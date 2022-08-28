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    • Güncel
    • 29.08.2022 00:50
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    • 29.08.2022 01:31
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    Türkiye üzerinde yeni kurulan kumpaslar! Çoşkun Başbuğ 2023 seçimlerinden önce yapılmak istenen algı ve oyunları canlı yayında anlattı

    Her fırsatta Türkiye üzerinde bittik algısı ve kirli kumpaslarla yeni oyunlar sahneleyenler tekrar devrede. A Haber ekranlarında Merve Türkay'ın sunduğu  Memleket Meselesi programına katılan Psikolojik Harp Uzmanı Çoşkun Başbuğ 2023 Seçimleri öncesinde "Türkiye'de tekrar devreye sokulan kumpasları" ve "Dün FETÖ Medyasının yaptıklarını bugün CHP Medyası mı yapıyor?" sorularının cevabını vererek, önemli açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Türkiye üzerinde yeni kurulan kumpaslar!

    Her fırsatta Türkiye üzerinde bittik algısı ve kirli kumpaslarla yeni oyunlar sahneleyenlere çanak tutanları destekleyenler tekrar devrede. Özellikle geçmiş dönemlerde FETÖ medyasının yaptığı algı ve kirli kumpasların adeta devamı bugün CHP medyasının üstelendiği görülüyor. A Haber ekranlarında Merve Türkay'ın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan Psikolojik Harp Uzmanı Çoşkun Başbuğ 2023 Seçimleri öncesinde "Türkiye'de tekrar devreye sokulan kumpasları" ve "Dün FETÖ Medyasının yaptıklarını bugün CHP Medyası mı yapıyor?" sorularının cevabını verdi.


    HEDEF RECEP TAYYİP ERDOĞAN
    Amerika'nın Türkiye üzerindeki isteklerini anlatan Başbuğ, "Amerika'nın Türkiye üzerindeki niyet ve maksadı çok net. Hedef Sayın Erdoğan, hedef iktidar ve bu bir an önce değişmeli. Hatta bunu bir ileri boyuta götürerek şunları söylediler. Bizim meselemiz AK Parti ile değil Erdoğan'la, yollayın biz sizle de anlaşırız konuşuruz. Bir fiil kurdu bu cümleyi. "



    "AMERİKA 7'Lİ MASADAN SÖZDE LİDER ÇIKARIRSA""
    Sözlerine devam eden Başbuğ, " Amerika zamana oynuyor. Hedefi 2023 yani buraya kadar giden süreçte Türkiye'yi kesinlikle durdursa seçimlerle Suriye'yi, Suriye ile de Türkiye'yi domine etmeyi planlıyor. 2023'de Amerika o planladığını gerçekleştirir o 7'li masadan sözde bir lider çıkarır ve bunun üzerinden siyaseti güder yönetirse kritik hamlelerin birer birer masadan kalktığını göreceğiz.



    "SIRAT KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇECEĞİMİZ BİR SEÇİM"
    Çok kritik bir noktaya geldik. Daha önceki programlarımda başlık olarak açmıştım. Sırat Köprüsü'nden geçeceğimiz bir seçim demiştim ve bu seçimle ilgili şeytanın dahi aklına gelmeyecek her türlü hilenin, her türlü iftiranın, yalanın deneneceği bir süreç demiştim. Bakın öylede ilerliyor. Nerden saldıracaklarını bilemiyorlar. Alevi, Sünni, cemevleri saldırı tesadüf mü asla denediler olmadı. Bu millet gelmedi oyunlara.



        TEK AMAÇLARI SOKAKLARI HAREKETLENDİRMEK
        Cemevlerine saldırdılar bir şekilde her şeyi deniyorlar. Gülşen üzerinden de bir oyun denendi. Sosyal medya üzerinden de bir algı oluşturulmak isteniyor. Bunların hepsi bir merkez tarafından yönetilen psikolojik harp taktikleri. Bunların tek amacı sokakları hareketlendirmek. Bir tane durumun tutmasını bekliyorlar.



        BİR KAOSA SÜRÜKLEME İSTEĞİ VAR
        ABD'nin tek niyeti Türkiye sokaklarını karıştırmak. Toplumun sinir uçları üzerinden toplum bir kaosa sürüklenmek istiyor. Kılıçdaroğlu vergi ödemeyin diyor mesela bunlar doğrudan tehdittir.



        TURKUVAZ MEDYA HEDEFTE
        Gürsel Tekin Turkuvaz Medya'yı hedef alarak "Hepsini yargılayacağız ve faaliyetlerine son vereceğiz" dedi. Erdoğan'a diktatör diyorlar ama söylemediklerini bırakmadılar. Bu nasıl diktatör? Sezgin Tanrıkulu Bayraktar için de faaliyetlerini durdurup yargılayacağız diyor bunun daha ötesi var mı? Türkiye tuzaklara düşmemeli.



            OYUNA GELİRSEK ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDERİZ
            Cumhur İttifakı neden sürekli ABD'nin hedefinde? Sandığa giderken bunları düşünmemiz gerekiyor. Oyuna gelirsek çok ağır bedeller öderiz. Bunlar daha iyi günlerimiz. Montaj görüntüler vs. çok sayıda suni olaylar da yaratılacak. Bir takım kasetler gündeme gelecek. Ama bunlara düşmemeliyiz.



            SEÇİME 3 AY KALA BİLİNMEDİK BİR İSİMLE GİRECEKLER
            6'lı masa bir türlü aday çıkaramıyor. Bence çıkaramayacaklar. Bence seçime üç ay kala hiç ummadığımız bir isimle seçime gireceklerini düşünüyorum.

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            Haberler Güncel Türkiye üzerinde yeni kurulan kumpaslar! Çoşkun Başbuğ 2023 seçimlerinden önce yapılmak istenen algı ve oyunları canlı yayında anlattı
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