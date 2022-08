Ekrem İmamoğlu adaylık sevdasıyla milyonları PR'a akıttı İstanbul kaderine terk edildi! Çürüyen Şükrübey metrobüs durağı tepki çekti

METROBÜS DURAĞI KADERİNE TERK EDİLDİ

İstanbul Avcılar'da bulunan Şükrübey Metrobüs Durağı adeta kaderine terk edildi. Her gün on binlerce kişinin kullandığı duraktaki üst geçit çürüdü. Vatandaşlar çürüyen durağın görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi. Çürüyen, her tarafı paslanan üst geçitten geçmeye korktuğunu ifade eden vatandaşlar, üst geçidin bakımsızlık nedeniyle çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.