEKİ İSİMLERİ BOŞUNA ANMAYIN"
        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacak bir aday çıkartacağız. Geçmişteki isimleri boşuna anmayın. Seçmenin eli titreyecek hadi seçim gelsin de oy vereyim ben bu adaya diye." ifadelerini kullandı.

            "KILIÇDAROĞLU İLE 100 BİN KERE KAYBETMEYİ TERCİH EDERİM"
            Barış Yarkadaş ise "Abdullah Gül ile kazanılacak bir seçimdense, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla kaybetmeyi 100 bin kere tercih ederim." diye konuştu.

            2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın aday belirsizliği sürüyor.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolunda giriştiği çabalar ve attığı adımlar İYİ Parti vetosuna takılırken bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.


            Fotoğrafta: 2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İP Genel Başkanı Meral Akşener

            İYİ PARTİ 'YAVAŞ'TAN SAFINI BELLİ ETTİ
            Akşener'in İYİ Parti'si 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak kesin bir dille Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtirken yavaş 'yavaş' da safını belli etti.


                Meral Akşener'in prensi, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu belirterek 2023 için Yavaş'ı işaret etti.

                CHP'li Barış Yarkadaş da 'yorum değil, bilgi' vurgusu yaparak, Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediğini kesin bir dille ifade etti.



                KILIÇDAROĞLU'NU ÇILDIRTACAK GELİŞMELER...
                6'lı masadaki küçük hesaplar, sonu gelmez adaylık kavgalarının gölgesinde Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak gelişmeler baş gösterdi.

                11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zamanlaması manidar bir şekilde 7 yıllık görev süresi boyunca milli bayramlara özellikle de 30 Ağustos kutlamalarına katılmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.



                GÜL'DEN ZAMANLAMASI MANİDAR ÇIKIŞ: ADAYLIK MI İSTİYOR?
                Gül, "Yarın 30 ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum." dedi.

                Abdullah Gül'ün yıllar sonra hakkındaki iddiaları tekzip etmesi etmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Gül'ün yaklaşan seçimler öncesi yaptığı bu çıkış 'adaylık hamlesi' olarak yorumlandı.



                    ABDULLAH GÜL VE CHP'Lİ VEKİL ARASINDA ADAYLIK DİYALOĞU
                    Akıllarda yer eden soru işaretleri gölgesinde 6'lı masayı ve CHP'yi karıştıracak bomba bir iddia ortaya atıldı.

                    Gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille görüşme yaptığını iddia ederek söz konusu görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

                    Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor" şeklinde konuştu.


                    Fotoğrafta: Şaban Sevinç

                    Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:

                    CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.

                    Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?

                    CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

                    Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar.




                    "KEMAL'İN KAZANMA ŞANSI YOK" DEDİ MANSUR'A 'YETERSİZ' GÖNDERMESİ

                    Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:

                    "Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"

                    Abdullah Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Türkiye'de kazanma şansı yok" sözleri ve "Bu makam çocuk oyuncağı değil" diyerek Mansur Yavaş'ın yetersiz olduğunu vurgulamasının etkileri sürerken, zamanlaması manidar bu çıkışın CHP ve ittifak ortaklarınca nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.



                        "ZAFER SARHOŞLUĞU YAŞAYAN MUHALİFLERE UYARICI OLUR"
                        Öte yandan CHP yandaşı mangır medyasının önde gelen isimlerinden biri olan İsmail Saymaz son seçim anketlerine dikkat çekti. Adeta etekleri tutuşan Saymaz, AK Parti'nin İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon'da en az yüzle 30 oyla birinci olduğunu söyledi ve "Erken ve kolay zafer sarhoşluğuyla ayakları yerden kesilen muhalifler için umarım uyarıcı olur" dedi.



                        Saymaz, "20 yıllık bir iktidar, hele tarihinin en zor dönemindeyken yüzde 30 oyu alabiliyor ve birinci olabiliyorsa bu vaziyete sevinmek değil, oturup düşünmek gerekir" dedi.



                        KILIÇDAROĞLU TEDİRGİN: GENÇLERE 'BENİ SEÇİN' ÇAĞRISI
                        İYİ Parti'den her seferinde veto yiyen, Abdullah Gül'ün zamanlaması manidar çıkışı ve kendisi hakkında söylediği "Türkiye'de kazanma şansı yok" sözleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

                        Tedirginliği tweetlerine yansıyan Kılıçdaroğlu, gençlere 'beni seçin' çağrısında bulunarak, "Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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                        Haberler Güncel 6'lı masada ortalık toz duman! Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için adının geçmesi bile CHP'lileri çıldırtmaya yetti
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