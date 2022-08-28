Türkiye üzerinde yeni kurulan kumpaslar! Çoşkun Başbuğ 2023 seçimlerinden önce yapılmak istenen algı ve oyunları canlı yayında anlattı

Her fırsatta Türkiye üzerinde bittik algısı ve kirli kumpaslarla yeni oyunlar sahneleyenlere çanak tutanları destekleyenler tekrar devrede. Özellikle geçmiş dönemlerde FETÖ medyasının yaptığı algı ve kirli kumpasların adeta devamı bugün CHP medyasının üstelendiği görülüyor. A Haber ekranlarında Merve Türkay'ın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan Psikolojik Harp Uzmanı Çoşkun Başbuğ 2023 Seçimleri öncesinde "Türkiye'de tekrar devreye sokulan kumpasları" ve "Dün FETÖ Medyasının yaptıklarını bugün CHP Medyası mı yapıyor?" sorularının cevabını verdi.
HEDEF RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Amerika'nın Türkiye üzerindeki isteklerini anlatan Başbuğ, "Amerika'nın Türkiye üzerindeki niyet ve maksadı çok net. Hedef Sayın Erdoğan, hedef iktidar ve bu bir an önce değişmeli. Hatta bunu bir ileri boyuta götürerek şunları söylediler. Bizim meselemiz AK Parti ile değil Erdoğan'la, yollayın biz sizle de anlaşırız konuşuruz. Bir fiil kurdu bu cümleyi. "
"AMERİKA 7'Lİ MASADAN SÖZDE LİDER ÇIKARIRSA""
Sözlerine devam eden Başbuğ, " Amerika zamana oynuyor. Hedefi 2023 yani buraya kadar giden süreçte Türkiye'yi kesinlikle durdursa seçimlerle Suriye'yi, Suriye ile de Türkiye'yi domine etmeyi planlıyor. 2023'de Amerika o planladığını gerçekleştirir o 7'li masadan sözde bir lider çıkarır ve bunun üzerinden siyaseti güder yönetirse kritik hamlelerin birer birer masadan kalktığını göreceğiz.
"SIRAT KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇECEĞİMİZ BİR SEÇİM"
Çok kritik bir noktaya geldik. Daha önceki programlarımda başlık olarak açmıştım. Sırat Köprüsü'nden geçeceğimiz bir seçim demiştim ve bu seçimle ilgili şeytanın dahi aklına gelmeyecek her türlü hilenin, her türlü iftiranın, yalanın deneneceği bir süreç demiştim. Bakın öylede ilerliyor. Nerden saldıracaklarını bilemiyorlar. Alevi, Sünni, cemevleri saldırı tesadüf mü asla denediler olmadı. Bu millet gelmedi oyunlara.