Türkiye üzerinde yeni kurulan kumpaslar! Çoşkun Başbuğ 2023 seçimlerinden önce yapılmak istenen algı ve oyunları canlı yayında anlattı

Her fırsatta Türkiye üzerinde bittik algısı ve kirli kumpaslarla yeni oyunlar sahneleyenlere çanak tutanları destekleyenler tekrar devrede. Özellikle geçmiş dönemlerde FETÖ medyasının yaptığı algı ve kirli kumpasların adeta devamı bugün CHP medyasının üstelendiği görülüyor. A Haber ekranlarında Merve Türkay'ın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan Psikolojik Harp Uzmanı Çoşkun Başbuğ 2023 Seçimleri öncesinde "Türkiye'de tekrar devreye sokulan kumpasları" ve "Dün FETÖ Medyasının yaptıklarını bugün CHP Medyası mı yapıyor?" sorularının cevabını verdi.



HEDEF RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Amerika'nın Türkiye üzerindeki isteklerini anlatan Başbuğ, "Amerika'nın Türkiye üzerindeki niyet ve maksadı çok net. Hedef Sayın Erdoğan, hedef iktidar ve bu bir an önce değişmeli. Hatta bunu bir ileri boyuta götürerek şunları söylediler. Bizim meselemiz AK Parti ile değil Erdoğan'la, yollayın biz sizle de anlaşırız konuşuruz. Bir fiil kurdu bu cümleyi. "