FETÖ medyasının mirasını fondaş medya devraldı: Türkiye'ye yeni kumpaslar devrede

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ile ilgili son günlerde bazı sosyal medya hesapları asılsız paylaşımlarda bulundu.
İddiadan öteye geçmeyen bu çarpıtılmış paylaşımlar bazı basın yayın organlarında da gerçekmiş gibi yayınlandı. Gerçeklik payı olmayan paylaşım ve ifadeler üzerine yargıya başvuruldu.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu çirkin kumpası detaylarıyla anlattı | Video
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş, hukuki işlemlerin başlatıldığını yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurdu.
YALAN HABERLERE KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır.
TÜRKİYE'YE YENİ KUMPASLAR DEVREDE
Bu durum darbe girişiminden önceki süreçte FETÖ medyasının yaptıklarını akla getirdi. Dün FETÖ medyasının yaptıklarını bugün CHP medyası mı yapıyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
2023 yılında kritik bir seçime doğru gidiyoruz malum. Bu seçim açısından da öncelikli faktörler nedir? Bir ekonomi bunu sonuna kadar kullanma iki dezenformasyon üçüncüsü de toplumun sinir uçlarına dokunacak faaliyetler. Esasen seçim takvimi Haziran 2023'e endeksli olmakla birlikte biz Türkiye'nin erken bir seçim havasına girdiğiniz zaten öngörüyorduk. Bugün itibariyle de durum bunu fazlasıyla teyit ediyor. Esasen öngörmekle birlikte zamanlama itibariyle kayıt dışı siyaset unsurlarının harekete geçme zamanlaması tabii ki çok önemli ve dikkat çekici.
Ekonomiyle ilgili sorunlar malum fakat bu sorunların farkında olan özellikle sabit gelirliler, dar gelirliler toplumun kırılgan dediğimiz en alt gelir grubundaki kesimler esnaf çitçi bütün bunları rahatlatmayı dönük gençlerin problemlerini çözmeye dönük bir dizi tedbir hayata geçiyor. Dolayısıyla enflasyon aşağıya düşünceye kadar toplumu rahatlatacak adımlar siyaseten hükümetle hesaplaşma niyetinde olanların elindeki argümanlarının önemlice bir bölümünü aldı elinden.