Ekrem İmamoğlu adaylık sevdasıyla milyonları PR'a akıttı İstanbul kaderine terk edildi! Çürüyen Şükrübey metrobüs durağı tepki çekti

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YÜZ MİLYONLAR REKLAM VE TANITIMA

İBB Başkanlığı görevinden çok 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmanın peşinde olan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yüz milyonlarını sorunları çözmek yerine kendi PR'ını yapmak için yandaş şirketlere akıttı. Kasım 2021'de 43 milyar 650 milyon TL olarak açıklanan İBB'nin 2022 bütçesinde reklam ve tanıtıma 849 milyon liralık bütçe ayırmıştı. Tartışma konusu olan Karadeniz turuna da İBB bütçesinden karşılayan İmamoğlu, kendi PR'ını yapabilmek için İstanbul'un paralarını adeta heba ediyor.