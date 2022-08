Muhalefet iktidar umudunu mafyaya bağladı! FETÖ taktikleriyle kumpas

'EMPERYALİZMİN OPERASYONU'

Gazeteci Gaffar Yakınca: Konunun ilgisiz bir şekilde Serhat Albayrak'a uzanması, basit bir iftira ile değil kapsamlı bir darbe mekaniği ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Emperyalizm, halk iradesini teslim almak için son büyük operasyonunu yapıyor. İnsanlık onuruna ve demokrasiye sahip çıkmalıyız.



SERVİSİ CHP MEDYASI YAPTI

Öte yandan suç örgütü lideri tarafından yasadışı şekilde paylaşılan Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait videoyu servis eden de CHP medyası oldu. Videonun ortaya çıkmasıyla birlikte Halk TV hem kanalda hem de Youtube hesabında görüntüleri yayınlamaktan çekinmedi. Pek çok medya organı da Halk TV'den görüntüyü alarak paylaştı.



MAFYA, FETÖ VE 6'LI MASA KUMPASI BÖYLE KURUYOR

Suç örgütü lideri Peker'in iftira ve karalama kampanyasıyla ilgili AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde şu başlıklar öne çıktı:

- Doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldıklarında milletin ne karşılık verdiğini gördüklerinden, artık doğrudan Cumhurbaşkanı'nı değil, çevresindekileri, birtakım mevkilerde bulunan kişileri hedef alıyor, Türkiye'nin yönetilemez olduğu algısını yaymaya çalışıyorlar.

- Önce suç örgütü lideri üzerinden birtakım iddialar çorba şeklinde servis ediliyor. Erk Acarer, Can Dündar, Cevheri Güven, Said Sefa gibi neye ve kimlere hizmet ettiği belli firari isimler, sosyal medya üzerinden yığınları yönlendiriyor.

- Daha sonra tıpkı geçmişte olduğu gibi onlar tarafından göreve getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet de bu iddiaları köpürtüyor, hukuka taşıyacağını söylüyor.

- Bunlar yapılırken tweetler malum kitle tarafından 2'ye katlanıyor, sosyal medya botları ve etki hesapları üzerinden iddialar Türkiye gündemine sokuluyor. Yani Türkiye, kılık değiştirmiş bir dejavunun içerisine sokuluyor.



ATATÜRK İLKELERİYLE İLGİLERİ KALMADI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya: Her gelen bir yeni CHP'den bahsediyor. Her gelen altı oktan birini aldı, bağlamından kopardı. Kimi milliyetçilikle uğraştı, kimi laiklikle uğraştı. Helalleşme söylemleri de bu dönemde beraber gidiyor. Bugün itibarıyla CHP'deki kurumsal yapıyı kastediyoruz; Aslında Atatürk'ün kurduğu ve bize emanet ettiği ilkeleriyle zerre alakasının olmadığını görüyoruz.