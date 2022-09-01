6'lı masada ortalık toz duman! Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için adının geçmesi bile CHP'lileri çıldırtmaya yetti

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın aday belirsizliği sürüyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolunda giriştiği çabalar ve attığı adımlar İYİ Parti vetosuna takılırken bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.

GÜL'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Abdullah Gül, 30 Ağustos'tan bir gün önce "Yarın 30 ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum." dedi.



Abdullah Gül'ün yıllar sonra hakkındaki iddiaları tekzip etmesi etmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Gül'ün yaklaşan seçimler öncesi yaptığı bu çıkış 'adaylık hamlesi' olarak yorumlandı.