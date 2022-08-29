FETÖ medyasının mirasını fondaş medya devraldı: Türkiye'ye yeni kumpaslar devrede

Toplumun sinir uçları deyince Cemevlerine dönük saldırılara özellikle dikkat çekmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı çok proaktif bir tavır sergiledi. Hem İçişleri Bakanlığı ve güvenlik ve istihbarat birimleri konuya en üst düzeyde müdahil oldu yargı kurumu devreye girdi ve Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan hem Ankara'da Cemevi ziyaretinde bulundu hem Hacı Bektaş'a giderek bizzat 84 milyonun bir ve beraber olduğu mesajını verdi.

NEDEN TURKUVAZ MEDYA HEDEFTE?

Geriye ne kaldı? Dezenformasyon ve milli medya kaldı. Milli medya deyince tabii doğal olarak ilk hedefin Turkuvaz Medya olabileceğini öngörüyorduk. Çünkü şu ana kadar dezenformasyonun tüm araçlarına yöntemlerine karşı toplumu hem sağduyuya davet eden hem olayın gerçek ya da arka planını ortaya koyabilen bir medya organı var. Dolayısıyla Sayın Serhat Albayrak kamuoyu önünde bir isim değildir. Son derece mütevazi şartlarda yaşayan bir isim. Ben tanıdığım sınırlar içinde söylüyorum. Uzun yıllardır Ankara'dayım yöneticilik yapıyorum son dönemini temsilci olarak devam ettiriyorum. Açıkçası şahsi bilgi sınırlarım içinde kendisine bu anlamda kefil olabilirim bu kadar net söyleyeyim.